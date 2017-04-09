В Белгороде пропали двое воспитанников центра развития «Южный»

В Белгороде полиция разыскивает 16-летних Александра Русинова и Максима Шатохина, воспитанников центра развития «Южный». Подростки ушли из центра в субботу, 8 апреля, около 12 часов дня. Об их местонахождении уже сутки ничего неизвестно.
Александру Русинову на вид 16 лет, его рост 170-175 сантиметров, у него худощавое телосложение, короткие русые волосы и светло-серые глаза. На нём была надета серая спортивная кофта, спортивные брюки камуфлированного типа и чёрные кроссовки с зелёной полоской.
Максиму Шатохину тоже на вид 16 лет, у него такой же рост, как и у его товарища, тоже худощавое телосложение, короткие русые волосы и голубые глаза. Из особых примет полицейские отмечают рваный шрам на правой щеке и след от удалённой татуировки на среднем пальце правой руки. На молодом человека была надета красная ветровка с капюшоном, серые спортивные брюки и белые кроссовски с красными полосками.
Пресс-службы УМВД по Белгородской области просит всех, кому известно, где могут быть подростки позвонить по телефонам +7 (4722) 54-90-60, +7 (4722) 352-931 или 02.