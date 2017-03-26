В Белгородской области за сутки в ДПТ погибли двое водителей

Этого ждали, об этом говорили, от этого открещивались, но это случилось — минувшая неделя стала последней для Сергея Боженова на посту мэра Белгорода. При этом судьба символично распорядилась так, что кадровая перестановка потерялась в пучине ярких событий недели: боксёрское шоу в «Космосе», концерт Спивакова, фестиваль науки и даже победа «Энергомаша» как бы говорят о том, что ничего страшного 7 октября не случилось. Увидим. А пока — подробнее о том, что это было. Поехали. Сергей Боженов выступает с речью на своём последнем горсовете в качестве мэра, фото fonar.tv— одновременно с горсоветом в парке Победы проходило гораздо менее интересное мероприятие — традиционно в день рождения Владимира Путина, митинговали профсоюзы. Люди с флагами за достойный труд, «Наша солидарность — наше оружие», — вот это всё было в этот день у «ракушки».— главным культурным событием недели стал концерт «Виртуозов Москвы» во главе с прославленным Владимиром Спиваковым в белгородской филармонии. После выступления народный артист СССР рассказал журналистам, что «сегодня главная функция музыки — это утешение, это гармонизации человеческих душ, это успокоение в мире, где так много агрессии. И людям это крайне необходимо». Белгородцам, которые заполнили в этот вечер зал филармонии и долго рукоплескали коллективу, это точно было нужно.Савченко и Нарышкин на церемонии награждения, фото пресс-службы Фонда святителя Василия Великого— депутат облдумы Максим Егоров в соцсетях отчитался о том, как исполняет наказы своих избирателей: делает дороги, зоны отдыха и «лежачих полицейских». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?117"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_316121088_18", 316121088, 18, 'bpjfZUGZMbtFTZnrqd0uojPO-w', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());— все, кто хоть раз бывали в ТРК «МегаГРИНН», видели огромный панорамный аквариум слева от главного входа — на минувшей неделе в сети появилось видео, как он выглядит изнутри.— в НИУ «БелГУ» представили короткометражный фильм, снятый в технике stop-motion немецким режиссёром и белгородскими студентами. Это несколько историй, разворачивающихся прямо на улицах Белгорода — создатели кино фотографировали каждую сцену, а затем из снимков склеивали фильм. Осилить получившийся материал может определённо не каждый, но что-то в этом точно есть.— «Белгородский Арбат-2016» состоится только при финансовой поддержке простых белгородцев — организаторы уличного фестиваля объявили сбор средств на будущую ярмарку талантов. Из необходимых 120 тысяч рублей пока собрано чуть более 2 тысяч.— другой фестиваль, имеющий хорошую поддержку властей, развернулся на минувшей неделе в вузах Белгорода и области. Областной фестиваль науки — это всегда обилие лекций, мастер-классов, представлений, конкурсов, игр и опытов.Так было и на этот раз — основной площадкой фестиваля стал БГИИК, но не менее интересные вещи проходили и в БГТУ, где студенты и школьники собирали роботов, а затем выявляли сильнейшего в «сумо» и прохождении сложных трасс.Главным событием второго дня фестиваля стала спортивная версия игры «Что? Где? Когда?» в ЦМИ, проходившая под чутким руководством магистра Александра Друзя. Он приезжает в Белгородскую область уже второй раз — два года назад Друзь также стал почётным гостем спортивной версии ЧГК.Филипп Воронин побрился наголо прямо во время игры, фото vk.com/dalskvn— в субботу во дворце спорта «Космос» не играли в волейбол — здесь состоялся турнир по муай тай (тайскому боксу), венчал который бой за звание чемпиона мира. По словам организаторов соревнований, это событие значимо не только для России, но и для всего мира единоборств.Сначала на ринге проходили бои «лёгких» спортсменов, а затем между собой дрались тяжеловесы. Перед белгородскими зрителями выступал и хорошо известный в городе Алексей «Гладиатор» Стоян, который одержал победу над белорусом Евгением Макаровым. В главном же бое вечера представлявший на турнире Россию Алим Набиев не оставил шансов французу Патрику Мадису.