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В Белгороде нашли двух девочек, которые ушли из дома

Девочек в троллейбусе увидела белгородка, которая позвонила в полицию.

В Белгороде 45-летняя женщина увидела в троллейбусе двух маленьких детей, которые были одеты не по погоде. Оказалось, что пяти- и 6-летняя девочки ушли из дома без шапок и в расстёгнутых куртках, пока бабушка заснула.

О пропаже стало известно около 17:00 в пятницу, 27 октября. Пожилая женщина позвонила в полицию и рассказала, что её внучка с подружкой пропали. Полицейские вместе с волонтёрами отправились на их поиски в близлежащие дворы, чердаки и подвалы, проверили городские торгово-развлекательные центры. Обнаружившая их катающимися в троллейбусе женщина обратилась в полицию, и на автобусной остановке детей забрали сотрудники ППС. Оказалось, что детям стало скучно, и они ушли из дома.

Обе девочки воспитываются в благополучных семьях. Полицейские провели с ними профилактическую беседу, чтобы они больше не уходили из дома.

УМВД по Белгородской области поощрит женщину, которая помогла отыскать детей.

Андрей Маслов

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#розыск #дети #УМВД по Белгороду
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