​Белгородский свечник стал участником ток-шоу НТВ «Двойные стандарты»

Белгородский свечник Сергей Маузер поучаствовал в передаче «Двойные стандарты» на телеканале НТВ. В новом выпуске ток-шоу женщины оценивали мужчин с волосами и без. Сергей попал в первую команду и показывал жюри, как делать свечи. Свечной мастер понравился только трём девушкам из пяти, и победителем программы признали мужчину из команды лысых. После эфира Сергей Маузер тоже решил сбрить волосы.
— Сегодня образом канадского лесоруба с ухоженной бородой и хвостиком на голове уже никого не удивишь, а интернет-бизнесмены уже успели разочаровать прекрасный пол. Сейчас в моде хозяйственные мужчины, которые могут работать своими руками, например, свечники, — считает Сергей Маузер.
У предпринимателя есть свой интернет-магазин, где он продаёт оборудование для производства свечей и сами свечи. Мастер считает, что такой бизнес позволяет ему пользоваться успехом у женщин.
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