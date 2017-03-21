​В Белгородской области недобросовестные потребители электричества заплатили более 19 миллионов рублей

В 2016 году «Белгородэнерго» взыскало через суды около 6,5 миллиона рублей с потребителей и предприятий региона, которые пользовались электричеством, не заключая договора энергоснабжения. Сумму почти в два раза большую — 12,8 миллиона рублей — недобросовестные потребители заплатили добровольно, не дожидаясь судебных разбирательств.
В компании поясняют, что обращение в суд является крайней мерой, когда люди или владельцы бизнеса отказываются добровольно возмещать стоимость неучтённого объёма потребления электроэнергии. Через суды долги могут взыскивать не только с самих нарушителей, но и с членов их семей и даже наследников. Если же нарушители на приходят в суд, то судья может вынести заочное решение. Когда должники отказываются платить уже после вынесения судебного решения, к ним энергетики приезжают вместе с приставами.
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Самым частым нарушением в 2016 году стало самовольное подключение к электросетям. Например, владелец автомастерской в Губкине подключился к сети своего бывшего партнёра и пользовался электроэнергией бесплатно, пока это не обнаружили энергетики. За нарушение ему пришлось заплатить 70 тысяч рублей.
В пресс-службе «Белгородэнерго» рассказывают, что используют специальные приборы, которые помогают найти «скрытые электропроводки» и бытовую технику, продолжающую работать при обесточенном приборе учёта. Иногда человеку приходится платить за ухищрения предыдущих хозяев дома, если он приобретал жильё или получал его в наследство и не разбирался с особенностями подключения дома к электросетям.
Ещё одним распространённым нарушением стало безучётное потребление электричества. В прошлом году энергетикам удалось обнаружить более 670 случаев вмешательства в работу счётчиков, а сумма нанесённого этим ущерба составила почти 20 миллионов рублей.
— Кроме возмещения стоимости похищенной электроэнергии, объём которой рассчитывается по пропускной способности питающих линий, нарушитель может понести административную или даже уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. А в случае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, если, к примеру, нарушителем является юридическое лицо, а также если ущерб классифицируется как «особо крупный», — в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — сообщают в пресс-службе компании.