В Белгороде открыли завод ювелирных изделий «Арт-карат» 

Администрация должна в течение трёх дней рассмотреть заявку на проведение акций. Во вторник, 27 сентября, в отделе по взаимодействию с общественными, политическим организациями и ТОС мэрии Белгорода «Фонарю» подтвердили информацию о заявке на проведение шествия белгородского гей-парада. Ранее об этом сообщил портал GayRussia. Активисты ЛГБТ хотят 8 октября провести шествие по Белгородскому проспекту от улицы Вокзальная до проспекта Богдана Хмельницкого с количеством участников до 300 человек. На 7 октября запланирован митинг в поддержку законодательного запрета дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России в парке памяти на улице Гагарина. 8 октября инициаторы акций хотят провести митинг с осуждением уголовного преследования за добровольные гомосексуальные отношения в странах мира на Народном бульваре у памятника князю Трубецкому.— Мы получили уведомления, сейчас они находятся в работе. По закону у нас есть три дня, чтобы предоставить заявителям ответы, — пояснил начальник отдела Руслан Савицкий. По данным портала GayRussia, 26 сентября активисты Московского гей-прайда подали уведомления о проведении шествий гей-парадов в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России в Белгороде, Курсе и Орле. Впервые региональное управление ГИБДД УМВД России организовало полицейский биатлон. Лучшие представители всех районных подразделений два дня соревновались в нескольких дисциплинах. В первый день биатлона ГИБДД автоинспекторов проверили на знание правил и законов, необходимых для служебного пользования. Также полицейские участвовали в огневой подготовке в тире, где демонстрировали теоретические знания оружия и техник стрельбы и показывали владение практическим навыком. Для сотрудников провели и спортивные состязания, где они соревновались в подтягиваниях, челночном беге и владением приёмами борьбы.— Инспекторам приходится иметь дело с нерадивыми водителями, поэтому важно быть готовыми ко всему, — объясняют участники соревнований.Особым моментом стал «зачёт» по регулированию дорожного движения.Завершением первого дня соревнований стал городской квест: полицейские выполняли задания на время и скорость. Кому-то досталось задержание нарушителя, а кто-то должен был оформить протокол дорожно-транспортного происшествия.Кульминацией всего соревнования стал биатлон, который провели 30 июня на трассе автоспортивного комплекса «Вираж».— В соревнованиях участвуют лучшие сотрудники госавтоинспекции по Белгородской области: по результатам оперативной служебной деятельности, по психоэмоциональному портрету, по служебной подготовке, по боевой подготовке — это элита ГИБДД, — пояснил начальник УГИБДД УМВД России по Белгородской области, полковник полиции Николай Смоляков. — Конкурс охватывает все специфические виды деятельности госавтоинспекции. Самый зрелищный момент — это биатлон.23 экипажа, каждый из двух человек, показывали командную работу: один автоинспектор управлял автомобилем, лихо объезжая препятствия на пути, входя в сложные повороты и двигаясь задним ходом, а второй — обстреливал автомобили «нарушителей». Ими были два отечественных автомобиля, которые задерживали разными способами: по первому стреляли на ходу из окна патрульной машины, по второму — стоя на обочине.— Это опасный трюк, а на трибунах много зрителей, поэтому сотрудники стреляют из пневматического пейнтбольного оружия, — отметили организаторы соревнований.В конкурсе участвовали экипажи, которые в штатном режиме работают в городах и районах области и показывают высокие результаты. Так, белгородский экипаж под управлением Максима Маслова в течение 2015 года выявил больше 600 административных правонарушений. Сотрудники управляли различными автомобилями: самой популярной моделью на соревнованиях оказалась отечественная «Лада Приора», однако некоторые экипажи проходили трассу на «Фордах» и «Хёндаях». Великий мудрец Лао-цзы говорил: «Путешествие даже в тысячу миль начинается с одного шага». Есть ещё одно интересное высказывание героя одной очень известной трилогии Джона Рональда Руэла Толкиена: «Опасное это дело — выходить на дорогу». Приехав в очередной раз на Шри-Ланку, мы решили, что в этот раз обязательно пройдём «Путь». Многие любители активного отдыха и путешествий слышали об этом месте, и я искренне желаю многим туда попасть и пройти этот самый «Путь». Именно «Путь», а не какой-то там «путь». Речь идёт о пешем восхождении на гору Адамов Пик, или, как звучит это название на сингальском — одном из местных языков, — Шрипада.Адамов Пик, Шрипада, Гора бабочек, Саманалаканда, Сиванолипатха Малай, Священная гора четырёх религий — всё это названия одной из самых известных достопримечательностей таинственного острова Цейлон. Одна из важнейших исторических и культурных достопримечательностей острова и просто обязательное к посещению верующими людьми основных конфессий место. Среди гор Шри-Ланки расположенная в районе города Ратнапура Шри Пада — не самая высокая гора, но самая известная — многие религии считают эту гору одним из главных священных мест. На вершине пика находится впадина длиной около 1,5 метра и шириной 76 сантиметров в форме человеческой ступни. Буддисты считают гору священной, потому что, по легенде, Гаутама Будда именно здесь коснулся земли ногой во время посещения острова. Шрипада в переводе с сингальского означает «священный след». В исламе и индуизме эта гора носит название «Адамов Пик» и также считается священной. Для первых потому, что они признают в Будде человеческое превращение Вишну, а в исламе отпечаток на вершине горы считается следом Адама. Индуисты верят, что на вершине горы след оставил их верховный бог Шива, и называют гору Шриван Адипатам («космический танец Шивы»). Христиане верят, что здесь оставил свой след святой Фома, христианский апостол, проповедовавший в Южной Индии. Португальцы же говорят, что это был святой Томас, принёсший христианство в Индию.На вершине горы находится также буддийский храм, построенный вокруг священного отпечатка. Правда, прежде чем посмотреть на знаменитую «ступню», но гору надо подняться. Самому. Пешком. Ночью. По лестнице. Об этом и расскажем. Немного цифр: высота вершины Шрипада — 2243 метра над уровнем моря, длина «тропы» — восемь километров в каждую сторону, а при подъёме со стороны города Ратнапура — 12 километров в каждую сторону. Количество ступенек — 5831. Уклон тропы в некоторых местах — 75 градусов. Высота ступеней в некоторых местах — 50 сантиметров. Подъём на Шрипада сравнивают с подъёмом без лифта на высоту 200-этажного дома. Добраться до горы можно несколькими способами. Первый — немного более затратный, но при этом более спокойный: купить экскурсию у многочисленных местных гидов. Второй — менее затратный, но более авантюрный: забронировать один из отелей у подножья горы, прилететь на Шри-Ланку, добраться до городка Хаттон на поезде, а дальше добираться местным транспортом до местечка Делхуси. Есть ещё один способ — совершить восхождение из города Ратнапура, но этот путь длиннее и сложнее. Европейцы, судя по многочисленным компаниям с рюкзаками, предпочитают первый путь.Основная проблема для туристов, приезжающих на Шрипада «дикарями», — где остановиться для отдыха и подготовки к подъёму. А подготовиться стоит. При подготовке к подъёму надо обязательно учитывать, что чем выше поднимаешься, тем холоднее. Были случаи, когда перед рассветом температура опускалась до семи градусов выше нуля. Это, конечно, скорее, исключение из правил, но взять с собой тёплую жилетку или утеплённую ветровку будет не лишним. Встречали мы и героических туристов, поднимающихся в шортах и майках-безрукавках, но встречали мы их только по пути — ближе к вершине они куда-то запропастились. Может, замёрзли, может, устали, а может, и просто им надоело карабкаться по бесчисленным бетонным ступенькам. Однако не стоит также слишком перестраховываться и брать с собой лыжные курки, меховые штаны и шапки-ушанки — каждый лишний килограмм подобной «страховки» очень дорого может обойтись вам и вашим плечам ближе к вершине. Оптимальный вариант для среднестатистического человека — треккинговые штаны с отстёгивающимися штанинами (к концу обратного спуска может быть уже жарко «на улице»), кроссовки, футболка и куртка или ветровка. Одеваться лучше по мере того, как падает температура.Обязательно возьмите с собой дополнительную пару носков и воду. Литровой бутылки вполне хватит на первый этап подъёма, потом всё равно придётся докупать. Брать запас воды на весь подъём не стоит — на всю тропу у вас может уйти четыре-пять литров воды, а тащить на себе лишние пять килограммов — сомнительное удовольствие. О еде: берите с собой бананы или шоколадные батончики — это поддержит работу мышц и позволит им быстрее «прийти в себя» во время коротких остановок в пути. Во время восхождения вы встретите достаточно много придорожных забегаловок, в которых можно отдохнуть и попить чай. На определённом этапе палаточки с чаем и фруктами заканчиваются, но не пропустите палаточку с жизнеутверждающим названием Last Dinner — это самая высокая палаточка на маршруте — выше нет ни чая, ни скамеечек, ни фруктов — только лестница и уставшие путники.Тропа на Шрипада, в отличие от пути на Гору Моисея в Египте, представляет собой вполне благоустроенную бетонную лестницу, местами с перилами и скамейками. Более того, она освещена. У туристов традиционно считается очень крутым «встретить рассвет» на горе. Паломники поднимаются «в сезон» на Шрипада круглые сутки, семь дней в неделю. Кто-то днём, кто-то утром, кто-то вечером. Особенно много «местных» поднимается в дни религиозных праздников и в полнолуние. В остальное время года желающим подняться на Адамов Пик придётся идти по неосвещённой лестнице, держа в руках фонарик, а сильные дожди сделают восхождение просто неимоверно трудным. Обязательно уточните эти моменты, планируя путешествие, потому что количество местных в праздники и дни полнолуния возрастает в разы. Можно пару часов простоять «в пробке» ближе к вершине и встретить рассвет не на вершине горы, а в каких-нибудь кустах, которые будут загораживать вам весь вид в 50 метрах от финала маршрута. Весь маршрут условно можно поделить на три части. Первая — широкая дорога, по которой в ряд могут идти человек деся
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четверг, 23 марта
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В Белгороде открыли завод ювелирных изделий «Арт-карат» 

Пока на заводе будут работать 109 человек.

В Белгороде открылся завод ювелирных изделий ООО «Арт-карат». Проект реализовали при поддержке правительства области по плану импортозамещения в регионе с 2016 по 2018 годы. Производство площадью 6 тысяч квадратных метров расположилось на территории завода «Энергомаш». Производственно-офисный комплекс с импортным оборудования для создания ювелирных изделий построили меньше чем за полтора года, а инвестиционная стоимость проекта составила больше 550 миллионов рублей.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области

На заводе смогут работать чуть больше 100 человек, а средняя зарплата здесь составит 38,5 тысяч рублей. По словам руководителя «Арт-карата», позже число рабочих мест доведут до 300. Новый завод — первый, на котором ювелирные изделия будут изготавливаться полностью: от очистки от примесей драгоценных металлов до готовых украшений, которых на предприятии будут производить не менее 150 килограмм в месяц.

— Сегодня мы являемся свидетелями запуска необычного, суперсовременного проекта — производства ювелирных изделий. Но для области это не впервые. До революции в Борисовке было ювелирное производство, в целом там было много ремесленнических производств. За счёт этого развивалась слобода Борисовка. Если вы сейчас запускаете проект, то он обязательно будет устойчив, у него прекрасная перспектива. А то, что Белгород станет ювелирным городом, добавит ещё одну грань в обрамление города и области, — сказал на открытии губернатор Евгений Савченко.

Евгения Савченко подержал председатель совета директоров ювелирного дома «Карат» Михаил Несветайло, заявив, что сегодня в регионе формируется новый пласт ювелирных рабочих профессий, которые существовали здесь более ста лет назад. Учить мастеров будут специалисты из стран ближнего зарубежья и других регионов России.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области

— Рассчитывать на то, что предприятие уже завтра начнёт давать прибыль и работать самостоятельно, невозможно. Впереди вас ждут довольно сложные времена. Думаю, вы всё это осилите. На сегодняшний день ситуация на нашем рынке не очень хорошая. На нём серьёзный шторм. Многие компании или утонули, или на грани затопления. Основной залог успеха образовавшегося предприятия — поддержка со стороны госорганов, контролирующих структур и самое главное — со стороны потребителей, — цитирует ИА «Бел.Ру» генерального директора ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуарда Уткина.
Никита Поников

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#Белгород #бизнес #Арт-карат
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https://fonar.tv/news/2017/03/13/v-belgorode-na-blagotvoritelnom-koncerte-soberut-dengi-dlya-poezdki-detey-sirot-v-sankt-peterburg
http://www.b2bbasis.ru/ru/subscribe/conf2017/31/

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