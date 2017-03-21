​В Белгородской области недобросовестные потребители электричества заплатили более 19 миллионов рублей

Член избирательной комиссии Валуйского района с правом решающего голоса агитировал за одну из партий. В Избирательной комиссии Белгородской области рассмотрели жалобы на нарушение предвыборной агитации и публикации агитационных материалов. Из трёх поступивших жалоб две признали необоснованными. Одна из них касалась якобы незаконного распространения газет с агитацией на митинге 30 июля. В облизбиркоме послушали запись с митинга, запросили информацию у мэрии Белгорода о его организаторах, опросили всех заинтересованных лиц и решили, что нарушения законодательства в этом случае не было. Вторая жалоба была на публикацию печатной агитации. Публикацию признали законной после того, как её изучила рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов депутатов Госдумы седьмого созыва. Третью жалобу члены облизбиркома посчитали обоснованной. Доверенное лицо кандидата в депутаты от КПРФ Надежда Прудникова пожаловалась на члена избирательной комиссии Валуек и Валуйского района с правом решающего голоса, который агитировал за одну из партий. Ему вынесли предупреждение. В Избирательной комиссии «Фонарю» пояснили, что районной избирательной комиссии рекомендовали повторно проверить этот случай на возможность привлечения нарушителя к административной ответственности, а на заседание комиссии пригласить представителя прокуратуры. Жителю Алексеевки, подозреваемому в преступлении, грозит до 20 лет лишения свободы. В понедельник, 6 июля, Следственный комитет по Белгородской области сообщает о передаче в суд дела по обвинению в изнасиловании восьмилетней девочки. В преступлении подозревают 25-летнего жителя Алексеевки.— По версии следствия, с июля 2014 года по февраль 2015 года обвиняемый, находясь в доме своей тёти, неоднократно совершал противоправные действия в отношении своей восьмилетней родственницы. Долгое время девочка ничего не рассказывала взрослым, поскольку боялась обвиняемого. Он страдает психическим заболеванием и бывал агрессивен, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд. Санкция статьи, по которой будут судить алексеевца, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. По данным ГИБДД, причиной аварии на улице Волчанской стало превышение скорости. В воскресенье, 17 апреля, в Белгороде на улице Волчанской 27-летний водитель на ВАЗ-21099 врезался в электрический столб. В пресс-службе ГИБДД по Белгородской области рассказали, что водитель превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на обочину. Мужчина получил травмы и его госпитализировали в горбольницу № 1.В этот же день в Валуйках перевернулся 23-летний автомобилист на «Хёндай Солярис». После оказания медицинской помощи его отпустили домой. Медицинское освидетельствование показало, что водитель сел за руль пьяным. Авария произошла на автодороге «Белгород — Грайворон — граница Украины». В четверг, 6 августа, в Яковлевском районе на 27-м километре автодороги «Белгород — Грайворон — граница Украины» водитель на КамАЗе сбил пожилую женщину. Она переходила дорогу не по пешеходному переходу в зоне видимости водителя. В ГИБДД по Белгородской области сообщили, что 61-летняя женщина от полученных травм скончалась в центральной районной больнице Строителя. Хирург Чернянской районной больницы, наказанный за ошибочный диагноз, обжаловал решение руководства. Белгородский областной суд оставил в силе решение Чернянского районного суда, в котором сотрудник местной районной больницы пытался обжаловать дисциплинарное взыскание. Врач-хирург получил выговор за неправильный диагноз.В суде установили, что летом 2015 года в Чернянскую ЦРБ «скорая» доставила женщину с предварительным диагнозом «острый аппендицит». Врач диагностировал у пациентки заболевание почек и назначил обезболивающие. Но через несколько дней ей сделали срочную операцию в связи с развитым перитонитом. Врачебная комиссия сделала вывод, что врач неправильно поставил диагноз. Приказом главного врача хирургу назначили выговор за несоблюдение алгоритма оказания медицинской помощи. Областной суд подтвердил решение районного суда о законности выговора. Чтобы оправдаться перед работодателем, староосколец заявил в полицию о том, что у него якобы украли 250 тысяч рублей. На жителя Старого Оскола завели уголовное дело за заведомо ложный донос. Мужчина сообщил полицейским о том, что, пока он спал в своём автомобиле, у него якобы пропали 250 тысяч рублей, которые принадлежали фирме. Полиция выяснила, что это неправда. Деньги у обвиняемого никто не крал, а он сам их одолжил своему знакомому, но тот затянул с возвращением долга, поэтому мужчина решил оправдаться перед своим работодателем и обратился в полицию с заявлением о «пропаже». Староосколец признался в преступлении. За ложный донос ему грозит до двух лет тюрьмы. Самым важным днём прошедшей недели стало 9 мая — область вместе со всей страной отпраздновала 70-летний юбилей Победы. Какие события остались в тени, а какие запомнятся надолго — читайте в новом выпуске нашего дайджеста. — дороги Белгорода перекрывают. Одну из важнейших связующих трасс района Харьковской горы, улицу Архиерейскую, закрыли с 12 мая до 12 июня. В то же время с 1 мая на Михайловском шоссе начинают ремонт, который продлится до 15 июня. На малом проспекте Богдана Хмельницкого в районе дома № 125 проезд будет перекрыт аж до 31 декабря 2015 года. Как говорится, ищите пути объезда.— Иван Залогин возглавил белгородский госпиталь для ветеранов войн. За вполне заурядным назначением кроется любопытная история.Это учреждение соседствует с детской городской больницей на улице Садовой. 13 марта 2015 года из жизни ушёл бессменный руководитель госпиталя Александр Попов, который возглавлял учреждение с 2000 года. Спустя неделю после его смерти в Белгороде появились слухи о закрытии госпиталя, однако в департаменте здравоохранения, являющемся его учредителем, уверенно заявили — никто ничего закрывать не будет.Здесь и начинается интересное. Ещё недавно Иван Залогин возглавлял департамент здравоохранения и соцзащиты населения региона, однако позже структура департамента была изменена, и Залогин стал заместителем начальника.Ещё ранее известный белгородский блогер Сергей Лежнев открыто критиковал Залогина, называя его «бюрократом» и намекая на его участие в коррупционных схемах. Писал Лежнев и о конкурсе на закупку оборудования в перинатальный центр, заказчиком в котором выступал департамент здравоохранения. По мнению блогера, требования, указанные в конкурсе, давали преимущество конкретным компаниям — разобраться в ситуации Лежнев просил губернатора Евгения Савченко.Однако 5 мая произошло два важных события, о связи которых можно лишь догадываться. Утром понедельника СМИ сообщили, что Иван Залогин возглавил белгородский госпиталь для ветеранов войн. А спустя несколько часов белгородское УФАС опубликовало ответ на жалобы двух московских компаний на действия департамента по закупке медтехники в новый перинатальный центр. Антимонопольщики установили, что жалобы необоснованы.6 мая на сайте белгородской облдумы появилась фотография, на которой Залогин в медицинском халате вручает цветок пожилой женщине. Действие происходит в госпитале для ветеранов войн.— депутат облдумы, генеральный директор «Агро-Белогорья» Владимир Зотов рассказал, сколько заработал за последний год. На фоне белгородских коллег, получилось неприлично много — 878 821 486,79 рубля. Это в два раза больше, чем у всех депутатов Белгородской облдумы.Данные о доходе Зотова в соответствии с законом были выставлены на публичное обозрение на сайте регионального заксобрания. Спустя несколько дней информацию о доходах народных избранников с портала удалили. В облдуме это объяснили тем, что нигде не оговорён срок, в течение которого данные должны находиться на сайте.Владимир Зотов, фото Владимира Корнева— в Белгороде выступил симфонический оркестр Мариинского театра во главе с дирижёром Валерием Гергиевым. На перроне железнодорожного вокзала маэстро встретился с журналистами. Одной из главных тем общения стали планы Гергиева на Белгород. — Мы обязательно вернёмся в Белгород и сыграем два концерта. Один из них должен быть адресован только школьникам, даже детям дошкольного возраста. Громадное желание и надежда есть на то, что здесь появится свой огромный детский хор, — сказал дирижёр и отправился на концерт в филармонию.— ВК «Белогорье» нашёл нового доигровщика. В новом сезоне за белгородский клуб сыграет волейболист сборной Сербии Марко Ивович. Журналистам новый игрок белгородских «львов» признался, что считает российский чемпионат сильнее польского и уехал в Белгород не из-за денег.— в Белгород на гастроли приедет театр кукол ДНР. Об этом пишет украинский портал «Lugansk медiа стиль». По информации издания, театр самопровозглашённой республики поедет в Россию благодаря поддержке Министерства культуры. Если всё получится, труппа посетит Белгород летом этого года.— мемориал «Вечный огонь» у Соборной площади вновь открыт для посещения. Торжественная церемония зажжения огня, который на время реконструкции объекта хранился в музее-диораме «Огненная дуга», состоялась 7 мая. Огонь, частица которого была доставлена из Москвы, зажёг ветеран ВОВ Александр Поляков.Первые лица города и области возлагают цветы к мемориалу «Вечный огонь», фото fonar.tv— перед 9 мая Белгород трижды оказывался в оцеплении. Сначала в одном из дворов на улице Преображенской нашли странную коробку. Из-за неё на несколько часов перекрыли движение, людей эвакуировали из соседних зданий, их машины — с улицы, а у места предполагаемого ЧП собрались спецслужбы. Обстановку накаляли две вещи: длительность операции и отсутствие конкретной информации о ней. До сих пор доподлинно неизвестно, что было в коробке и какую опасность это что-то представляло — официальных комментариев никто так и не дал.На следующий день всё было гораздо прозаичнее. С перерывом в несколько часов в оцеплении оказывался белгородский автовокзал. По предварительной информации, оба раза причиной переполоха был «телефонный террорист», звонивший, естественно, анонимно. Вызовы оказались ложными.Оцепление на улице Преображенской, фото fonar.tv— к 9 мая в Белгороде появилось два новых арт-объекта. Создателем росписи заводского забора на К