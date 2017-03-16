​В Белгороде арестовали предполагаемого участника перестрелки на Харгоре

В Белгороде Октябрьский районный суд почти на два месяца арестовал предполагаемого участника перестрелки на Харгоре. 39-летнего мужчину задержали в Курске, его обвиняют в покушении на убийство. Суд посчитал, что подозреваемый может мешать следствию и оказывать давление на свидетелей.
— Суд указал, что приведенные обстоятельства, данные о личности обвиняемого, ранее допускавшего применение насилия в отношении близких, административные правонарушения в области дорожного движения, а также состояние потерпевшего, положение очевидцев произошедшего, при условии что основной свидетель состоит в дружеских отношениях с подозреваемым, свидетельствуют о том, что он, оставаясь на свободе, в период следствия может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, а равно воспрепятствовать производству по делу путем оказания давления на свидетелей, — пояснили в пресс-службе суда.
Напомним, в перестрелке в районе дома № 8 на улице Есенина пострадали двое мужчин. Один из них был госпитализирован с ранением в голову, а второму пуля попала в бедро. Третий участник, который выстрелил в пострадавших, тогда скрылся с места происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.