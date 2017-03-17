​Белгородский областной суд признал невиновной экс-директора детского лагеря, на территории которого погиб ребенок

Белгородский областной суд отменил решение Свердловского районного суд, приговорившего к году лишения свободы в колонии общего режима бывшего директора детского лагеря «Сокол», на территории которого погиб ребенок. Четырёхлетний мальчик во время прогулки с родителями упал в канализационный колодец и утонул. Защита представила в областном суде доказательства того, что директор лагеря не знала о существовании колодца, в который провалился ребенок.
— При приеме учреждения директору не предоставили никакой технической документации на инженерные сети. А на той, которую ей впоследствии выдали в Управлении капительного строительства администрации Белгорода, не было отражено наличие данного септика. Более того, о нем, по мнению адвоката, не знал ни один из работников лагеря. До трагедии заместитель директора по административно-хозяйственной части и рабочий проверяли, куда ведет канализация из старого законсервированного корпуса. Они пришли к выводу, что слив осуществляется в септик, расположенный на территории лагеря, а не тот, где погиб малыш, — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на адвоката оправданной белгородки.
Напомним, в феврале 2016 года четырёхлетний мальчик гулял вместе с родителями и их младшим ребенком на территории детского лагеря «Сокол». Когда родители отвлеклись, мальчик скатился с горки в незакрытый люк и утонул.