В Белгороде пропали двое воспитанников центра развития «Южный»

Начальник департамента финансов и бюджетной политики рассказал, что доходы просчитаны с учётом умеренно-оптимистических показателей. По предварительным данным, доходы бюджета Белгородской области в 2016 году составят 87,4 миллиарда рублей, а расходы — 92,6 миллиарда рублей. Об этом начальник департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик доложил на заседании «малого» правительства региона. — Доходы бюджета области просчитаны с учётом прогноза умерено-оптимистичных показателей социально-экономического развития области, рост собственных доходов к уровню этого года по консолидированному бюджету составит четыре процента, — сообщает пресс-служба областного правительства. В структуре доходов почти 36 процентов занимает подоходный налог, на втором месте — налог на прибыль. По словам Владимира Боровика, в расходной части самые большие затраты приходятся на образование — 23,3 миллиарда рублей. На медицину и здравоохранение полагается около 20 процентов расходов регионального бюджета.Напомним, в 2015 году общий объём доходов бюджета составлял чуть более 51 миллиарда рублей, расходов — более 55 миллиардов рублей. На двоих подозреваемых в краже возбудили уголовное дело. Одного из них уже задержали, и он дал признательные показания. В Яковлевском районе завели уголовное дело на двух похитителей бордюров. В полицию заявила 51-летняя жительница села Ольшанец. Бордюры выломали с ограждения её клумбы и вывезли. В УМВД по Белгородской области рассказали, что одного из подозреваемых уже задержали. Похищенные бордюры полицейские нашли у него дома, а сам он дал показания и во всём признался. Его подельника сейчас разыскивают. За кражу мужчинам грозит до двух лет лишения свободы. Благотворительная акция «Дерево добра» проходит во второй раз. Почта России во второй раз запустила благотворительную акцию «Дерево добра» — жители Белгородской области могут выбрать социальное учреждение и издание, на которое можно оформить подписку, и подарить её этому учреждению. Всего предлагается помочь 25 детским домам, интернатам, домам престарелых и реабилитационным центрам. — Акция «Дерево добра» направлена на поддержку тех, кто больше всего нуждается в помощи и заботе. Но не в меньшей степени она нужна и всем нам, потому что в каждом человеке заложена потребность делать добро, а здесь мы получаем как раз такую возможность — оказать конкретную помощь конкретному социальному учреждению или человеку, — заявила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова. Подписку на газеты и журналы можно оформить в любом почтовом отделении России и на сайте podpiska.pochta.ru. Сергей Потапов объяснил, почему нельзя ходить возле стен домов, зачем спасатели разговаривают с дальнобойщиками и как помогают дорожникам. — В прошлом году в области было 45 мест для ритуала, а в этом году их будет 56. И это говорит о том, что это мероприятие приобретает массовый характер, люди тянутся к здоровому образу жизни. Каждое место будет оборудовано купелью, деревянной лесенкой с поручнями. В местах наибольшего скопления людей будут палатки для обогрева и горячий чай, потому что после такой процедуры в обязательном порядке рекомендуется растереться сухим полотенцем, надеть сухую одежду и обязательно выпить горячего чаю для того, чтобы не заболеть, — рассказал начальник ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов.«Все силы и средства экстренных служб будут осуществлять дежурства. Это не только спасатели, но и сотрудники полиции, скорая медицинская помощь. Мы в эту ночь будем начеку, чтобы всё прошло безопасно. Спланировано, что на охране будет группировка из 459 человек от МЧС, УМВД, других служб. Подготовлена техника, плавсредства, водолазное снаряжение. Если что-то пойдёт не по тому сценарию, водолазы будут работать».— Состояние льда сейчас не вызывает опасения, но никто не говорит о выходе на лёд в процессе купания. Были случаи, когда люди массово выходили на лёд и проваливались. Поэтому здесь и предусматривается работа сотрудников полиции, чтобы сделать оцепление и не допустить особо горячие головы, которые попытаются выйти на лёд. Также надо помнить, что купель не предназначена для ныряния. Ни в коем случае не надо нырять туда вперёд головой, потому что потом придётся вас ловить уже в другом месте и далеко. Это только так: спустились, окунулись, вышли.Глава МЧС отметил, что ведомство не остаются в стороне от ситуации на дворовых территориях, на дорогах города и области, связанной с неблагоприятной погодой:— Нас беспокоит состояние не только проезжей части, но и тротуаров, и другой пешеходной инфраструктуры, которая на следующий день после дождей приобрела форму катка. Но в этом концерте основную скрипку играет ЖКХ. Но мы ни в коем случае не будем являться сторонними наблюдателями. Мы направили ряд обращений в департамент ЖКХ о том, чтобы они активизировали обработку тротуаров, подходов к подъездам, ступенек. У нас достаточные запасы песко-соляной смеси, главное — не затягивать реагирование по времени. Также при таких погодных условиях могут сосульки с крыш срываться, не нужно ходить вдоль стен. А коммунальщикам обращать на это особое внимание. Также прекрасный каток появился перед зданием МЧС... pic.twitter.com/q5RH90P604— Oleg Shevtsov (@Bel_jour) 13 января 2016 Сергей Потапов пояснил, что ведомство постоянно готово помогать водителям, которые в непогоду находятся на трассах. — Мы определили шесть стационарных пунктов на дорогах, где водители могут переждать плохую погоду. Но между ними довольно большие расстояния. Поэтому оборудовали четыре мобильных пункта обогрева, которые находятся на территории Ивнянского, Яковлевского, Белгородского района и в самом городе Белгороде. При ухудшении погодных условий мы принимаем решение, куда выдвинуть и где развернуть эти пункты.«Мобильный пункт обогрева подразумевает в своём составе палатки, оборудованные обогревательными элементами, электростанцию, полевую кухню, где можно вскипятить воду. Здесь должны быть минимальные необходимые условия, чтобы переждать беду».— И у нас есть техническая возможность общения с водителями большегрузных автомобилей посредством радиосвязи, мы их информируем, когда необходимо остановиться и подождать. При сложных ситуациях на дорогах дорожники не всё видят, а у нас есть средства и возможность наблюдать за состоянием дорог на территории всей области. Им мы подсказываем, куда надо отправить технику. Новая услуга «Плюс мессенджеры» стоит два рубля в сутки и позволяет не платить за общение в чате. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запустил новую услугу «Плюс мессенджеры». Опция позволяет абонентам компании пользоваться мессенджером WhatsApp без оплаты интернет-трафика. Неограниченно можно пользоваться как приложением, так и интернет-версией мессенджера. Например, это можно делать на новом, фирменном смартфоне оператора Tele2 Maxi. — Услуга «Плюс мессенджеры» включает нетарифицируемый обмен сообщениями, передачу фото- и видеоконтента. Трафик голосовых и видеовызовов через WhatsApp оплачивается пользователем в соответствии с действующим тарифным планом и скидками. Ранее Tele2 обнулила передачу данных в приложении WhatsApp на «тяжелых» пакетных тарифах. Таким образом, новая опция ориентирована на пользователей тарифов, которые не включают бесплатный трафик в мессенджере, — пояснили в пресс-службе Tele2. Активировать опцию можно в личном кабинете «Мой Tele2» или с помощью команды *155*521#. Для отключения опции необходимо набрать комбинацию *155*520#. Абонентская плата за пользование сервисом — 2 рубля в сутки. Услуга также доступна корпоративным клиентам компании. На правах рекламы Игры состоятся 30 и 31 мая в Центре молодёжных инициатив. В Белгороде 30 и 31 мая состоятся четвертьфинальные игры Слобожанской лиги КВН. Ведущим игр станет участник команды «Детективное агентство „Лунный свет“» Филипп Воронин, а специальный гость «четвертушек» — Герман Иванов, фронтмен команды «Сборная Мурманска». В первой игре 30 мая за выход в полуфинал сразятся команды «Калифорния» и «Квест» (Москва), «Пушка» (Белгород), «Сборная НАО» (Нарьян-Мар), «Парк Победы» (Санкт-Петербург), «Малыши-карандаши» (Донецк). 31 мая выступят «Сборная МАИ» и «Юра» (Москва), «Во все тяжкие» (Санкт-Петербург), «Космические Вопли Н» (Москва — Санкт-Петербург), «Вечерний Штутгарт» (Сосновый Бор) и «Факультет Блатной Романтики» (Донецк). Также к играющим присоединится чемпион прошлого сезона Слобожанской лиги КВН — сборная БГТУ им. Шухова, которая недавно покинула Первую лигу КВН.Игры будут проходить в Центре молодёжных инициатив (улица Студенческая, 17а). Начало — в 19:00. Билеты можно приобрести в кассе ЦМИ или на сайте bel.ticketok.ru. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-87164981_634", -87164981, 634, 'L1i8BZceKb_9Tw8z8MP6F4mDCQ', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Нарушителей поймали без документов в приграничной зоне. По сообщению пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, сотрудники управления остановили шесть граждан Вьетнама примерно в 300 метрах от государственной границы. Их сопровождали двое граждан Украины и один гражданин России. Они собирались пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска и попасть на территорию Украины. При этом у вьетнамцев не было действительных документов на пересечение государственной границы. Сопровождающие их лица не смогли объяснить, почему они находятся в приграничной зоне без соответствующих документов. Сейчас по выявленным фактам проводится проверка. По версии следствия, подозреваемый убил топором свою 32-летнюю сожительницу и ранил её сына. В Губкине полицейские в лесу задержали ранее судимого мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и причинение тяжкого вреда здоровью её сыну. Подозреваемого арестовали на время следствия. Ему предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство ребёнка в связи с выполнением общественного долга. Мужчине грозит до пожизненного заключения.Инцидент прои