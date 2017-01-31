В Новом Осколе осудили водителя экскаватора, придавившего рабочего ковшом

По информации пресс-службы СУ СК по Белгородской области, 50-летнему белгородцу вынесли приговор за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
В августе 2015 года мужчина работал на строительства склада. Когда он ехал на погрузчике-экскаваторе, он не проверил, что рядом нет людей, и передним ковшом придавил 38-летнего облицовщика к стене. В результате этого пострадавший получил тяжкий вред здоровью.
Суд приговорил обвиняемого к году лишения свободы условно.