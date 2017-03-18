​Фонд «Святое Белогорье против детского рака» начал срочный сбор денег на лечение трёхлетней девочки

В официальной группе благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака» опубликовали информацию о срочном сборе денег на операцию трёхлетней Марии Голощаповой из Старого Оскола. Девочке нужна операция по удалению опухоли мозга, которую в короткие сроки могут провести в клинике, расположенной в швейцарской Лозанне. Оплатить необходимо 42,25 тысячи швейцарских франков или 2,461 миллиона рублей по курсу на 17 марта.
— В марте 2017 года на очередном плановом обследовании на МРТ обнаружили опухолевое образование пинеальной области головного мозга. Доктора говорят о том, что опухоль склонна к быстрому росту. В экстренном порядке лечащий доктор Машеньки оценивает снимки МРТ и размер опухоли и принимает решение об оперативном лечении и удалении опухоли. Медлить нельзя. Получен счёт на сумму в размере 42 250,20 швейцарских франков. В России многочисленные анализы и исследования в разных специализированных клиниках до конца измучают ребенка и приведут к потери драгоценного времени, — говорится в сообщении о сборе средств.
Реквизиты для перечисления денег
- По номерам +7 (910) 329-09-30 (МТС) и +7 (905) 675-46-75 (Билайн);
- Qiwi кошелек +7 (910) 329-09-30 (в сообщении указывайте «Маша Голощапова»);
- Карта Сбербанка 4276 0700 1752 7617 (в сообщении указывайте «Маша Голощапова»).
Банковские реквизиты
|Получатель
|Белгородская Региональная Общественная Организация «Святое Белогорье против детского рака»
|ИНН получателя
|3123163890
|КПП получателя
|312301001
|Расчётный счёт
|40703810500010000281 в банке ПАО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК», Белгород, Белгородский проспект, 73
|БИК
|041403701
|Корреспондентский счёт
|30101810100000000701
|Наименование платежа
|«Пожертвование на благотворительную деятельность. Маша Голощапова»