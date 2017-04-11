В Белгородской области мужчину будут судить за хулиганство и угрозы машинисту и его помощнику

Белгородская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Нового Оскола, которого обвиняют в хулиганстве и угрозе убийством.
По версии следствия, в январе этого года подозреваемый на железнодорожной станции в Новом Осколе стал угрожать машинисту и его помощнику, которые находились на рабочем месте в кабине тепловоза. При этом в руках угрожавшего было охотничье ружьё. Мужчинам удалось сообщить о хулигане дежурной по станции. Когда это услышал злоумышленник, он попытался скрыться, но вскоре его задержали.
Сейчас материалы уголовного дела передали для рассмотрения в Новооскольский районный суд. Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы.