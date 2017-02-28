Работники «Белгородэнерго» стали победителями Всероссийского конкурса «Инженер года-2016»

Двое сотрудников ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» стали победителями Всероссийского конкурса «Инженер года-2016». В номинации «Профессиональны
В номинации «Инженерное искусство молодых» (для участников в возрасте до 30 лет включительно — прим. ред.) диплом за победу в первом туре получил Игорь Ерохин, электромонтёр по испытаниям и измерениям южного участка службы диагностики. Он провёл диагностику энергооборудован
Конкурс «Инженер года» проводится с 2000 года при поддержке Российского Союза научных и инженерных общественных организаций. Цель — привлечь внимание общественности к профессии инженера.