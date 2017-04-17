​Стойленский ГОК стал участником областной программы «Зелёная столица»

Сотрудники Стойленского ГОКа на трёх гектарах посадили 14 тысяч саженцев дуба, липы, акации и рябины. Таким образом предприятие включилось в областную программу «Зелёная столица». Все саженцы высаживали в пять рядов вдоль границы промышленной зоны: сперва три ряда дубов и лип, а потом ещё два ряда акаций и рябин. Как отмечают в пресс-службе СГОКа, эти деревья в будущем станут естественным барьером от возможной пыли и шума вокруг фабричной площадки предприятия.
В пресс-службе компании добавляют, что лесозащитные полосы на
СГОКе высаживают уже семь лет подряд. Кроме того, в 2016 году на предприятие
начали рекультивировать бывший глиняный карьер — там уже уложили
почвообразующий грунт, а в 2017 году высадят 9 тысяч саженцев и сеянцев дуба и
акации.
На предприятии также заботятся о защите окружающей среды. Специалисты-экологи контролируют соблюдение нормативов выбросов в атмосферу, сбросов вредных веществ в почву и воду, а также следят за обращением с опасными отходами производства.
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