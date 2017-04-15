В Старом Осколе СГОК подарил детям-сиротам, инвалидам и ветеранам пасхальные куличи

Стойленский ГОК организовал традиционную пасхальную акцию — работники предприятия передали куличи в Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-спортивной направленности «СТАРТ», общества инвалидов и городской Совет ветеранов.
— Пасха — самый светлый православный праздник. В эти дни особенно необходимо оказать поддержку людям пожилого возраста, людям с ограниченными возможностями здоровья и детям-сиротам. Мы считаем очень важным порадовать на Пасху всех тех, кому так важны наши внимание и забота, — рассказала начальник отдела социального развития Стойленского ГОКа Елена Гринёва.
Для праздничной акции повара СГОКа сами готовили пасхальные куличи. В пресс-службе компании отмечают, что сотрудники предприятия в буфетах комбината тоже могут купить куличи и другие кулинарные изделия и полуфабрикаты к праздничному столу.
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