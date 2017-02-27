Белгородцы могут без комиссии оплатить услуги, предоставляемые филиалом ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»
У белгородцев появилась возможность оплатить услуги «Белгородэнерго» на сайте компании
Потребители могут с помощью банковских карт оплатить подключение к электричеству, установку или замену приборов учёта и другие услуги энергетиков.
Белгородцы могут без комиссии оплатить услуги, предоставляемые филиалом ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»
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