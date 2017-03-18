По данным ГИБДД, автомобилист не справился с управлением и врезался в дерево. В понедельник, 1 февраля, в Корочанском районе на автодороге «Белгород — Павловск» 86-летний водитель на «Опеле Астре» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В ДТП пострадала 78-летняя пассажирка иномарки. По данным ГИБДД, за сутки в регионе произошло шесть аварий, в которых десять человек пострадали и один погиб.
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суббота, 18 марта
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​Фонд «Святое Белогорье против детского рака» начал срочный сбор денег на лечение трёхлетней девочки

Родителям Маши Голощаповой нужно собрать около 2,5 миллиона рублей для оплаты операции в Швейцарии.

В официальной группе благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака» опубликовали информацию о срочном сборе денег на операцию трёхлетней Марии Голощаповой из Старого Оскола. Девочке нужна операция по удалению опухоли мозга, которую в короткие сроки могут провести в клинике, расположенной в швейцарской Лозанне. Оплатить необходимо 42,25 тысячи швейцарских франков или 2,461 миллиона рублей по курсу на 17 марта.

— В марте 2017 года на очередном плановом обследовании на МРТ обнаружили опухолевое образование пинеальной области головного мозга. Доктора говорят о том, что опухоль склонна к быстрому росту. В экстренном порядке лечащий доктор Машеньки оценивает снимки МРТ и размер опухоли и принимает решение об оперативном лечении и удалении опухоли. Медлить нельзя. Получен счёт на сумму в размере 42 250,20 швейцарских франков. В России многочисленные анализы и исследования в разных специализированных клиниках до конца измучают ребенка и приведут к потери драгоценного времени, — говорится в сообщении о сборе средств.

Реквизиты для перечисления денег

  • По номерам +7 (910) 329-09-30 (МТС) и +7 (905) 675-46-75 (Билайн);
  • Qiwi кошелек +7 (910) 329-09-30 (в сообщении указывайте «Маша Голощапова»);
  • Карта Сбербанка 4276 0700 1752 7617 (в сообщении указывайте «Маша Голощапова»).

Банковские реквизиты

Получатель Белгородская Региональная Общественная Организация «Святое Белогорье против детского рака»
ИНН получателя 3123163890
КПП получателя 312301001
Расчётный счёт 40703810500010000281 в банке ПАО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК», Белгород, Белгородский проспект, 73
БИК 041403701
Корреспондентский счёт 30101810100000000701
Наименование платежа «Пожертвование на благотворительную деятельность. Маша Голощапова»

Гульнара Тагирова

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#благотворительность #Святое Белогорье против детского рака #Евгения Кондратюк
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