$ 59,25
 68,79
฿ 431 к
+3 °C
пятница, 10 ноября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

В Старом Осколе будут судить мужчину за призывы к экстремизму в соцсетях

Молодого мужчину раньше уже судили за аналогичное преступление.

Старооскольский городской суд рассмотрит дело о повторных призывах 23-летнего местного жителя к экстремистской деятельности и возбуждении у интернет-пользователей ненависти и вражды к людям других национальностей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области, молодой человек в 2015 и 2016 годах несколько раз размещал запрещённые материалы на своих страницах во «ВКонтакте». Эти записи показывали его враждебное отношение к людям других национальностей, содержали призывы к их уничтожению. Чтобы не быть задержанным, подозреваемый регистрировался в соцсети под разными псевдонимами.

Молодой человек и раньше имел проблемы с законом за совершение таких же преступлений. В 2015 году его уже штрафовали за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Сейчас ему грозит до двух лет тюрьмы.

Илья Лядвин

Читайте также

#Старый Оскол #борьба с экстремизмом
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости