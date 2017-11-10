В Старом Осколе будут судить мужчину за призывы к экстремизму в соцсетях

Старооскольский городской суд рассмотрит дело о повторных призывах 23-летнего местного жителя к экстремистской деятельности и возбуждении у интернет-пользователей ненависти и вражды к людям других национальностей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области, молодой человек в 2015 и 2016 годах несколько раз размещал запрещённые материалы на своих страницах во «ВКонтакте». Эти записи показывали его враждебное отношение к людям других национальностей, содержали призывы к их уничтожению. Чтобы не быть задержанным, подозреваемый регистрировался в соцсети под разными псевдонимами.

Молодой человек и раньше имел проблемы с законом за совершение таких же преступлений. В 2015 году его уже штрафовали за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Сейчас ему грозит до двух лет тюрьмы.