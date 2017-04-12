​​В Белгороде показали какими цветами украсят улицы города к лету

В Белгороде прошёл ответный матч «Раунда шести» между «Белогорьем» и итальянским «Трентино». Встреча завершилась победой «Трентино» со счётом 3:2. Итальянский клуб вышел в «Финал четырёх» европейского турнира по сумме двух встреч. Во вторник, 22 марта, на домашней площадке в Белгороде волейбольный клуб «Белогорье» принимал итальянский «Трентино» в ответном матче «Раунда шести» Лиги чемпионов. Подопечные Вадима Хамутцких уступили сопернику со счётом 2:3 и по сумме двух встреч вылетели из борьбы в европейском турнире. В первом матче на выезде «Белогорье» проиграло «Трентино» со счётом 0:3.Весь первый сет в Белгороде в лидерах был «Трентино», подпуская «Белогорье» максимум на три очка (5:8, 12:15). К первому техническому перерыву гости лидировали 8:3, ко второму — 16:12. Итальянцы явно превосходили «Белогорье» в защите, вытаскивая практически все мячи в приёме. Центральный блокирующий Дмитрий Мусэрский, не вышедший на площадку в стартовом составе, появился в первом сете всего на один розыгрыш при счёте 17:13 в пользу итальянцев. Максимальные плюс восемь «Трентино» заработало в концовке партии (23:15), не оставив хозяевам ни одного шанса, чтобы отыграться — 25:17. Работы принимаются до 15 октября. В Борисовском районе в конце октября пройдёт четвёртый фестиваль игрового и документального кино «Короткий метр». Его участниками могут стать творческие коллективы и молодые режиссёры в возрасте от 14 до 35 лет. Требования к работам и номинации можно найти в положении. Отправлять фильмы и заявки нужно на электронный ящик bor-mol@yandex.ru или приносить в борисовский Центр молодёжи (Борисовка, площадь Ушакова, 16 — прим. ред.) до 15 октября. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?127"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-31052791_4448", -31052791, 4448, '0whGSXIGggUueKT1UFsvhn29Uw', {redesign: 1, width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); 28 октября в Центре молодёжи пройдёт открытый показ работ финалистов, на котором объявят победителя и призёров фестиваля. Участие в кинофестивале бесплатное. Напомним, что недавно в Белгороде подвели итоги ещё одного конкурса короткометражного кино «Верста-2016». Гран-при конкурса получил фильм «Дюймовочка» Надежды Солодянкиной из Челябинска. Справка «Фонаря» Всего за четыре года существования «Короткого метра» жюри просмотрели около 160 работ из Белгородской области и 10 других регионов России. Гран-при первого фестиваля в 2013 году взял фильм «Пианист» старооскольской компании «Сминг-Медиа». В 2014 году на фестивале ни один из фильмов не получил высшей награды, но был отмечен специальным подарком ролик Яны Мовчан и Олега Щербаченко из Грайворона «Люби свой город». В 2015 году главный приз достался Ивану Понкратову из Старого Оскола и его фильму «Грань». Молодые специалисты будут трудиться в течение нескольких месяцев в паре с лучшими руководителями производств, которые будут их наставниками. В 2016 году агрохолдинг «Мираторг» на конкурсной основе взял на работу десять выпускников, которых выбрали из 14 вузов и техникумов Черноземья. Цель корпоративного проекта «Молодой специалист» — поиск и трудоустройство лучших выпускников агротехнических вузов для работы в компании. В нём участвуют 14 ведущих учебных заведений аграрного и технического профиля Белгорода, Воронежа, Курска, Ростова и Москвы. Из десяти новых работников «Мираторга» — семеро выпускников Белгородского аграрного университета имени Горина. На работу взяли Ольгу Луханину, Дарью Екимову, Екатерину Цуканову, Николая Жданова, Илью Никулина, Анну Полянскую и Антона Трегубенко.— Приоритет для свиноводческого дивизиона — максимальный приток зоотехников и ветеринарных врачей. Молодые специалисты будут трудиться в течение нескольких месяцев в паре с лучшими руководителями производств, которые на этот период станут для них наставниками и обучат полноценной самостоятельной работе и навыкам управления. В результате сотрудники получат необходимые профессиональные навыки и знания корпоративной системы работы и смогут оперативно адаптироваться к работе в компании, — объяснил генеральный директор ГК «Мираторг-Белгород» Владимир Прохоров. В обзоре мы собрали ответы участников проекта о том, почему они пользуются городским телефоном. Редакция «Фонаря» вместе с компанией «Ростелеком» в течение двух месяцев публиковала материалы проекта «Добрая связь», герои которого рассказывали, что для них значит городской телефон. С каждым годом всё активнее развивается мобильная телефония. В начальных классах сейчас не найдёшь школьника без мобильного телефона, а на лавочках у подъезда бабушки на своих планшетах показывают друг другу свои достижения игры «Сокровища пиратов» в «Одноклассниках». Времени дома проводим всё меньше, где-то в полях — всё больше, переговоры ведём по FaceTime, и кажется, что городской телефон становится рудиментом современного информационного общества. Так ли это на самом деле? — Я работаю 25 лет руководителем. У меня есть три мобильных телефона с городскими номерами. Люди, когда узнают, что это мобильный телефон, а не стационарный, доверия не оказывают. Чисто психологически доверие снижается. Почему? Потому что стационарный телефон — это показатель того, что данную компанию можно найти по данному адресу в данный момент. Мобильный телефон — значит, компания сегодня здесь, а завтра там. К сожалению, пока у нас нет базы мобильных телефонов, по которой можно узнать фамилию-имя-отчество. Стационарный телефон необходим для тех организаций, которые никуда не прячутся, которые ведут своё дело чисто и очень заботятся о своём имидже. Это солидно и степенно. Офисные телефоны обязательно должны быть стационарными, чтобы люди чётко понимали, где находится эта контора, — считает руководитель Федерации воздухоплавания Белгородской области Вадим Радченко. «У меня, к сожалению, родителей уже нет, а у жены живы оба. У каждого есть мобильный телефон, но перезванивают они по стационарному. Домашний телефон — это такая вещь, которая нужна им. Это некий якорь. Любая связь — это определённая психология, на мой взгляд. Без стационарного телефона я пока не мыслю жизни. Домашний телефон мне нужен и для того, чтобы сдать под охрану квартиру. Я никогда не думал, что мне придётся сдавать под охрану квартиру! Но у меня появилось оружие. Я немножко занимался охотой, а каждый человек, который занимается охотой, начинает с чего-то маленького, а потом хочет больше, больше — и вот я дошёл до нарезного оружия. Я больше не охотник, а любитель пострелять. С детства. Кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе, и мне очень нравятся снайперски точные выстрелы. А любое нарезное оружие нужно обязательно сдавать под охрану, чтобы оно не попало в чужие руки и не причинило никому вреда. А на мобильном телефоне охрану не поставишь, нужен только стационарный телефон», — отметил Вадим. Стационарный телефон — этот статусность и значимость. Так считают и молодые люди. — Моя мама постоянно пользуется стационарным телефоном. И немудрено: она директор школы, ей нужно всегда быть на связи. Таким людям обязательно нужен стационарный номер телефона, привязка к месту. Так привычно, так нужно, — считает поэт Александр Савицких. При этом герои проекта неоднократно затрагивали тему регламентированности переговоров, которые ведутся по стационарному телефону. — Телефон — это такая вещь… Рабочий телефон нужен для того, чтобы тебя не донимали во время встреч, обедов и после работы, потому что с мобильным ты в зоне доступа где угодно и когда угодно. С рабочим — все вопросы по телефону в рабочее время, а в личное время нужно всем давать отдых! Стационарный городской телефон ещё минимум лет 50 будет актуален, пока живы те люди, которым пользоваться стационарным телефоном просто и удобно. Более того, это невероятно, но по-прежнему популярным остаётся факс. Рабочий телефон есть — и хорошо, с ним нет никаких проблем, — рассказала директор выставочного зала «Родина», искусствовед Наталья Гончаренко. Белгородский силач Денис Васильченко поделился, что сейчас не пользуется городским телефоном. — По телефону я разговариваю очень часто, а вот стационарного телефона у меня, к сожалению, нет. Мобильный телефон — это уже не то. Раньше было ожидание звонка, дома сидишь, ждёшь... Идёт ностальгия по стационарному телефону. Мобильный телефон вытеснил вообще живое общение. Раньше даже без звонка приходили в гости, стучали в дверь, камешки в окошко кидали. Теперь этого нет. В детстве как было? Бегаешь по каждому этажу, звонишь во все звонки и убегаешь, чтобы тебя не поймали. Романтика! Удобный, конечно, мобильной телефон, но люди теперь мало общаются. Зачем ехать на другой конец города, если можно позвонить?.. ***В проекте мы не только рассказывали о том, почему известные белгородцы по-прежнему ценят стационарный телефон, но и предлагали читателям самим рассказать о телефоне в фотографиях. Авторов, предложивших самые оригинальные работы, а также набравших наибольшее количество «лайков» и комментариев, мы наградили подарками от компании «Ростелеком». Также редакция выяснила, в каких ситуациях читатели предпочитают использовать мобильный телефон, а когда — стационарный. Участниками интерактивного опроса стали 145 человек. Итоговым материалом проекта стал интерактивный тест, который позволил выявить самых внимательных читателей проекта, которые тоже не остались без подарков от компании «Ростелеком». проект Экстремальный подарок Виолетте и Андрею Коротеевым сделало руководство регионального УМВД. Фото пресс-службы УМВД по Белгородской области8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Накануне праздника супружеская пара сотрудников УМВД Белгорода Виолетта и Андрей Коротеевы впервые прыгнули с парашютом. Виолетта — инспектор по делам несовершеннолетних, ей муж Андрей — сотрудник уголовного розыска. Коротеевы поженились около двух месяцев назад.— Ежегодно к Дню семьи, любви и верности мы готовим интересные мероприятия, которые напрямую касаются полицейских семей. В прошлом году мы подарили одной паре вертолётную экскурсию, а в этом решили заняться экстримом