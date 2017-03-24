​Белгородский свечник стал участником ток-шоу НТВ «Двойные стандарты»

Алексей Кураков родился в Луганске. Долгое время он жил в Санкт-Петербурге и занимался там музыкой. Недавно приехал в Белгород. Читатели «Фонаря» удивились, когда встретили в переходе молодого человека, который играл на тонге — экзотическом музыкальном инструменте, и предложили редакции сделать с ним интервью. — Я приехал сюда, чтобы открыть зал по альфа-гравити (альпинистские верёвки, закреплённые на потолке, с карабинами и перчатками — человека подвешивают за ноги, надев на них мягкое крепление, чтобы пальцами рук можно было держаться за специальные ручки; человек в подвешенном состоянии выполняют упражнения — прим. ред.). У меня здесь друзья, которые были в этом заинтересованы. Я приехал, натренировал группу. Останусь здесь до мая, пока не обучу тренеров. Музыкой занимаюсь второстепенно, — рассказал «Фонарю» Алексей Кураков. — Алексей, расскажи, пожалуйста, как тебе Белгород?— В первый раз я приехал сюда зимой. Сразу хочу отметить: по сравнению с Питером — это очень чистый город. Много деревьев, чистый воздух даже в центре. Когда я приехал сюда, я не мог понять, куда я попал, но через две недели привык. — Как ты нашел жильё в Белгороде? — Жильё нашёл через друзей моих друзей. Живу в центре, снимаю квартиру и люблю принимать у себя дома гостей. — Как началось твое знакомство с музыкой? — Где-то в третьем классе меня позвали играть в музыкальную школу на домре. Затем в подростковом возрасте я начал интересоваться тяжёлой музыкой. Из-за этого пристрастия я стал играть на барабанах. Через некоторое время со знакомыми ребятами собрали музыкальную группу. Мы ездили по городам Украины и давали концерты. Это был рок-н-ролл. С этого у меня начался период, связанный с плохим образом жизни, но он был и переломным. Когда группа распалась, я понял, что я наигрался в эти игрушки. Я уехал в Санкт-Петербург и начал вести здоровый образ жизни. — Тонг — довольно необычный музыкальный инструмент. Как и где ты научился на нём играть? — Тонг подарил мне друг. На нём особо нигде не поучишься играть, поэтому мне приходилось самому всё осваивать. У меня были определённые навыки в музыке, слух, и я просто стал набирать мелодии, импровизировать. В общем, играю только своё, не могу переигрывать чужое, неинтересно. Но в Питере я жил в коммуналке, там особо не поиграешь, поэтому я вышел на улицу. — Как тебя встретили горожане? — Сначала мы играли просто с друзьями. Потом люди начали кидать деньги, они конечно никогда не бывают лишними. К тому же, ко мне всегда подходят люди и интересуется музыкой. В Питере меня приглашали на разные фестивали, играть детям. Да и в Белгороде иногда подходят люди и приглашают меня поиграть на свадьбах и корпоративах. Я, конечно, соглашаюсь. Это интересный опыт. — Как белгородцы реагируют на этот необычный инструмент? — По разному (смеётся). Кто-то в восторге, кто-то проходит мимо, кто-то крестится. Позитивно, негативно — и это вполне нормально. Это что-то новое для них, и в такие моменты всем бывает немного страшно. В Питере реагировали спокойно, так как там полно необычных музыкантов. Например, я знаю одного мужчину, который играет на пиле как на скрипке, и поверьте: это звучит здорово. Скачать:Алексей Кураков - Тонг.mp3— Для чего ты играешь? — В первую очередь, я получаю от этого удовольствие. Это развивает слух. Да и вообще, это полезно. Тонг звучит в таком диапазоне, который положительно влияет на клетки организма. — Как ты считаешь, можно ли сегодня музыкой заработать себе на жизнь? — Заработать всегда можно, если есть мозги и руки. — А как ты зарабатываешь себе на жизнь? — Зарабатываю на жизнь, работая тренером по альфа-гравити — это моя основная деятельность. И, конечно же, играю музыку. Тоже небесплатно. — Чем ты будешь заниматься после того, как уедешь из Белгорода? Есть уже понимание этого? — Заниматься после Белгорода буду всё тем же: распространять методику альфа-гравити в других городах и развиваться в музыкальном направлении. Может, ещё найду что-то интересное. Планов на будущее много. — Где и когда тебя можно послушать в Белгороде? — Послушать меня можно в переходах Белгорода, в зале альфа-гравити на Гостёнской, 4. В дальнейшем, в театре «Спичка». Сегодня меня ещё пригласили в какое-то интересное место, но для меня это пока ещё сюрприз. Местная жительница пыталась продать незнакомцу через интернет автомобильные колёса. В полицию Старого Оскола обратилась 58-летняя женщина. Она заявила, что с её лицевого счёта похищено 130 тысяч рублей. Женщина рассказала, что недавно разместила в интернете объявление о продаже автомобильных колёс. «Покупатель» позвонил ей и сказал, что он из другого региона и готов оплатить товар безналичным расчётом. Он попросил женщину пройти к банкомату и стал давать ей инструкции. В результате обманутая продавщица осталась без всех своих накоплений. Это удалось обнаружить позже с помощью сотрудников банка. Сейчас преступника разыскивает полиция. 14 октября Виктор Пестерев проведёт приём граждан. В среду, 14 октября, начальник УМВД по Белгородской области проведёт приём граждан. Жителей региона приглашают лично задать вопросы Виктору Пестереву с 17:00 до 18:00 в здании УМВД по Белгороду. Напомним, городское управление Министерства внутренних дел находится на проспекте Богдана Хмельницкого, 133ж. Одно из обязательных условий для участников — посещение всех занятий. В бизнес-пространстве «Контакт» 15 августа пройдёт презентация практических курсов получения и повышения навыков ведения бизнеса.— Мы запускаем практические курсы для бизнеса — для действующих, начинающих или ещё только думающих стать предпринимателями, а также для студентов. Это будут две параллельные программы. Слушатели курсов получают практические знания навыки ведения бизнеса, ведь зарегистрировать ИП — это одно, а запустить его работу — совсем другое дело. Мы ориентируемся на постоянное обучение и хотим сделать в Белгороде площадку для обучения предпринимателей, чтобы сюда приезжали учиться люди из других городов, — рассказал «Фонарю» управляющий партнёр курсов, бизнесмен-практик Алексей Черненко.На курсах участники узнают, как ставить цели, планировать деятельность предприятий, назначать встречи, работать с возражениями и закрывать сделки, продавать и выводить свой бизнес на новый уровень. Кроме 21 общей темы, они также прослушают авторский курс Алексея Черненко «Система убеждения в продажах» и наберутся опыта в поиске и убеждении клиентов, отборе и уточнении информации, превращению возражений в продажи и создании продающих презентаций. — Если выделить навыки, которые позволяют предпринимателю, менеджеру или руководителю достичь наивысшего уровня финансового благосостояния, то, это умение влиять, убеждать и договариваться. Практические курсы получения и повышения навыков ведения бизнеса позволят участникам приобрести эти навыки, чем бы они не занимались, в любом бизнесе: будь то интернет, недвижимость или любой другой вид торговли или услуг, — поясняют организаторы занятий.Записаться на курсы могут официально зарегистрированные ИП и организации. Одно из обязательных условий — посещение всех занятий программы по составленному для каждой группы графику. Общие лекции участникам еженедельно в бизнес-пространстве «Контакт» будут читать представители Белгородского регионального ресурсного инновационного центра и коуч Алексей Черненко. Помимо общих занятий, слушателей ждут также практические занятия в группах по 20 человек, индивидуальные самостоятельные задания на каждый день, встречи с успешными предпринимателями и менеджерами по продажам, выезды в офисы и на производства для обмена опытом и дальнейшей наработки практических знаний.Дополнительную информацию о курсах, узнать стоимость и записаться на них можно по телефонам +7 (4722) 52-95-93, +7 (4722) 52-94-18 или в приёмной Белгородского регионального ресурсного инновационного центра на Королёва, 2А. Пешеход получил травмы. По информации пресс-службы ГИБДД по Белгородской области, в среду, 7 декабря, в Белгороде возле дома 22б на улице Белгородского полка 32-летний водитель на автобусе ЛИАЗ сбил пожилого мужчину, который шёл по дороге и вёл в руках велосипед. Пешеход получил травмы и обратился в городской травмпункт. ТРК «Мир Белогорья» снял фильм о Владимире Зотове. Мы выбрали три фрагмента оттуда и расшифровали их — о том, как руководитель совета директоров ГК «Агро-Белогорье» начал заниматься сельскохозяйственным бизнесом, не имея в этом опыта, почему ушёл из правительства, что будет его новым проектом, и как ему поручили построить часовню князя Владимира. В понедельник, 24 октября, ТРК «Мир Белогорья» показал фильм из проекта «Земляки», посвящённый руководителю совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимиру Зотову. Ниже представлены два фрагмента из рассказа героя фильма. — Я помню, как вообще рождалась компания «Агро-Белогорье». Это всё было в определённой степени спонтанно. Это была зима 2003 года. Когда мы с губернатором в феврале приехали в Курасовку на недостроенный комплекс, и вот он остановился и предложил пройти посмотреть. В снегу по пояс мы туда пришли, и он в сердцах говорит: «Кто-нибудь бы взял, что-то сделал, достроил». Я не аграрник, мы очень сложно вообще выговаривали слова «животноводство» и «свиноводство». Но, тем не менее, он говорит: «Возьми из департамента, попробуйте сделать», и мы взялись за эту работу. Сумасшедший страх был за то, что мы делаем, как мы делаем. Я приглашал учёных из сельхозакадемии (нынешний Белгородский аграрный университет имени Горина — прим. ред.), они смотрели, и я спрашивал: «Ну как? Мы правильно делаем?». Они отвечали: «Мы вообще не понимаем, что ты делаешь». Тогда нас уже сопровождали и английские компании GSR, PIC, тогда появилась компания Big Dutchman, которая помогала и сопровождала, и наконец мы сделали это. Пришёл, доложил [губернатору, получил в ответ:] «Ну, поуправляйте...».Так начался второй этап. Нам подсказали, и мы законтрактовали такого специалиста, как Жан-Жак Симон. Наверное, он очень много сделал для становления компании. Губернатор позвал и предложил как-то мультиплицировать эту деятельность. Так стали появляться Краснояружский и Стригуновский комплексы. И, конечно, нам всё больше и больше начинало нравиться. Тогда уже были созданы компании «ЭБС» и «ЭБК». Эти аббревиатуры я сам придумал: это белгородская свинина и это белгор