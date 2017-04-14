​В Белгороде горожане проголосовали за благоустройство набережной Везёлки

Жители Белгорода проголосовали за благоустройство набережной Везёлки. Об этом говорят итоги голосования на портале «Активный горожанин», где белгородцы голосовали за проекты по благоустройству города.
В пресс-службе администрации Белгорода объясняют, что за благоустройство набережной проголосовало больше 65 процентов пользователь. На втором месте — парк Южный, на третьем — парк Памяти (им. Юрия Гагарина). Сколько всего человек проголосовало — не уточняется.
Напомним, что по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» Белгород получит из федерального и областного бюджетов 300 миллионов рублей, 100 из которых пойдёт на благоустройство общественных территорий, а ещё 200 — на ремонт дворов. Белгородцам на портале «Активный горожанин» предлагали проголосовать и выбрать ту самую общественную территорию, которую благоустроят за 100 миллионов.
Подробнее о том, что из себя представляет проект по благоустройству набережной Везёлки, можно прочитать в нашем материале.