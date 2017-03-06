Общественная палата Белгородской области предлагает запретить кальянные и ограничить продажу электронных сигарет

На сайте Общественной палаты Белгородской области опубликовали материал «Хватит нам парить» под авторством председателя объединения Александра Ахтырского.
Он предлагает поддержать инициативу депутатов Курской области, которые обратились к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с предложением ограничить имитацию табакокурения всех видов. По словам Ахтырского, в соседнем регионе осенью 2016 года в кальянном клубе полиция нашла свёрток марихуаны и курительную смесь, вызывающую привыкание. Кроме того, в клубе в тот момент было около 15 подростков до 16 лет.
— Общественная палата Белгородской области считает инициативу курских депутатов по ограничению имитации табакокурения важной и достойной поддержки. Каждый регион только выиграет, если в нём перестанут рекламировать обычные и электронные кальяны и сигареты, перестанут продавать их несовершеннолетним, запретят применение в учреждениях образования, здравоохранения, в транспорте и других общественных местах, — считает Александр Ахтырский.
По информации пресс-службы региональной Общественной палаты, сейчас в регионе работают 42 кальянные, больше половины из которых находятся в Белгороде, остальные — в основном в Старом Осколе и Губкине. Ни разу во время проверок полиции в белгородских заведениях там пока не было несовершеннолетних посетителей и не находили запрещённых компонентов в курительных смесях. Но за две недели в январе 2017 года в ходе рейдов полицейские привлекли 106 человек к административной ответственности за курение табака.
Александр Ахтырский ссылается на мнение заместителя главврача областного наркологического диспансера Ольги Новиковой, которая заявляет, что имитация табакокурения — это зависимость, «которая имеет шансы перейти в более тяжёлые формы».
— Жидкости для электронных кальянов и сигарет содержат целый букет химических соединений и синтетических ароматизаторов. При этом устройства для «паренья» и их наполнители не подлежат сертификации, а значит нельзя быть уверенными в том, что заявленный состав соответствует истине. Даже вдыхание казалось бы безобидного пропиленгликоля — стандартного компонента картриджа электронного кальяна — чревато проблемами. При определённой концентрации он способен вызвать токсическое отравление, нарушения психики, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, — считает эксперт.
Напомним, что в конце января губернатор Евгений Савченко на заседании Общественной палаты предложил законодательно проработать возможный запрет кальянных, так как, по его словам, «где кальян — там наркотики, спайсы», поэтому «кальянных быть не должно». Владельцы кальянных, с которыми пообщался корреспондент «Фонаря»,уверяют, что их посетители соблюдают традиции, не употребляют наркотики и некоторые даже вообще не курят.