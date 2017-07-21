В детском лагере «Лесная поляна» завершается профильная смена «Стойленские каникулы»

В детском оздоровительном лагере «Лесная поляна» завершается профильная смена Стойленского ГОКа. Она началась 7-го, а закончится 27 июля.
— Смены была яркой, насыщенной и познавательной. Ребята участвовали в различных конкурсах и викторинах, направленных на формирование интереса к горнорудным специальностям, делали собственную газету, приуроченную к Дню металлурга, разрабатывали тематические исследовательские проекты и даже мерились силами в спортивных состязаниях со сборной комбината, — рассказывают в пресс-службе предприятиями.
Программа смены предполагала формирование интереса детей к профессии горного дела. Для этого организовали встречи со специалистами комбината, экскурсии на смотровую площадку карьера, в гараж большегрузных БелАЗов и палеонтологический музей Стойленского ГОКа.
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