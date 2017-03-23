Мэрия Белгорода объяснила, почему не согласовала проведение митинга против коррупции

В мэрии Белгорода на редакционный запрос Go31.ru пояснили, что так как организаторы митинга против коррупции заявили, что его участниками будет тысяча человек, то единственно возможной площадкой в городе, которая могла бы уместить такое количество людей, является концертная площадка в парке Победы. А она с 12:30 до 14:30 26 марта будет занята — там, по информации пресс-службы городской администрации, будет проходить карильонный концерт.
— Карильон будет работать в автоматическом режиме в связи с гастролями Тимура Халиуллина, который выступит в немецком городе Херне в рамках культурного обмена городов-побратимов. Программа воскресного карильонного концерта была записана артистом заранее и специально для вас! — сообщает пресс-служба Белгородской филармонии.
— Поскольку цели проведения мероприятий не совпадали с целями, указанными в уведомлении, а одновременное проведение в одном месте мероприятий с различными целями и массовым количеством участников могло повлечь за собой возникновение конфликтных ситуаций, создать угрозу общественному порядку и безопасности граждан, в согласовании проведения митинга было отказано, — сообщается в ответе администрации.
В ответе также указано, что в Белгороде есть только два места, где можно коллективно обсуждать общественно значимые вопросы и выражать общественные мнения об актуальных проблемах общественно-политического характера. Это концертная площадка в парке Победы и площадка у входа в городской парк культуры и отдыха имени Ленина.
— Администрация города довела до сведения организатора публичного мероприятия информацию о невозможности изменения места проведения публичного мероприятия с учётом заявленных организатором параметров мероприятия. Таким образом, митинг против коррупции в силу требований федерального законодательства, с учётом положений постановления Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2013 года № 4-П, не может считаться согласованным, — объяснили в городской администрации.
Напомним, что после того, как организаторы митинга подали уведомление о проведении антикоррупционного митинга, они получили ответ за подписью заместителя мэра по внутренней и кадровой политике Ольги Медведевой, в котором говорилось, что мэрия не может согласовать проведение мероприятия потому, что обе заявленные организаторами площадки 26 марта будут заняты. Несмотря на это, главный организатор митинга Оксана Михайлик заявила, что митинг всё равно проведут, так как мэрия не предложила альтернативного места или времени для его проведения, как положено по закону. В полиции сказали, что во время митинга «будут действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации».
В ноябре 2016 года «Фонарь» уже публиковал материал о том, какие правила рекомендуют соблюдать в администрации Белгорода, чтобы акции и другие уличные мероприятия могли согласовать в мэрии.