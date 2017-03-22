​В Белгородской области к Новому Году начнут продавать ели в горшках

В Белгородской области к Новому году начнут продавать живые ели в горшках высотой 50 сантиметров. Во время праздника дерево можно держать дома, а после пересадить в землю. Проект начал работать ещё с прошлого года, но ель за 500 рублей можно было купить только в Дальней Алексеевке. Теперь деревья будут продаваться в Белгороде, Старом Осколе и Губкине.
— Представляете, вы живете 100 лет, а у вас на участке алея елей, которые посадили вы, ваши дети, внуки. И перед каждым деревом надпись: «Год 2014», «Год 2015», «Год 2016» и так далее. Каждый после того, как Новый год встретил, ёлку разрядил, весной её высадил и вспомнил, какой был год, — цитирует ИА «Бел.Ру» начальника управления лесами Белгородской области Владимира Щендрыгина.
Руководитель лесного управления также отметил, что в конце этого года будет предоставлено не менее 5000 елей для продажи, а для жителей, которым некуда их высадить, предусматривается услуга аренды на любое время.