​Город-мечта. Как белгородские «Алые паруса» помогут детям попасть в Санкт-Петербург

В Центре молодёжных инициатив межрегиональный межотраслевой профсоюз «Правда» организовал благотворительный концерт «Алые паруса». Собранные средства пойдут на осуществление мечты воспитанников областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и Белгородского центра развития и социализации ребёнка «Южный». Теперь они смогут в начале лета на несколько дней поехать в Санкт-Петербург, чтобы познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и узнать что-то новое о культурной столице России.
— Это дети, лишённые родительской помощи, но верящие в мечту, добро и любовь. Профсоюз «Правда» пригласил своих друзей, партнёров и всех неравнодушных людей прийти на благотворительный концерт «Алые паруса», чтобы вместе осуществить благое дело и воплотить детские мечты в реальность, — обратился к зрителям и участникам концерта председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев.
Перед концертом аниматоры для самых маленький гостей провели несколько конкурсов. В одном из них, например, нужно было взяться за руки, стоя в кругу, и быстро бегать вперёд и назад. Каждый хотел сделать это лучше и быстрее, и это поднимало всем детям настроение. Потом мальчишкам и девчонкам показали шоу мыльных пузырей. Зал наполнился морем детских рук, ловящих и лопающих пузыри, и родителей, которые старались запечатлеть неподдельные детские эмоции на фото.
— Я учусь в седьмом классе. Из школьных предметов мне больше всего нравятся история и физическая культура. Я люблю историю Отечества и наше вооружение. В дальнейшем хочу пойти служить в морскую пехоту, именно поэтому мне интересен Санкт-Петербург, потому что там есть военно-морское училище, — рассказывал корреспонденту «Фонаря» 13-летний Артём, воспитанник областного социально-реабилитационного центра.
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Приглашая гостей в концертный зал, волонтёры всем выдавали фонарики, загадочно добавляя: «Вы поймёте, когда их включить».
На сцене ЦМИ были не только профессиональные артисты, но и дети, которые только-только начинают показывать свои таланты или даже вообще впервые выходят выступать перед большой аудиторией. Члены профсоюза «Правда» и приглашённые гости оценили мастерство езды на моноциклах и искусство жонглирования девочек из цирковой студии «Криц», а также номера воспитанников областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и центра развития «Южный».
Зрители поддерживали начинающих артистов и под вдохновляющие реплики ведущего Стаса Море встречали аплодисментами каждый творческий номер. В перерывах на экране показывали видеоролики о том, как мальчики и девочки готовились к концерту и как устроен их быт в центре развития и социально-реабилитационном центре. Они рассказывали, почему хотят увидеть Санкт-Петербург и каким его себе представляют. Искренние детские слова делали атмосферу ещё более волшебной, тем более, что то, о чём ребята вдохновенно рассказывали на видео, скоро должно стать реальностью.
— Я много книг читаю о футболе. Недавно читал книгу про команду «Динамо». Я хочу стать футболистом и играть за «Зенит», — поделился своей мечтой 11-летний Максим.
В финале концерта на сцену вышли все участники. Тогда и настал «тот самый момент», о котором предупреждали волонтёры, — весь зал наполнился светом фонариков, и зазвучала общая песня о добре и счастье.
— Делать добро — это приятно, это подарок самому себе. Это событие не станет последним, волшебство от взрослых для детей будет продолжаться. У нас есть большая программа «Алые паруса», в рамках которой ещё будут мероприятия, направленные на поддержку нуждающихся в помощи, — заверил журналистов после концерта председатель «Правды» Сергей Фуглаев.