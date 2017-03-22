Конституционный суд отреагировал на жалобу белгородца, задержанного полицией во время пикета

Конституционный cуд РФ опубликовал Постановление по факту обращения белгородца Владимира Сергиенко, которого задержала полиция во время одиночного пикета в мае 2015 года и доставила в отдел без реальной угрозы его жизни и здоровью. Белгородец просил проверить конституционность положения пункта 13 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции».
В ответе КС признал конституционной норму закона «О полиции», которую обжаловал Сергиенко, но отправил дело активиста на пересмотр, уточнив, в каких конкретно случаях полицейские могут задерживать граждан во время мирного пикетирования. В ответе указано, что первой причиной для этого является возникновение реальной, а не предполагаемой угрозы жизни и здоровью человека во время пикета; второй — если сотрудники полиции не могут по-другому защитить участника пикета от возможных угроз его жизнью и здоровью, и он отказывается перейти в другое место для продолжения пикета; третье уточнение касается самого задержания: если человека доставляют в отдел полиции, то должны это сделать максимально быстро, и после составления протокола о доставлении при отсутствии опасности для участника пикета его незамедлительно должны освободить.
— В противном случае, применение полицией данной меры к гражданам, проводящим одиночное пикетирование, при очевидном отсутствии названных оснований к её применению может расцениваться как неправомерное ограничение конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность и на проведение публичных мероприятий, влекущее установленную законом ответственность, — сообщается в постановление Конституционного суда.
Владимира Сергиенко задержали 1 мая 2015 года. Через 25 минут после начала пикета полицейские потребовали его прекратить, а через 40 минут принудительно сопроводили активиста в отдел полиции, где составили протокол о его доставке. Через час его отпустили, не составляя протокола об административном нарушении и не предъявляя никаких обвинений.
По мнению Сергиенко, полицейские воспользовались гипотетической угрозой его жизни как предлогом и фактически сорвали акцию. Октябрьский районный суд и Белгородский областной суд не посчитали действия полицейским незаконными, поэтому отказали в удовлетворении компенсации морального вреда. Судьи обращали внимание, что «дальнейшее проведение одиночного пикетирования могло спровоцировать противоправные действия в отношении гражданина со стороны лиц, не разделяющих его взгляды, и создать угрозу безопасности граждан». А тот факт, что в итоге активиста не привлекли к административной ответственности, по мнению судей, не означал, что оспариваемые действия сотрудников полиции были незаконными, так как полицейские не могли предугадать, чем мог закончиться пикет Сергиенко.