В Алексеевском районе спасатели вытащили из снежного заноса три автомобиля

По информации главного управления МЧС по Белгородской области, в Алексеевском районе рядом с селом Хрещатое в снегу увязли микроавтобус, грузовик и легковушка. Из-за снежного наноса с ближайших полей дорогу занесло, и 12 человек не могли оттуда уехать.
К месте происшествия приехали спасатели, дорожные службы, сюда привезли мобильный пункт обогрева. Последствия заноса ликвидировали 32 человека и 19 машин.
Пресс-служба ведомства рекомендует водителям при снежных заносах останавливаться и очищать лёд и налипший снег с ветрового стекла и «дворников», фар и зеркал заднего вида, а также налипший под крыльями снег, соблюдать большую дистанцию с впереди идущим автомобилем, проезжать участки со снежными заносами сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью, снижать скорость при приближении к пешеходам.
Если же на дорогах возникают чрезвычайные ситуации, то необходимо звонить по единому телефону спасения 101 или 112.