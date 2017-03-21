​В Белгороде пройдёт «Неделя европейского джаза»

В Белгороде с 23 марта по 1 апреля пройдёт «Неделя европейского джаза». Организаторы — Белгородский государственный институт искусств и культуры — пригласили в регион джазовых музыкантов из России, Польши, Германии, Италии и Турции. Для всех желающих они дадут бесплатные концерты и проведут мастер-классы.
Афиша «Недели европейского джаза»
23 марта
В 18:00 в большом концертном зале БГИИК начнётся концерт эстрадно-джазового оркестра «Биляр-Бэнд» «Памяти Мастера», посвящённый основателю Белгородской эстрадно-джазовой школы, руководителю эстрадно-джазового оркестра БГИИК Юрию Биляру.
24 марта
В 14:00 в Музыкальном салоне БГИИК (улица Королёва, 7) пройдёт творческий вечер с гостьей из Москвы, лауреатом международных конкурсов Мариной Лукьяновой и белгородской группой Plan B (состав: Андрей Никитченко, Олег Иванов, Артём Уфимцев, Сергей Заваруев).
25 марта
В 12:00 в Большом концертном зале БГИИК пройдёт польский музыкант Януш Шром проведёт мастер-класс по вокалу. Там же в 15:00 пройдёт другой мастер-класс от польских музыкантов по специальному инструменту: Кшиштоф Шманда (барабаны), Збигнев Вромбель (контрабас), Павел Вромбель (фортепиано). После этого в концертном зале в 18:00 начнётся концерт этих же музыкантов.
28 марта
В 10:00 в Музыкальном салоне БГИИК мастер-класс по джазовой импровизации проведёт белгородский музыкант Андрей Никитченко. В 18:00 там же пройдёт мастер-класс по джазовому сольфеджио от Ангелины Полеха (Академия музыки имени Маймонида, Москва).
29 марта
В 12:00 в Музыкальном салоне БГИИК начнётся творческая встреча с Евгенией Браганцевой (Москва, гитара, вокал). А в 19:00 в Белгородской государственной филармонии выступит филармонический биг-бэнд No Comment Band с участием германского музыканта Ханса-Петера Салентина.
30 марта
В 14:25 в седьмой аудитории БГИИК мастер-класс по джазовому ансамблю проведёт всё тот же Ханс-Петер Салентин. В 19:00 в Белгородской государственной филармонии начнётся джем-сейшен Jazz Night.
31 марта
В 10 утра в Музыкальном салоне БГИИК Ханс-Петер Салентин проведёт мастер-класс по трубе.
1 апреля
В 20:00 в кафе «Винсент» начнётся концерт трио Bon Ton (Луис Вивьерс (Италия), Эрдем Ширен (Турция), Борис Мочалин (Россия). Столы нужно бронировать заранее.