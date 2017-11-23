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«Как Белгород должен встречать Новый год-2018?» [опрос]

Как долго должна простоять ёлка на Соборной площади? Нужны ли там горки с катками? Влияет ли на настроение наличие или отсутствие официального новогоднего слогана? Редакция предлагает поучаствовать в опросе и высказаться, какими должным быть новогодние праздники в этом году.

Администрация Белгорода пока официально не рассказала, как в этом году в областном центре будут праздновать Новый год. Редакция «Фонаря» предлагает читателям ответить на несколько вопросов и выразить своё мнение о праздничном украшении города, народных гуляньях и других новогодних событиях в городе.


Текст: Трофим Нарожный
Фото: Антон Вергун

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#Новый год #Новый год-2018
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