​В Белгороде на Пасху пустят несколько бесплатных автобусов и троллейбусов

В воскресенье, 16 апреля, в день празднования православной Пасхи, в Белгороде прихожане смогут бесплатно проехать к кладбищам на нескольких автобусах и троллейбусах. На таком транспорте будут размещены таблички с надписью «Бесплатно».
Троллейбусы
- № 5 «Железнодорожный вокзал — улица Железнякова».
Автобусы
- № 7 «Технолог — Ячнево»;
- № 8 «Технолог — Ячнево»;
- № 10 «Железнодорожный вокзал — Ячнево»;
- № 10У «Энергомаш — Ячнево»;
- № 15 «Школа № 43 — Ячнево»;
- № 17 «Улица Конева — Ячнево»;
- № 229У «Стадион — улица Сумская — Юго-западное кладбище»;
- № 9А «Энергомаш» — улица Засечная»;
- № 24 «Стадион — улица 8 Марта — улица Орлова»;
- № 24А «БГТУ имени Шухова — улица Орлова».
Также общественный транспорт будет работать в пасхальную ночь и бесплатно в два часа ночи развезёт всех желающих от Преображенского и Смоленского соборов.
— От Смоленского собора автобус пройдёт по проспекту Славы, улицам Вокзальной, Преображенской, проспекту Богдана Хмельницкого, Щорса, Конева, Будённого, Губкина, Щорса, проспекту Богдана Хмельницкого до остановки «Швейная фабрика». От Преображенского собора горожане смогут доехать на автобусе по улицам Преображенская, проспекту Богдану Хмельницкого до аэропорта. Кроме того, в два часа ночи на перекрёстке улиц Преображенской и Попова пассажиров будет ожидать троллейбус, который проедет по улицам Попова, Мичурина, Садовая и Железнякова, — объясняет пресс-служба городской администрации.