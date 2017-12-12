Стойленский ГОК помог старооскольским инвалидам*

Стойленский ГОК помог городским обществам инвалидов. На деньги комбината для них купили необходимые вещи и помогли с реабилитацией.

Также в преддверии Нового года комбинат купил подарки для детей с ограниченными возможностями из Всероссийского общества слепых, Общества инвалидов, местных общественных организаций инвалидов «Поддержка» и «Российский Красный Крест».

За 2017 год СГОК направил более 15 миллионов рублей на различные социально-значимые проекты и помог старооскольским образовательным, спортивным, культурным учреждениям, а также Фонду содействия развития округа «Любимый город».