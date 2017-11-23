«Как Белгород должен встречать Новый год-2018?» [опрос]

Администрация Белгорода пока официально не рассказала, как в этом году в областном центре будут праздновать Новый год. Редакция «Фонаря» предлагает читателям ответить на несколько вопросов и выразить своё мнение о праздничном украшении города, народных гуляньях и других новогодних событиях в городе.