СГОК подарил филиалу российского геологоразведочного госуниверситета геодезические приборы*

Стойленский ГОК подарил Старооскольскому филиалу Российского государственного геологоразведочного университета геодезические приборы. Новое оборудование поможет практиковаться в геодезии и маркшейдерском деле. При помощи приборов студенты смогут быстро и с высокой точностью снимать участки с полной картиной рельефа.

— Стойленский ГОК оказывает поддержку вузу как в улучшении материально-технической базы, так и в создании необходимых условий для прохождения студентами производственной практики. Студенты отрабатывают практические навыки на участках и рабочих местах, оснащенных современной техникой, с высоким уровнем организации труда, под руководством опытных наставников. Такое сотрудничество будет приносить взаимную выгоду всем участникам партнерства, цель которого — привлечение на предприятие уже подготовленных и адаптированных к нашим производственным условиям специалистов, — считает директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Стойленский ГОК и филиал геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе сотрудничают уже несколько лет. Студенты вуза специально проходят практику в цехах и подразделениях СГОКа, а выпускников готовят к работе на комбинате.