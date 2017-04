​Стойленский ГОК стал участником областной программы «Зелёная столица»

В декабре 2014 года на младшего сержанта вооружённых сил России Андрея Гаплевского завели уголовное дело. Его обвиняют в том, что он нарушил правила дорожного движения и виновен в гибели пассажиров такси. — Это было в ночь с 14 на 15 октября 2014 года. Я ехал в Белгород с двумя знакомыми. Я и пассажир, который сидел спереди, были пристёгнуты. Шёл ремонт дороги, мы проехали новое кольцо, и после него двигались по крайней правой полосе в сторону Белгорода. Сразу после кольца стоял круглый знак, что двигаться нужно по этой стороне. Встречные машины двигались по левой стороне. В Белгород вели две полосы, разделительная, и две — обратно, по направлению к Томаровке. Погода была сухая, было очень темно, фонарей не было. У меня горел ближний свет и «туманки». Фары светили нормально, всё было видно, — вспоминает Андрей Гаплевский.Об аварииВ материалах дела сказано, что Гаплевский ехал ночью на своей «Хонде Цивик» по дороге «Белгород — Грайворон — граница Украины». Навстречу ему двигалась машина такси — ВАЗ-21099. В каждой из машин сидели по два пассажира. Участок, по которому ехали оба автомобиля, ремонтировался. Об этом и о наличии ограничений по движению транспортных средств предупреждали соответствующие дорожные знаки. Следствие также сообщает, что были установлены временные знаки о перестроении на встречную полосу. Гаплевский, проезжая ремонтируемый участок дороги, увидел двигавшийся навстречу по его полосе автомобиль. Он свернул влево (справа был обрыв, поэтому он туда не стал сворачивать — прим. ред.) и начал тормозить. Скорость его машины до торможения составляла 60–70 километров в час — этот факт подтверждают выводы судебной психофизиологической экспертизы с применением «детектора лжи». После того, как Гаплевский свернул влево, машины столкнулись. Пассажир, сидевший на переднем сиденье такси, скончался на месте аварии, женщина, находившаяся на заднем сиденье, умерла через неделю после аварии. Водитель такси получил тяжёлые травмы. «Водитель вывернул руль в мою сторону...»Вот как описывает аварию сам Гаплевский.— Мы проехали километра три до лёгкого поворота, увидели движущуюся навстречу машину. Сначала мы не понимали, по какой именно полосе она едет. Когда начали сближаться, стало понятно, что автомобиль едет по моей стороне, по двум предназначенным для меня полосам. Изначально я ехал со скоростью 60 километров в час, немного превышая скорость, которую (50 километров в час — прим. ред.) устанавливал временный знак «Ограничение скорости». Когда увидел машину, убрал ногу с педали газа (скорость была в динамике снижения — прим. автора). Потом, когда уже расстояние между нами было маленькое, может, около 50 метров, стало понятно, что машина едет на меня по моей же полосе. Резко на тормоз я не нажал и вправо не свернул, потому что справа обочины как таковой не было, и остановиться там было негде (там был кювет и строительный материал — прим. автора). Машина ехала быстро, не тормозила и не изменяла траектории. Её скорость была высокая, думаю, что около 100 километров в час. Когда расстояние между нами стало критическим, водитель продолжал двигаться прямо на меня — лоб в лоб. Сложилось впечатление, что он заснул. Деваться было некуда, я вывернул руль влево, поскольку у меня была свободна левая полоса, а встречные машины ехали по другой стороне дороги. У меня не было никаких сомнений, что это полоса моя, и я могу свободно от него уйти: одна полоса чистая, есть ещё разделительная и, на крайний вариант, две на «встречке». Когда я выехал на левую полосу, буквально в последний момент водитель встречной машины вывернул руль в мою сторону, и на разделительной полосе мы врезались друг в друга.«У меня возникло предположение, что это пассажир вывернул руль. Похоже на то, что водитель такси заснул, а пассажир с заднего сиденья попытался что-то сделать. Когда эту девушку доставали из машины, у неё очень сильно была повреждена нога. Мне показалось, что она с заднего сиденья потянулась вперёд, и в момент аварии оказалась между сиденьями, из-за чего её так сильно изломало». — Думаю, у встречной машины скорость в момент столкновения была не меньше 80 километров в час. Но экспертиз никаких не проводили. Водитель такси сказал, что ехал со скоростью 50 километров в час. Следователь записал это, и все ему верят. После столкновения в салоне загорелся свет, я сначала ничего не понимал, повернулся к пассажиру справа — он был накрыт подушками безопасности, постанывал. Повернулся назад — там пассажир лежал без сознания. Я открыл дверь, вышел, залез назад, начал приводить в чувство пассажира, который там был, а после вытащил его из машины. Он пришёл в сознание. Тогда мне казалось, что у меня нормальное состояние, шока не было. Дальше я помог выбраться из машины пассажиру, который сидел справа от меня. Они стояли, говорили. Вроде, всё было нормально. Потом я пошёл посмотреть вторую машину, там были видны только силуэт руки и головы водителя. Я обошёл машину и не увидел пассажиров. Хотел открыть дверь, чтобы помочь водителю, — не получилось. После рядом остановились ещё машины. До конца июля погулять на «Маланье» можно будет в Ракитянском, Яковлевском и Корочанском районах. Организаторы фестиваля народности и исторической реконструкции «Маланья» второй год подряд после главного июньского гулянья в «Ключах» проводят так называемые «мини-Маланьи» в районах. Так, в субботу, 11 июля, в парке «Зелёная дубрава» Ракитянского района состоятся сразу два фестиваля: «Маланья» и районный фестиваль народного творчества «Поющая дубрава». Здесь развернутся народные гулянья: будут плести и запускать венки, проведут старинный традиционный обряд для молодожёнов и супружеских пар у «Дерева желаний» и «Дерева единения сердец». Также организуют дегустацию целебного чая в травяной беседке «Зелёная аптека», «Караоке под баян» и пикник-площадки.18 июля «Маланью» встретит Яковлевский район, а 31 июля — Корочанский. Народное голосование продлится до 30 апреля. На сайте премии «Икра» появился рейтинг городских кафе и ресторанов. На сегодняшний день его лидерами являются кондитерская Le Chocolatier, кофейня «Комод» (на Театральной) и ресторан La Terrazza. Среди пиццерий пользователи сайта выделяют «Пиццеманию», лучшим пабом считают «Эль Хаус», а лучшим концептуальным заведением — ресторан «Башня». Напомним, что проголосовать за участников премии можно на сайте, оценив каждое заведение по пяти критериям: чистота, кухня, обслуживание, цены, интерьер и расположение. Народное голосование завершится 30 апреля. По его итогам назовут по три лучших заведения в каждой номинации. Дальше финалистов оценивать и определять победителей будут эксперты. Организаторы напоминают, что можно не только голосовать за понравившиеся заведения, но и делиться о них своими впечатлениями и фотографиями в соцсетях, используя хештэг #ikracity. Чтобы попасть в страны Евросоюза, с 14 сентября белгородцам придётся проходить дактилоскопическую экспертизу. Белгород вошёл в список городов, где можно будет оформить визу по новым правилам в страны Шенгенского соглашения, правда, пока только в Италию. Такую информацию обнародовал туроператор PAC GROUP. Напомним, что с 14 сентября россияне, желающие посетить страны Шенгенского соглашения, в обязательном порядке будут проходить дактилоскопическую процедуру. Новая визовая информационная система Евросоюза предполагает, что жители России в возрасте от 12 лет будут сдавать отпечатки десяти пальцев, что, в свою очередь, повлечёт определённые трудностив оформлении виз как технического, так и организационного характера. Кроме того, недостаток агентских пунктов по оформлению виз шенгенского соглашения на территории России осложнит ситуацию. По заверению экспертов, в европейских туристических представительствах осознают важность проблемы и пытаются расширить «зону покрытия». К оформлению шенгенских виз готовы Москва и Санкт-Петербург, где представлены визовые центры подавляющего большинства стран Евросоюза. Кроме того, в ряде крупных городов Центральной России, Урала и Дальнего Востока также имеются визовые центры нескольких стран Евросоюза (за исключением Бельгии, Исландии, Люксембурга и Словакии, куда «шенген» оформляется только в Москве и Санкт-Петербурге). В областном центре можно будет оформить визу только в Италию, а за оформлением визы в другие страны Евросоюза белгородцам придётся обращаться в соответствующие службы в других городах России. Судя по списку, представленному PAC GROUP, очевидно, что наиболее удобным местом для этого станет Москва.FONAR.TVCтатьи, новости, колонки, комментарии о событиях Белгородской области Заместитель губернатора Наталия Зубарева, курирующая работу областного департамента здравоохранения и соцзащиты населения, рассказала журналисту «Фонаря», как сейчас начисляют зарплаты медицинским специалистам и почему на них появляются жалобы, какова эффективность проекта «Управление здоровьем», и когда врачи станут писать пациентам по электронной почте, в месседжерах и звонить на мобильник. О зарплате медработниковЗарплата в медицинских организациях региона складывается из базовых ставок (окладов), доплат, надбавок компенсационного характера и стимулирующих выплат. Работников могут поощрять за достижение целевых результатов и высокое качество работы. Всё эти фиксируется в коллективных договорах, соглашениях и локальных нормативных актах. В облздраве поясняют,