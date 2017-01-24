В Белгороде экс-директора детского лагеря «Сокол» осудили за смерть ребёнка

Свердловский районный суд признал бывшего директора детского лагеря «Сокол» виновным в халатности, из-за которой погиб ребёнок. В суде установили, что мальчик погиб потому, что отстойник не был закрыт или огорожен, а следить за ограждением септика входило в обязанности директора лагеря.
Судья
приговорил обвиняемую к году колонии
с
последующим
запретом
работать
на управляющих должностях
в органах
исполнительной власти,
государственных или муниципальных
учреждениях в
течение двух лет.
Напомним, что 11 февраля 2016 года родители приехали в лагерь, чтобы погулять с детьми. Пока они занимались грудным малышом, их четырехлётний сын залез на насыпь у задних ворот лагеря и, поскользнувшись, упал в открытый люк отстойника, который был заполнен водой почти на метр, и утонул.