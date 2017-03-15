Tele2 запустила услугу «Единый счёт» для бизнес-клиентов

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запустил новую услугу для бизнеса — «Единый счёт». С его помощью компании смогут оплачивать корпоративную связь сотрудников, работающих в разных российских регионах, по одному счёту. «Единый счёт» пригодится также предприятиям, работающим только в одном регионе, — руководство сможет оплатить расходы на мобильную связь всех работников одновременно и проконтролировать, сколько тратится на связь в каждом отдельном подразделении компании.
Чтобы подключить услугу, нужно обратиться к персональному менеджеру Tele2 или, если у компании подключено «Дистанционное обслуживание», отправить заявление на электронную почту. За подключение «Единого счёта» платить не нужно, абонентская плата за него тоже не взимается. Подробнее о нём можно узнать на сайте Tele2.
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