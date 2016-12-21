Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» подвёл итоги конкурса для областных СМИ, которые рассказывали об энергетике. В конкурсе «Энергетика Белгородчины в зеркале СМИ» участвовало более 700 публикаций областных и районных изданий. Победителями и призерами стали 15 средств массовой информации.
— В номинации «За серию публикаций о тружениках энергоотрасли» первое место заняла газета «Знамя», подготовившая цикл очерков о сотрудниках Белгородского РЭС. «За объективность и оперативность» победа присудили ГТРК «Белгород». В номинации «За социальную направленность и актуальность публикаций об энергетике» первой премии удостоена редакция газеты «Знамя труда» (Красногвардейский район). «За лучшее творческое решение по освещению энергетической тематики» диплом первой степени присужден МАУ «Белгород-Медиа», а в номинации «За внимание к вопросам развития энергоотрасли» победу одержала редакция газеты «Путь Октября (Старооскольский район), — пояснили в пресс-службе «Белгородэнерго».
Помимо этого, специальный диплом за внимание к истории энергетики региона получила газета «Белгородские известия», а за поиск новый творческих решений диплом получил портал «Новости Оскола». Также жюри отметили детский журнал «Большая переменка» за пропаганду электробезопасностнои, а за творческий подход и инициативность — журналистов Елену Титову (портал Oskol.sity) и Анну Шамраеву («Путь Октября»).