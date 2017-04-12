​​В Белгороде показали какими цветами украсят улицы города к лету

В Белгороде, компания «Белгородблагоустройство» показала какими цветами украсит улицы города к летнему сезону. Особое внимание коммунальщики уделят Гражданскому проспекту, улице Ватутина и главной площади. Эти места украсят деревянные контейнеры с тюльпанами разных сортов. А на улице Чумичова, например, поставят элементы вертикального озеленения в виде пирамид. Также к майским праздникам компания украсит мемориалы города. Озеленять улицы начнут со следующей недели.
— Погода, конечно, повлияла на процесс высадки — мы немного отстаем от графика. Но это не проблема, в таком случае мы используем специальные препараты, которые абсолютно безопасны для растений. Лишь бы не было мороза, иначе все посаженные растения погибнут, — объяснила Ольга Каленбет, начальник службы по выращиванию декоративных растений «Белгородблагоустройства».