В Белгороде открыли завод ювелирных изделий «Арт-карат» 

В Белгороде открылся завод ювелирных изделий ООО «Арт-карат». Проект реализовали при поддержке правительства области по плану импортозамещения в регионе с 2016 по 2018 годы. Производство площадью 6 тысяч квадратных метров расположилось на территории завода «Энергомаш». Производственно-офисный комплекс с импортным оборудования для создания ювелирных изделий построили меньше чем за полтора года, а инвестиционная стоимость проекта составила больше 550 миллионов рублей.
На заводе смогут работать чуть больше 100 человек, а средняя зарплата здесь составит 38,5 тысяч рублей. По словам руководителя «Арт-карата», позже число рабочих мест доведут до 300. Новый завод — первый, на котором ювелирные изделия будут изготавливаться полностью: от очистки от примесей драгоценных металлов до готовых украшений, которых на предприятии будут производить не менее 150 килограмм в месяц.
— Сегодня мы являемся свидетелями запуска необычного, суперсовременного проекта — производства ювелирных изделий. Но для области это не впервые. До революции в Борисовке было ювелирное производство, в целом там было много ремесленнических производств. За счёт этого развивалась слобода Борисовка. Если вы сейчас запускаете проект, то он обязательно будет устойчив, у него прекрасная перспектива. А то, что Белгород станет ювелирным городом, добавит ещё одну грань в обрамление города и области, — сказал на открытии губернатор Евгений Савченко.
Евгения Савченко подержал председатель совета директоров ювелирного дома «Карат» Михаил Несветайло, заявив, что сегодня в регионе формируется новый пласт ювелирных рабочих профессий, которые существовали здесь более ста лет назад. Учить мастеров будут специалисты из стран ближнего зарубежья и других регионов России.
— Рассчитывать на то, что предприятие уже завтра начнёт давать прибыль и работать самостоятельно, невозможно. Впереди вас ждут довольно сложные времена. Думаю, вы всё это осилите. На сегодняшний день ситуация на нашем рынке не очень хорошая. На нём серьёзный шторм. Многие компании или утонули, или на грани затопления. Основной залог успеха образовавшегося предприятия — поддержка со стороны госорганов, контролирующих структур и самое главное — со стороны потребителей, — цитирует ИА «Бел.Ру» генерального директора ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуарда Уткина.