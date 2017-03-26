В Белгородской области за сутки в ДПТ погибли двое водителей

В субботу, 25 марта, в Белгородской области в двух ДТП погибли двое человек, а ещё один получил травмы. Вечером на автотрассе «Короча-Губкин-Горшечное» 33-летний водитель на Hyundai ехал на повышенной скорости, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. Водителя и пассажира забрали медики, чтобы отвезти в Корочанскую районную больницу, но по дороге первый из них скончался от полученных травм, а второго — с травмами доставили в больницу для оказания помощи.
В Ракитянском районе ночью 57-летний водитель на LADA Largus ехал в Томаровку и не справился с управлением. Он съехал на обочину, где машина перевернулась. Водитель получил тяжёлые травмы, позже он скончался в Ракитянской районной больнице.