$ 59,23
 69,80
฿ 990 к
+7 °C
вторник, 12 декабря

Стойленский ГОК помог старооскольским инвалидам*

Также СГОК купил подарки для детей с особенностями здоровья.

Стойленский ГОК помог городским обществам инвалидов. На деньги комбината для них купили необходимые вещи и помогли с реабилитацией.

Также в преддверии Нового года комбинат купил подарки для детей с ограниченными возможностями из Всероссийского общества слепых, Общества инвалидов, местных общественных организаций инвалидов «Поддержка» и «Российский Красный Крест».

За 2017 год СГОК направил более 15 миллионов рублей на различные социально-значимые проекты и помог старооскольским образовательным, спортивным, культурным учреждениям, а также Фонду содействия развития округа «Любимый город».

Никита Пармёнов

Читайте также

#Стойленский ГОК #СГОК #Старый Оскол #благотворительность #инвалиды
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости