​Фонд «Святое Белогорье против детского рака» начал срочный сбор денег на лечение трёхлетней девочки

По данным ГИБДД, автомобилист не справился с управлением и врезался в дерево. В понедельник, 1 февраля, в Корочанском районе на автодороге «Белгород — Павловск» 86-летний водитель на «Опеле Астре» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В ДТП пострадала 78-летняя пассажирка иномарки. По данным ГИБДД, за сутки в регионе произошло шесть аварий, в которых десять человек пострадали и один погиб.