$ 57,57
 67,93
฿ 332 к
+9 °C
пятница, 20 октября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

СГОК подарил филиалу российского геологоразведочного госуниверситета геодезические приборы*

Оборудование позволит студентам практиковаться в геодезии и маркшейдерском деле.

Стойленский ГОК подарил Старооскольскому филиалу Российского государственного геологоразведочного университета геодезические приборы. Новое оборудование поможет практиковаться в геодезии и маркшейдерском деле. При помощи приборов студенты смогут быстро и с высокой точностью снимать участки с полной картиной рельефа.

— Стойленский ГОК оказывает поддержку вузу как в улучшении материально-технической базы, так и в создании необходимых условий для прохождения студентами производственной практики. Студенты отрабатывают практические навыки на участках и рабочих местах, оснащенных современной техникой, с высоким уровнем организации труда, под руководством опытных наставников. Такое сотрудничество будет приносить взаимную выгоду всем участникам партнерства, цель которого — привлечение на предприятие уже подготовленных и адаптированных к нашим производственным условиям специалистов, — считает директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Стойленский ГОК и филиал геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе сотрудничают уже несколько лет. Студенты вуза специально проходят практику в цехах и подразделениях СГОКа, а выпускников готовят к работе на комбинате.

Никита Пармёнов

Читайте также

#СГОК #Стойленский ГОК #Старый Оскол
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости