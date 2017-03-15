Tele2 запустила услугу «Единый счёт» для бизнес-клиентов

Белгородцев отметили на трёх этапах соревнований. Команда сотрудников «Белгородэнерго» заняла третье место на соревнованиях профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживания подстанций ПАО «МРСК Центра». На соревнованиях в Ростове Великом свои умения показывали 12 бригад из филиалов компании и команда из «Севастопольэнерго». Они ремонтировали силовой трансформатор, вакуумный выключатель 10 киловатт, трансформатор тока и дозаполняли его элегазом, регулировали разъединитель 110 киловатт, освобождали пострадавшего от действия электротока и оказывали ему первую помощь, тушили пожар и показывали знания действующих норм, правил и инструкций на предприятии. — Отличились Белгород, Брянск, Ярославль Кострома, Воронеж. Если мы посмотрим на итоги последних лет, то сможем проследить тенденцию — они всегда показывают хорошие результаты, что говорит о налаженной работе по обучению и подготовке персонала в этих филиалах, — заявил главный судья соревнований Александр Замотай. В итоге первое место досталось команде «Брянскэнерго», второе — энергетикам из Ярославля, а третьими стали белгородцы. Кроме того, «Белгородэнерго» отличилось на отдельных этапах: Иван Гатилов стал лучшим реаниматором, Владимир Потанин — лучшим мастером по ремонту и обслуживанию подстанций, а презентационный ролик белгородского филиала победил на творческом этапе соревнований. В городской администрации заявили, что готовятся к внедрению безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. В распоряжении редакции «Фонаря» оказался документ, подписанный директором МУП «Городской пассажирский транспорт» Игорем Мялицыным. В нём сказано, что с 7 июля полномочия по договорам, заключённым с «ГПТ», передаются «Белкомтрансу». Автор телефонограммы, адресованной первому заместителю главы администрации по экономике Андрею Изварину и ещё нескольким руководителям структурных подразделений мэрии, сообщал, что передача полномочий связана с «расторжением договоров ОСАГО по причине отсутствия выплат страховых премий». В мэрии Белгорода «Фонарю» сообщили, что информация в телефонограмме не соответствует действительности.— Администрация города Белгорода не устраняется от обязательств по организации пассажирских перевозок, возложенных 131-ФЗ (федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» — прим. ред.). В настоящее время готовится новая схема организации пассажирских перевозок на территории города, в том числе и с внедрением безналичного расчёта в общественном транспорте. В новой схеме администрация города будет играть основополагающую роль по организации перевозок в городском округе, — говорится в ответе на редакционный запрос, подписанный начальником департамента экономического развития Дмитрием Алдаевым. В ответе администрации не уточняется, что имеется ввиду под «изменением схемы организации пассажирских перевозок».Напомним, в декабре 2015 года мэрия Белгорода объявила о создании наблюдательной группы, которая будет следить за работой МУП «ГПТ». — Задача наблюдательной группы — следить за начислением и выплатой заработной платы, расходованием средств на запасные части, ГСМ, газ. По результатам мониторинга будет найден выход из сложившейся ситуации, — сообщала пресс-службы мэрии. В марте 2016 года на директора «ГПТ» Игоря Мялицына возбудили уголовное дело. Его подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам предприятия. Общая сумма задолженности, по данным регионального СК, составила около 45 миллионов рублей. Сам Мялицын, как и мэрия, объяснил финансовые проблемы МУП деятельностью нелегальных перевозчиков. В июне 2016 года губернатор подписал постановление «О внедрении единой автоматизированной системы безналичной оплаты транспортных услуг в Белгородской области». В качестве пилотных муниципалитетов выбраны Белгород, Губкин и Белгородский район. Руководитель наблюдательного совета НАС Сергей Железняк встретился с мэром города Александром Гнедых и митрополитом Иоанном. В субботу, 12 сентября, в Старом Осколе руководители организации «Национальный антинаркотический союз» встретились с мэром города и главой Белгородской митрополии. Руководитель наблюдательного совета организации, заместитель председателя Госдумы Сергей Железняк и председатель правления НАС Никита Лушников обсудили с Александром Гнедых и митрополитом Иоанном сотрудничество в сфере социальной политики. Справка «Фонаря» Некоммерческое партнёрство содействия профилактике наркомании «Национальный антинаркотический союз» было создано в 2013 году на Национальном антинаркотическом съезде в Москве. Общественную организацию создали для противодействия распространению наркомании и наркопреступности в России. В союз входят организации, чья деятельность связана с борьбой с наркоманией и пропагандой здорового образа жизни. Авторы заявления просят правоохранительные органы детально разобраться в деле и выражают недоумение по поводу решения о заключении своего руководителя под стражу. В пятницу, 3 июля, на официальном сайте компании «АльтЭнерго», генеральным директором которой является арестованный 30 июня Виктор Филатов, появилось «Обращение коллектива компании к правоохранительным органам и общественности».— ООО «АльтЭнерго» обращается к общественности и правоохранительным органам с просьбой детально разобраться в правомочности и справедливости решения Басманного суда Москвы 30 июня 2015 года о мере пресечения генеральному директору компании, депутату Белгородской областной думы Виктору Ивановичу Филатову, обвиняемому в организации растраты денежных средств по делу, по которому раньше проходил как свидетель. По ходатайству следователя Филатов Виктор Иванович был заключен под стражу. Информация об аресте вызвала недоумение и тревогу коллектива «АльтЭнерго» за его судьбу. — Мы недоумеваем, как следствие, которое велось практически два года и считало его лишь свидетелем по делу, ходатайствовало об аресте гражданина, ни разу не скрывавшегося от следствия и активно с ним сотрудничавшего. Поэтому доводы следствия о том, что В. И. Филатов может скрыться или оказать влияние на свидетелей, для нас являются неубедительными.В тексте говорится также о том, что «альтернативная энергетика, которая, по сути, обязана своим развитием и перспективой генеральному директору ООО «АльтЭнерго», за время заключения под стражу В. И. Филатова может потерять многое».Авторы обращения напоминают, что «В. И. Филатов по поручению региональных органов власти в стране и за рубежом представляет и отстаивает интересы альтернативной энергетики — российской и Белгородской области. По инициативе В. И. Филатова проводится работа по созданию конкурентоспособного энергетического кластера в регионе, интеграция в него малой распределенной энергетики, он активный участник и автор стратегических инициатив и мероприятий. В.И. Филатов удостоен ряда государственных, отраслевых и областных наград, а также наград Русской православной церкви, заслужил высокий авторитет среди коллег, снискал уважение со стороны руководства региона и граждан».Аналогичное обращение было также опубликовано на сайте Белгородского института альтернативной энергетики.Эксперт «Фонаря»Директор правовой компании «Хартия», юрист Александра Береславцева объяснила, может ли Виктор Филатов, находясь под арестом, сохранить статус депутата облдумы, баллотироваться в региональный парламент на сентябрьских выборах и занимать должность генерального директора ОOО «АльтЭнерго».— Обвинительного приговора, вступившего в законную силу в отношении Виктора Филатова, не вынесено. А его нахождение в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых не является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата областной думы Белгородской области. Кроме того, пребывание кандидата вне его места жительства во время проведения выборов, нахождение его под стражей не запрещает ему баллотироваться.«В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, Виктор Филатов является генеральным директором ООО «АльтЭнерго», но не является учредителем. Само по себе нахождение директора ООО под стражей не влечёт прекращения его полномочий. Отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности вправе применить суд или следователь, если они считают необходимым применение к руководителю этой меры процессуального принуждения». — Общее собрание участников ООО в лице ООО «ГК Агро-Белогорье» и ООО «Антарес» голосованием может принять решение об увольнении генерального директора, если, например, имеется грубое нарушение трудовых обязанностей. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что внедорожник выехал на встречную полосу. В субботу, 31 октября, в Чернянском районе на автодороге «Красный Остров — Русская Халань» столкнулись «УАЗ» и «ПАЗик». По данным ГИБДД, 56-летний водитель внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус под управлением 35-летнего водителя. 45-летний пассажир «УАЗа» от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель внедорожника и 38-летний пассажир автобуса были госпитализированы в Чернянскую ЦРБ.Всего за сутки в Белгородской области произошло шесть аварий, в которых травмы получили семь человек. Ребёнка нашли прохожие в одном из микрорайонов города. В среду, 4 мая, в Старом Осколе около трёх часов дня в микрорайоне Приборостроителей прохожие увидели девочку на вид около трёх лет, которая гуляла без взрослых. Люди вызвали полицию, и ребёнок несколько часов ждал в отделе, пока правоохранительные органы пытались найти её родителей. В пресс-службе УМВД по Белгородской области рассказали, что спустя несколько часов в полицию обратилась мать ребёнка. Выяснилось, что девочку «потеряли» во время прогулки с несовершеннолетними родственниками, пока мама была на работе. Девочку передали матери, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Новым помощником начальника управления по организации работы с верующими в региональном УФСИН стал священник отец Игорь Подорожный. В УФСИН по Белгородской области рассказали о планах провести духовно-просветительские курсы для сотрудников. Заниматься ими будет недавно назначенный помощник начальника управления по организации работы с верующими священник отец Игорь Подорожный. В ближайшее время сотрудникам белгородских тюрем планируют рассказать о праздниках Русской православной церкви, истории пенитенциарного служения РПЦ и о