​В Белгороде на Пасху пустят несколько бесплатных автобусов и троллейбусов

В областном центре работают 126 пивных магазина, большинство из которых находятся в жилых домах. В мэрии Белгорода поддерживают идею областного департамента экономического развития об ограничении продажи алкоголя. Власти беспокоит увеличение объёмов продажи пива. Сейчас в городе работают 126 пивных магазина, большинство из которых — почти 70 процентов — находятся на первых этажах жилых домов Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на начальника управления потребительского рынка Белгорода Евгения Ершова. Многие пивные магазины открылись ещё в 2008 году, но за последние пару лет их количество увеличилось на десять процентов.— В настоящее время мы прорабатываем возможность ограничения работы предприятий по реализации спиртной продукции, в том числе и предприятий общественного питания, находящихся на первых этажа жилых домов, до 22:00, дабы не доставлять хлопот жильцам. В то же время мы прорабатываем варианты, при которых не пострадают и добросовестные предприниматели, — заявил Ершов.По словам чиновника, некоторые пивные магазины пытаются замаскироваться под заведения общепита, чтобы продавать алкоголь после десяти часов вечера. — Но у предприятия общественного питания, согласно нормам, должны быть два туалета — для клиентов и персонала. Возможность помыть руки, система вентиляций и вытяжек, а также квалифицированные повара. Налить пива в бокал недостаточно, — пояснил Ершов.Напомним, департамент экономического развития Белгородской области собирается предложить облдуме законопроект, в котором предлагается запретить продажу спиртного в магазинах на несколько дней в году. А в Международный день трезвости 11 сентября в регионе хотят запретить торговать алкоголем в кафе и ресторанах. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду. Главное управление МЧС по Белгородской области сообщает об ухудшении погодных условий в Белгородской области. В четверг, 7 июля, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Возможны дожди, местами грозы и град. Температура воздуха будет держаться в пределах 11–16 градусов выше нуля, а днём — достигать 20–25 градусов. Днём порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.— В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области — +7 (4722) 39-99-99, — напоминают белгородцам в ведомстве. Авария на железнодорожном переезде произошла сегодня вечером. Вечером в четверг, 18 июня, около 17:30 в Курской области на железнодорожном переезде возле деревни Ольшанки столкнулись электричка «Белгород — Курск» и фура. В курском УМВД сообщили, что в результате аварии с пути сошли три вагона электропоезда. По данным пресс-центра РЖД, пострадало шесть человек: четыре пассажира и локомотивная бригада.— Одна из пассажирок госпитализирована в областную больницу в тяжёлом состоянии. Личность этой женщины сейчас устанавливается, сама пассажирка — без сознания, известно лишь, что она ехала из Белгорода, — рассказала «Российской газете» начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Курской области Лилия Каменева.В ведомстве также сообщили, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, которым предстоит устранить все последствия ДТП. По уточнённым данным, авария на железнодорожном переезде произошла из-за того, что водитель фуры Volvo поехал на запрещающий свет семафора.— Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги. За медицинской помощью обратились пять человек. Всех пассажиров, в том числе и обратившиеся за медпомощью, отправили в пункты назначения на автобусах. Одна из пассажирок остаётся в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Авария, по информации РЖД, может вызвать задержки поездов. «Белогорье» в трёх сетах обыграло нижневартовский клуб в 16-м туре чемпионата России по волейболу. В субботу, 20 февраля, в домашнем матче волейбольный клуб «Белогорье» переиграл нижневартовскую «Югру-Самотлор». Матч 16-го тура национального чемпионата завершился победой хозяев площадки со счётом 3:0 (31:29, 25:19, 25:18).Команда с предпоследнего 13-го места турнирной таблицы — «Югра-Самотлор» — оказала заметное сопротивление «львам» в первой партии. Плохой приём и постоянные ошибки в атаке у «Белогорья» приводят первыми к сетболу гостей, но партию «львы» в итоге «вытягивают» со счетом 31:29.Лидируя в начале второй партии 5:1, к первому техническому тайм-ауту «Белогорье» приходит с минимальным преимуществом (8:7), позволив «Югре» набрать четыре очка подряд. Ко второму официальному перерыву белгородцы по-прежнему впереди на одно очко (16:15). Ситуация меняется в концовке сета, который подопечные Вадима Хамутцких выигрывают со счётом — 25:19.В третьей победной партии лидерство «Белогорья» стало более явным. Имея к первому техническому перерыву на три очка больше, чем у своего соперника, «львы» ко второму уходят в отрыв, забив пять мячей подряд — 16:8. Как результат — 25:18 в третьей партии и 3:0 во встрече.«Белогорье» зарабатывает очередные три очка, теперь в активе белгородцев всего 33 очка после 16 туров. У лидера чемпионата — казанского «Зенита» — 45. Следующий матч «Белогорье» проведёт на выезде: 24 февраля «львы» сыграют с краснодарским «Динамо». После похищения младенца из отделения патологии обнаружились недостатки в системе охраны медицинского учреждения. Прокуратура Белгорода завершила проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности медицинских учреждений в областном перинатальном центре, которую назначили после похищения младенца. Во время проверки выяснилось, что в день похищения ребёнка на посту в отделении интенсивной терапии не было медсестры, которая должна была там дежурить. Прокуратура пришла к выводу, что старшая медсестра плохо организовала работу персонала. Нашли нарушения и в работе заместителя главного врача по акушерско-гинекологической и педиатрической помощи. Нарушением посчитали и то, что во дворе перинатального центра ворота открыты с семи утра до семи вечера, и зайти туда может кто-угодно. — Для устранения нарушений прокуратура Белгорода внесла представление главному врачу больницы, в котором также поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения, — рассказали в пресс-службе ведомства. Областная прокуратура заявила, что будет контролировать устранение всех обнаруженных нарушений. Напомним, 10 марта стало известно о похищении младенца из отделения патологии новорождённых. Около девяти вечера того же дня ребёнка и похитительницу обнаружили в Курской области. Ребёнка вернули в больницу, а на студентку медколледжа, которая его похитила, завели уголовно дело. Сейчас женщина находится под стражей на время следствия. Областной департамент здравоохранения провёл свою проверку, после которой уволили заведующую отделением патологии для новорождённых и недоношенных детей. Белгородским журналистам рассказали, каким искусством должен обладать медиаспециалист, что делать чиновникам, игнорирующим запросы СМИ, почему нельзя размещать рекламу на первой полосе и задавать вопросы в стиле MacСoffее. В Крыму завершилась последняя смена всероссийского образовательного форума «Таврида». В числе 400 молодых журналистов региональных и местных СМИ оказались пятеро белгородцев: Оксана Придворева («БелПресса»), Кристина Салгалова («Комсомольская правда»), Илья Лочканов (BELIVE.RU), Оксана Артёмова (ИА «Бел.Ру») и главный редактор «Фонаря».Журналистов учили писать тексты для интернета, снимать репортажи и делать качественные снимки, продвигать материалы в соцсетях, создавать инфографику и коммерциализировать СМИ. #ФорумТаврида. @yuramustdie: "Если вы просмотрите все сезоны Симпсонов, то ваш мозг, так или иначе, мутирует!" pic.twitter.com/Rrb5qZbsEL— Форум Таврида-2015 (@tavridaforum) 1 сентября 2015 Советник гендиректора RT (Russia Today) Тина Бережная рассказала участникам о компетенциях, которыми должен обладать современный журналист: делать материал для любого вида СМИ, уметь говорить, снимать и монтировать видео, работать в кадре, писать и продвигать тексты для социальных сетей, профессионально общаться с читателями в соцсетях, работать с данными и заниматься самопиаром. Леонид Левин: "Чиновникам, игнорирующим запросы СМИ, нечего делать в госаппарате". #ФорумТаврида #ОНФ pic.twitter.com/xaLnRGjQKM— Форум Таврида-2015 (@tavridaforum) 28 августа 2015Депутат Госдумы Леонид Левин высказал мнение, что сегодня журналистику можно разделить на три вида: журналистику «крика», «фрика» и «чего изволите». Первая даёт только установки, представляет одно мнение и по факту есть ничто иное, как пропаганда, а не журналистика. Вторая — нацелена только на эпатаж, громкие заголовки и привлечение внимания аудитории. Журналистика «чего изволите» представлена изданиями, которые просто переписывают пресс-релизы и публикуют их у себя, не пытаясь сформировать собственное мнение о произошедшем. Это так называемая «сонная журналистика». О.Тимофеева говорит о давлении на редакции рег.СМИ с помощью бюджетного финансирования, котор. приводит к искажению информации #форумтаврида— Людмила Россенко (@LRossenko) 28 августа 2015Своим видением современного читателя поделился основатель LiveInternet Герман Клименко: «Люди не идут читать полные статьи, они быстро выбирают из множества новостных заголовков самое главное и, когда открывают новость, им уже известны многие детали. Искусство написания заголовка сейчас можно приравнять к самому СМИ».Интересовал участников дискуссий, конечно же, и процесс работы редакции над ошибками. Свою позицию по этому вопросу высказал главный редактор ТАСС Максим Филимонов.— Если мы не правы, мы всегда информацию правим. Это одно из стандартных требований к журналистам: если ты «налажал», имей смелость исправить то, в чём ты «налажал».Главред ТАССа рассказал и о самой главной, по его мнению, проблеме, с которой редакции приходится сталкиваться, когда молодой журналист устраивается на работу.«У многих молодых людей, приходящих сегодня в журналистику, пониженный уровень любопытства. Нельзя стать хорошим журналистом, если ты не любопытен и не подвергаешь всё сомнению. Ты никому не должен верить. Если ты не веришь, значит, ты проверяешь, если ты проверяешь, значит, ты даё
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среда, 12 апреля
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​В Белгороде на Пасху пустят несколько бесплатных автобусов и троллейбусов

Также бесплатные автобусы в пасхальную ночь развезут прихожан Преображенского и Смоленского соборов.

В воскресенье, 16 апреля, в день празднования православной Пасхи, в Белгороде прихожане смогут бесплатно проехать к кладбищам на нескольких автобусах и троллейбусах. На таком транспорте будут размещены таблички с надписью «Бесплатно».

Троллейбусы

  • № 5 «Железнодорожный вокзал — улица Железнякова».

Автобусы

  • № 7 «Технолог — Ячнево»;
  • № 8 «Технолог — Ячнево»;
  • № 10 «Железнодорожный вокзал — Ячнево»;
  • № 10У «Энергомаш — Ячнево»;
  • № 15 «Школа № 43 — Ячнево»;
  • № 17 «Улица Конева — Ячнево»;
  • № 229У «Стадион — улица Сумская — Юго-западное кладбище»;
  • № 9А «Энергомаш» — улица Засечная»;
  • № 24 «Стадион — улица 8 Марта — улица Орлова»;
  • № 24А «БГТУ имени Шухова — улица Орлова».

Также общественный транспорт будет работать в пасхальную ночь и бесплатно в два часа ночи развезёт всех желающих от Преображенского и Смоленского соборов.

— От Смоленского собора автобус пройдёт по проспекту Славы, улицам Вокзальной, Преображенской, проспекту Богдана Хмельницкого, Щорса, Конева, Будённого, Губкина, Щорса, проспекту Богдана Хмельницкого до остановки «Швейная фабрика». От Преображенского собора горожане смогут доехать на автобусе по улицам Преображенская, проспекту Богдану Хмельницкого до аэропорта. Кроме того, в два часа ночи на перекрёстке улиц Преображенской и Попова пассажиров будет ожидать троллейбус, который проедет по улицам Попова, Мичурина, Садовая и Железнякова, — объясняет пресс-служба городской администрации.

Текст: Дмитрий Голуцкий
Фото: Владимир Корнев

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