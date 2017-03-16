​В Белгороде жителей частного сектора переведут на индивидуальный вывоз мусора. Что это значит?

Что изменилось?



Администрация Белгорода планирует изменить способ сбора и вывоза бытовых отходов из частного сектора. Раньше на улице стояла обычная контейнерная площадка, куда все жители ближайших домов выносили свой мусор. По новой системе каждый собственник выставляет перед домом собранный мусор, за которым два раза в неделю приезжают коммунальные службы. Некоторые жильцы собирают мусор в пакеты, некоторые используют специальные контейнеры, которые можно купить в рассрочку у коммунальщиков за 2,5 тысячи рублей.

— Во‑первых, это гораздо удобнее. У меня у самого дома такой же контейнер. Вы держите контейнер во дворе, собираете в него мусор и по графику проезда мусоросборных машин просто вывозите его к дороге. Во‑вторых, это экономит ваши же деньги. Вы же платите за объём вывезенного мусора. А когда стоят общие контейнеры, получается, что вы платите за себя и за всех подряд, кто мимо проезжает и бросает в него мусор, — рассказывал Константин Полежаев на встрече с белгородцами.

Зачем это понадобилось?

В администрации города говорят, что такое решение «вытекало из объективных обстоятельств». Чиновники объясняют, что периодически получали жалобы от жильцов, напротив домов которых стояли контейнерные площадки с мусором: им не нравилась антисанитарная обстановка возле дома. Но основная причина — перенакопление мусора в свалках.

— Что такое мусор в частном секторе?. Это мусор не только тех, кто живёт в районе, но и тех кто проезжает мимо. При норме накопления 10 кубов в неделю, у нас были свалки, в которых собиралось мусора в 5-8 раз больше. Мы пробовали ставить контейнеры загубленного типа (основная часть контейнера находится в земле — прим. ред.) Да, с санитарной точки зрения лучше, но переполнение по-прежнему есть. Люди должны понимать, что вот моя территория и я должен заплатить за свой мусор, — объясняет Александр Немыкин, руководитель проекта по изменению сбора и вывоза мусора.

Александр Немыкин, фото пресс-службы администрации Белгорода

В администрации говорят, что контейнерные площадки в частном секторе обычно стоят рядом с оживлёнными дорогами, которые ведут в центр города. На пути в Белгород из других районов люди останавливаются и выбрасывают мусор. При этом часто выбрасывают крупногабаритные отходы или такие, которые надо специально утилизировать, например, автомобильные покрышки. Из-за этого коммунальщики терпят убытки, так как местные жители платят только за себя, а вывозить приходится гораздо больше.

Что делать, если я не согласен переходить на новую систему вывоза мусора?

Это значит, что вам некуда будет выбрасывать мусор. Окончательно весь частный сектор переведут на индивидуальный сбор мусора к 30 июня. По домам ходят сотрудники городской администрации, которые предлагают перезаключить договор и оформить индивидуальный сбор мусора. При этом на улицах, где начинает работать новая система, убирают площадки со старыми мусорными контейнерами. Если вы не подпишите договор, а такие люди есть, то вам некуда будет выбросить свой мусор. Формально, если без договора вы выставите отходы на улицу, то это будет считаться административным правонарушением. Но на деле коммунальщики признаются, что убирают мусор со всех дворов, однако продолжают вести разъяснительные беседы.

— Мы провели встречу с представителями всех ТОСов. Рассказывали про заключение индивидуальных договоров. Каждый на своей территории объясняет все подробности. Это же делают и коммунальщики, когда убирают мусор. Мы понимаем, что за полгода мы не переделаем менталитет людей, и как люди выносили мусор на теперь уже бывшие контейнерные площадки, так и будут выносить, — рассуждает Немыкин.

Фото Елены Свиридовой

А как оценивают новую систему те, кто уже с ней столкнулся?

— У нас эта система работает с Нового года. Сейчас каждый собственник отвечает за свой дом и мусор, который выкидывает. Есть конечно несознательные, но мы с этим боремся. Каждого переубеждаем. Обычно около контейнеров собиралось всегда много мусора, сейчас этого нет. По новой системе у нас идеально убирают в понедельник и четверг. Если есть крупногабаритный мусор, то у нас его вывозят каждый месяц второго числа, — рассказывает председатель местного ТОСа на Красноармейской улице Наталья Новикова.

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— Да, я подписал договор потому, что нет других вариантов. У нас этот эксперимент на улице Генерала Апанасенко может закончиться тем, что весь мусор будет валяться на улице. Из-за плохой дороги мусоровоз просто не сможет проехать к месту (район дома 53А — прим. ред.), где надо забирать мусор. Далее, есть большая вероятность, что мусор из пакетов периодические будут растаскивать бездомные собаки. Их в наших краях предостаточно. Подумайте, что будет с этими пакетами в снегопад, ливень или, например, летнюю жару? Наконец, человеческий фактор — сейчас редко, но можно увидеть, как кто-то бросил мусорный пакет, не донёс до контейнера, а когда пакеты будут тут и там, то эти «кто-то» будут воспринимать это как команду: «теперь можно все бросить на улице». В итоге летом вся улица будет в вонючих мусорных пакетах, которые будут «прятаться» зимой в снегу. Ну и, конечно, 90 процентов пенсионеров, живущих на нашем участке, не смогут купить мусорные контейнеры за 2,5 тысячи рублей, — делится мнением местный житель Валерий Флоров.