В Белгороде уволили завотделением после смерти девушки во время операции

В Белгороде уволили завотделением детской областной больницы из-за смерти 24-летней пациентки по время операции, так как в ходе проверки выявили «недостатки в работе персонала». Об этом сообщает «БелПресса».
— Внутренняя проверка установила, что лицензионные требования при оказании помощи пациентке не были нарушены. Специалисты имеют соответствующую квалификацию и юридическое основание, чтобы проводить такие операции. Недостатки в работе персонала, которые выявила проверка, не были причиной смерти пациентки, но послужили основанием для дисциплинарных взысканий — замечаний и выговоров. Заведующий отделением уволен, — цитирует издание первого замначальника регионального департамента здравоохранения и соцзащиты населения Людмилу Крылову.
Напомним, что несчастный случай произошёл в декабре 2016 года. Девушка обратилась в больницу, чтобы сделать операцию по изменению внешнего вида носа. Ей сделали общий наркоз, который вызвал непредвиденные осложнения. Врачи всячески пытались помочь пациентке, но всё равно спасти её уже не смогли. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения медиками профессиональных обязанностей. Вместе со следователями проверку начали и сотрудники облздрава. В обоих ведомствах пришли к выводу, что причиной смерти пациентки стала злокачественная гипертермия (редкое жизнеугрожающее заболевание, которое возникает во время или после общей анестезии при воздействии определённых препаратов — прим. ред.). Как сообщает «БелПресса», в России на сегодняшний нет лекарств, которые могли бы вылечить это заболевание. Проверка СУ СК по Белгородской области ещё не закончена.