​В Белгороде на Пасху ограничат движение машин

В Белгороде, в воскресенье, 16 апреля, ограничат движение транспорта из-за крестного хода в честь Пасхи. Остановки и стоянки машин начнут запрещать уже ночью с 15 на 16 апреля.
С 23:00 в субботу, 15 апреля, до 14:00 воскресенья нельзя будет поставить автомобиль на улице Преображенской — в районе Преображенского кафедрального собора. Также стоянку и остановку запретят на улице Попова — от улицы Преображенской до улицы Победы, по Театральному проезду — от проспекта Славы до улицы Победы и по Свято-Троицкому бульвару — от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда.
В воскресенье, 16 апреля, в 14:30 начнётся крестный ход: верующие пройдут от Спасо-Преображенского собора до Соборной площади. Поэтому в 14:00 на перечисленный улицах движение перекроют полностью.