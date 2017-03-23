В Белгородской области полиция задержала экс-руководителя фирмы, подозреваемого в краже у дольщиков 400 миллионов рублей.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области задержали мужчину, который находился в федеральном розыске по подозрению в краже у дольщиков 400 миллионов рублей.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что экс-генеральный директор строительной фирмы заключил более 100 договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома на сумму более 400 миллионов рублей, но дом так и не построили.
Оперативники УМВД по городу Химки Московской области объявили его в федеральный розыск. Всё это время мужчина скрывался, меняя документы и продолжая обманывать людей в Белгородской области. Здесь, по версии следователей, ему удалось заполучить у нескольких десятков жителей области около 30 миллионов рублей. Следственное управление УМВД России по Белгородской области возбудило в отношении задержанного два уголовных дела по статье «Мошенничество».