В Белгороде энергетики убрали мусор на берегу Везёлки

В Белгороде сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» провели экологический субботник по уборке территории будущей набережной реки Везёлки, примыкающей к подстанции «Западная». Напомним, что побережье в дальнейшем планируют благоустроить, и концепцию, как будет выглядеть городская набережная, уже представили в Белгороде.
Несколько дней более сотни энергетиков посменно работали на территории более полутора гектаров. Они убрали заросли американского клёна, вывезли 15 тонн мусора, покрасили порталы подстанции. В дальнейшем они планируют также обновить оборудование на отходящих линиях электропередачи.
До 8 апреля сотрудники «Белгородэнерго» успели навести порядок на всех ремонтно-производственных базах и закреплённых территориях в городах и районах области. Ко Дню Победы они планируют убрать и благоустроить памятники, мемориалы и солдатские могилы.