В Старом Осколе СГОК подарил детям-сиротам, инвалидам и ветеранам пасхальные куличи

В городском управлении капитального строительства не называют сроки начала работ, но сообщили, что они обойдутся бюджету почти в 40 миллионов рублей. Фото Алексея ПереваловаВ управлении капитального строительства администрации Белгорода рассказали, что в ближайшее время начнётся ремонт улицы Орлова. Об этом сообщает «БелПресса». По данным издания, на ремонт из бюджета выделят около 40 миллионов рублей и планируют завершить ремонт к 5 августа. При этом точные сроки начала работ не называются.— Строители обновят 25 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, укрепят основание дороги, сделают несколько слоёв асфальтобетона. Здесь планируют обустроить семь остановок общественного транспорта — это будут стандартные для Белгорода металлические павильоны, — цитирует «БелПресса» начальника управления капитального строительства администрации Белгорода Игоря Лютенко. Напомним, о том, что улицу Орлова необходимо включить в программу капремонта дорог, мэр Белгорода Константин Полежаев заявил в мае 2016 года. В июне 2016 года сообщалось о начале ремонта на улице Орлова — на разбитых участках дороги обещали положить новое покрытие, а в остальных местах сделать ямочный ремонт. Предполагалось отремонтировать 3,5 километра дороги. Белгородцев, которые знают, где находится подозреваемая, просят позвонить в полицию. УМВД по Белгороду разыскивает 46-летнюю Лидию Бескоровайную, которую подозревают в незаконном обороте наркотиков. На вид женщине около 45 лет, её рост — 170 сантиметров, у неё среднее телосложение, тёмные волосы. Полиция просит всех, кто знает, где находится разыскиваемая, позвонить по телефонам: +7 (910) 220-94-62, +7 (961) 171-02-10, +7 (4722) 22-85-31, +7 (4722) 32-17-24 или «02». Мужчина напился и стал приставать к ребёнку. По информации Следственного управления СК по Белгородской области, 65-летнего белгородца обвиняют в насильственных действиях сексуального характера над ребёнком. В конце июля 2016 года 7-летняя девочка вместе с мамой была на даче. К ним приехал их знакомый, который напился и стал приставать к девочке. Он воспользовался её беспомощностью и совершил действия сексуального характера. О случившемся девочка рассказала родным только 11 августа. Тогда же мама написала заявление в полицию. Обвиняемого заключили под стражу. Сейчас проверяют его причастность к другим преступлениям. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Площадку с гигантскими прототипами динозавров хотят открыть рядом с новым зоопарком. В пятницу, 5 августа, «Агро-Белгорье» подпишет контракт с чешской компанией, которая будет заниматься созданием моделей динозавров для динопарка в Белгороде. Всего в Чехии сделают около 90 робототизированных моделей доисторических животных. Сам динопарк построят ко дню города в 2017 году рядом с новым зоопарком в Сосновке. Динопарк в Чехии, фото czech-forum.biz— Чешская компания оценивает поставку экспонатов в 1 миллион 450 тысяч евро. Это стоимость животных в Чехии. Мы видели их проекты. Что-то самим придумывать — нецелесообразно. Они понимают философию подачи этой услуги. Нам это очень понравилось. Работать мы будем по франшизе. Сколько будет стоить парк в целом — сейчас считает проектная организация. Необходим серьёзный фундамент под животных. Некоторые из них будут 24-метровой длины. Они будут двигаться и издавать звуки. Мы считаем, что это будет стильный проект, — цитирует генерального директора «Агро-Белогорье» Владимира Зотова ИА «Бел.Ру».Кроме того, по информации издания, в динопарке откроют кинотеатр, а по территории парка пустят паровоз. УФАС внепланово проверила администрацию Старого Оскола. УФАС внепланово проверила организацию закупок администрацией Старооскольского городского округа и нашла нарушения процедуры организации закупок поставок тепловой энергии.— В ходе внеплановой проверки инспекция Белгородского УФАС установила в действиях администрации Старооскольского городского округа Белгородской области нарушения части второй статьи 93 и пункта 2 статьи 42 Закона о контрактной системе, — рассказывает пресс-служба УФАС. Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений. Игроки «Газпрома-Югры» Дмитрий Ильиных и Павел Зайцев прокомментировали своё состояние и рассказали о драке после матча с «Белогорьем». Волейболист ВК «Газпром-Югра» Дмитрий Ильиных в субботу, 12 декабря, прокомментировал своё попадание в реанимацию после драки в ночь с 5 на 6 декабря.«У меня сломано ребро и лицевая косточка, есть сотрясение мозга, но в целом чувствую себя нормально, нахожусь в общей палате. Через неделю надеюсь выписаться из больницы, тогда же должен состояться разговор с Рафаэлем Талгатовичем о продолжении сотрудничества. [...] Поймите, мы просто хотим побыстрее забыть всю эту историю, как страшный сон, и вернуться к волейболу», — приводят слова Дмитрия Ильиных на сайте «Газпрома-Югры».У коллеги по команде, связующего Павла Зайцева также сломано ребро, но расследование обстоятельств произошедшего и поиски виновных были остановлены по желанию самих игроков.«По нашей просьбе было решено прекратить следствие, хотя Рафаэль Талгатович (главный тренер „Газпром-Югры“ — прим. ред.) был против, он хотел найти и наказать виновных. Что случилось — то случилось, надо забыть о неприятном, сделать для себя выводы и двигаться дальше. Выражаю слова благодарности Рафаэлю Талгатовичу за его понимание и огромную помощь», — заявил Зайцев.Напомним, перешедший в аренду «Газпрому-Югре» игрок ВК «Белогорья», олимпийский чемпион Дмитрий Ильиных попал в реанимацию после драки в Сургуте. Известный волейболист вместе с одноклубником Павлом Зайцевым устроил «проводы» «Белогорью» после матча пятого тура Суперлиги 5 декабря, который закончился победой «львов». В руководстве клуба тогда заявили, что волейболисты нарушили спортивный режим.Ранее в прокуратуре Сургута заявили, что проверят информацию о драке с участием волейболистов. Евгений Гаенко отчитался перед депутатами о работе ведомства за полгода работы и ответил на вопросы об исчезающих людях и нелегальных маршрутках. В среду, 22 июля, начальник городского УМВД Евгений Гаенко отчитался о работе своего ведомства за первые шесть месяцев работы. За это время полиция расследовала более 1,2 тысяч уголовных дел. При этом тенденция совершения преступлений иностранными гражданами или людьми без гражданства, проявившаяся в 2014 году, сохраняется — зафиксировано 66 таких преступлений.Дети до 18 лет совершили 56 преступлений. Это почти в два раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Закон в основном нарушают либо школьники, либо те, кто и не работает, и не учится. Остальные — учащиеся техникумов и лицеев.Гаенко призвал граждан участвовать в поддержании правопорядка. Практика, когда люди, своевременно замечают нарушения и пресекают их, оповещая соответствующие органы, достаточно распространена. Так, например, за полгода представители общественности сообщили о 70-ти нетрезвых водителях. Благодаря этой же методике нашли три угнанных автомобиля и трёх скрывшихся виновников аварии.Самыми криминальными назвали улицы Есенина, Конева, Будённого, а также Королёва, Костюкова и Губкина. — Это объясняется большим количеством живущих там людей, — пояснил начальник УМВД.За полгода в области провели более 200 массовых мероприятий, охраной которых занимались около 2 тысячи сотрудников. Серьёзных нарушений правопорядка не зафиксировали.Начальник УМВД ответил на вопрос Анастасии Байбиковой от фракции КПРФ о без вести пропавших людях, вызвавший смех у её коллег-депутатов.— Буквально на днях мы провели эксперимент. Обратились к родственникам пропавших людей и предложили выступить им в эфире телевидения, чтобы они рассказали, кто и при каких обстоятельствах пропал. Но мы не смогли найти желающих родственников. Очень часто причина исчезновения кроется в каких-то банальных бытовых ссорах. Криминальная статистика пропавших, конечно, есть, но я не вижу глобальной проблемы. Пока я в должности, не было ни одного человека, которого мы бы не нашли. Депутат от «Единой России» Юрий Астахов задал вопрос о нелегальных пассажирских перевозчиках.— Эти перевозчики создают нам гонки, не останавливаются на остановках, плюс музыка и внешний вид водителей! Это создаёт негативное впечатление у жителей и гостей Белгорода. Давайте мы будем писать письма вашему министру, если вы не справляетесь.«Если будет необходимо, я обращусь за поддержкой к своим руководителям. Но на сегодняшний день действия, направленные на урегулирование этого вопроса, совершаются в полном объёме и в рамках наших полномочий. Выходить за них мы не станем», — пояснил Гаенко. Посещение зверинца в Сосновке родителям с двумя детьми обойдётся в 800 рублей. Официальное открытие нового белгородского зоопарка в Сосновке намечено на 1 июня. Согласно информационному стенду, появившемуся на входе в зверинец, стоимость билета для взрослого составит 300 рублей. Дети от пяти до 16 лет смогут посмотреть на животных за 100 рублей. Пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ и дети до пяти лет попадут в зоопарк бесплатно.Напомним, кроме вольеров для 320 животных, которые либо уже поселились здесь, либо только готовятся попасть в свой новым дом, группа компаний «Агро-Белогорье» построила сцену для массовых мероприятий, пункт питания, экзотариум, кормокухню, магазин сувениров. На улице Волчанской также оборудован светофор и остановочный комплекс. После употребления наркотика несовершеннолетний студент попал в больницу. Суд признал виновным 19-летнего корочанца, который склонил к употреблению марихуаны несовершеннолетнего учащегося ссуза. После употребления наркотика студент попал в больницу. Осуждённого приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строго режима. Пьяные напарники поехали на автомобиле за добавкой спиртного. Два автомойщика приняли на мойку машину 27-летнего белгородца и в тот же день угнали её. По версии следствия, сотрудники обслуживающего предприятия помыли машину и после смены несколько часов выпивали. Когда спиртное закончилось, они решили поехать в магазин за добавкой на машине клиента. Злоумышленники не уступили дорогу встречному автомобилю, который имел преимущество, и попали в аварию. Cумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.Уточняя обстоятельства ДТП, полицейские выяснили, что за рулём угнанной «Лады Приоры» находился автом