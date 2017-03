В Белгороде уволили завотделением после смерти девушки во время операции

За сутки в регионе произошли три аварии, в которых пострадали трое, и один человек погиб. В Волоконовке в субботу, 31 декабря, водитель на Renault Logan на перекрёстке не уступил дорогу BMW, за рулём которого был 24-летний мужчина, и врезался в него. 59-летняя пассажирка Renault Logan получила травмы, от которых скончалась в районной больнице, пассажир BMW тоже получил травмы, его доставили в районную больницу. Всего в последний день 2016 года в области произошли 3 ДТП. С 11 по 13 июня на воронежском фестивале выступят «Ария», «Дельфин», «Эпидемия», «Пикник», Lumen и другие музыкальные группы. В субботу, 11 июня, в Воронеже откроется второй масштабный рок-фестиваль «Чайка». Три концертных дня пройдут на базе развлекательного центра The Voda. В первый день на сцену «Чайки» поднимутся «Пикник» и «Элизиум», в День России хедлайнерами фестиваля станут «Ария» и «Дельфин», а в третий день выступят Lumen и Louna. В этот раз организаторы фестиваля подготовили палаточный городок для приезжих фанатов, чтобы зрители могли переночевать прямо на территории фестиваля. Для иногородних зрителей открыта бронь билетов по специальным ценам: один день фестиваля будет стоить 1,2 тысячи рублей, а мультибилет на все три дня — 2,5 тысячи рублей. Узнать подробную информацию о билетах можно в официальной группе «Чайки». Всем, кому не нравится тотальное привязывание слова «фестиваль» к событиям, заслуживающим этого и не очень, на минувшей неделе приходилось особенно тяжко. Фестиваль ГТО, фестиваль короткометражного кино «Верста», фестиваль финской ходьбы, анонсы грядущих фестивалей — кажется, у набившего оскомину флешмоба появился достойный конкурент. Ну а если серьёзно, это ведь здорово, когда Белгород живёт полной жизнью, тем более такой интересной, как в последние семь дней. Поехали. Участник фестиваля ГТО подтягивается на золотой значок, фото fonar.tvЗатем заместитель министра спорта России Наталья Паршикова наградила золотыми значками 53 школьника, лучше всех проявивших себя на региональных этапах ГТО. Здесь же прошла церемония награждения сертификатами и памятными ленточками новых послов ГТО: волейболиста Тараса Хтея, серебряного призёра Олимпийских игр 1980 года в Москве Юрия Куценко и чемпиона мира по кикбоксингу Олега Утенина.Участники фестиваля ГТО прошли парадом перед зрителями и дали клятву спортсменов, фото fonar.tv— пострадавшие дольщики кооператива «Российская недвижимость» продолжают пикетировать здания полиции в Белгороде — на минувшей неделе они вышли с плакатами уже к городскому УМВД. Правда, акция вновь не увенчалась успехом: к людям никто не вышел и теперь они планируют третий пикет.Учебное пособие и рабочая тетрадь по белгородоведению, фото belpressa.ru— Кандидат в депутаты облдумы Максим Егоров за пару недель до выборов обратился к интернет-общественности и жителям округа № 2 за помощью. По мнению Максима, на территории Егоровского сквера напротив гимназии № 3 происходит «несправедливая застройка» магазина. — на минувшей неделе в Белгороде впервые прошёл фестиваль авторского короткометражного кино «Верста». 27 августа в киноцентре «Русич» жюри и счастливчики, которые смогли попасть в кинозал, смотрели восемь работ финалистов конкурса, отобранные из 30 заявок. Общий смысл всего происходящего ёмко поместился во фразу «кино без попкорна» — все работы заставляли зрителя думать, а не жевать, что особенно ценно в современном мире.— в течение ближайшего года платных парковок в Белгороде станет в три раза больше. В границах Народного бульвара, улицы Преображенской и Белгородского проспекта появится 1,5 тысячи новых парковочных мест с оплатой. Об этом на встрече с журналистами рассказал вице-мэр Белгорода Константил Полежаев. Он отметил, что проект платных парковок пока окупился лишь на четверть. Не в последнюю (а, может, в первую) очередь это связано с такими данными — 87 процентов пользователей парковок стоят на месте 52 минуты.— немного о том, почему Белгород — по-настоящему европейский город. Европейский город — сразу видно! Вот, например, контактный зоопарк. Фото опубликовано Люба (@radioshatal) Авг 29 2015 в 10:22 PDT — выходные в Белгороде получились спортивными: утром 30 августа у ЦМИ стартовал первый областной фестиваль финской ходьбы. Более 300 участников прошлись с палочками до центрального парка, где делегации районов области наградили дипломами за участие.А участницы «ВелоЛеди», наоборот, ехали из парка к ЦМИ, фото fonar.tv— спортивное настроение выходных разбавила нота романтики — всё в том же центральном парке Белгорода один парень сделал очень красивое предложение своей девушке. Она согласилась. Что это будет?Центром праздника 1 сентября традиционно станет площадь у УСК Светланы Хоркиной. Здесь соберутся студенты всего города, чтобы с 16:00 активно отдохнуть и поиграть в гигантский боулинг и минигольф, а вечером на сцену поднимется популярная группа 5sta Family. После звёзд с Днём знаний всех поздравит ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин и в небе появятся залпы фейерверка. Осуждённый несколько лет брал деньги с бизнесменов за прохождение весового контроля. Свердловский районный суд Белгорода вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику упрдора и приговорил его к четырём годам в колонии строгого режима. Экс-чиновника обвиняли во взяточничестве. В суде установили, что с 2012 по 2015 год осуждённый получил о предпринимателей более 7 миллионов рублей взяток за помощь в прохождении весового контроля. Напомним, о возбуждении уголовного дела на чиновника упрдора стало известно в мае 2016 года. Известно, что факт взяточничества выявили сотрудники ФСБ. «Энергомаш» по-прежнему остаётся главным претендентом на второе место в первенстве ПФЛ. В центральном матче 24-го тура первенства ПФЛ по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр» футболисты «Энергомаша» на выезде победили одноимённую команду из Рязани с минимальным перевесом — 2:1. Перед этой встречей в турнирной таблице эти клубы разделял всего один балл: белгородцы шли на втором месте зоны «Центр», а хозяева замыкали пятёрку. Очное противостояние во многом предопределило судьбу вице-чемпионского звания по итогам сезона.На протяжении всего матча обе команды создали у ворот соперника внушительное количество голевых моментов, однако перевести качество в количество никак не получалось — штанги, перекладины и отличные вратарские сейвы не позволяли футболистам открыть счёт. Кульминация встречи наступила в середине второго тайма. На 74-й минуте игры защита хозяев не доглядела за полузащитником «Энергомаша» Сергеем Кудриным, который нанёс прицельный удар в «девятку» ворот «Рязани» — 1:0 в пользу «сине-белых».Однако уже в следующей атаке в ворота «Энергомаша» рефери назначил 11-метровый. Игрок рязанцев Эльбрус Танделов реализовал пенальти и сравнял счёт в игре — 1:1. Развязка матча наступила уже в компенсированное арбитром время. Белгородский клуб устроил настоящий штурм рязанских ворот, и это принесло успех гостям. На 93-й минуте Владислав Фасхутдинов вышел один на один с вратарём хозяев, переправил мяч в сетку и принёс победу «Энергомашу» — 2:1.Этот успех позволил подопечным Виктора Навоченко в итоге набрать 40 очков и остаться на второй строчке турнирной таблицы первенства ПФЛ. Свой следующий — предпоследний — матч белгородцы проведут на выезде 23 мая против подольского «Витязя». Завершит чемпионат «Энергомаш» 30 мая встречей с московским «Торпедо». Для сохранения второго места нашим футболистам необходимо одержать хотя бы одну победу в оставшихся двух матчах. Редакция предлагает читателям вспомнить основные события недели с 30 ноября по 6 декабря, публикации «Фонаря» (и не только!) и ответить на вопросы нашего теста. Октябрьский районный суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы. В пятницу, 3 июля, в пресс-службе Октябрьского районного суда сообщили о вынесении приговора сотруднику, исполнявшему обязанности главного документоведа белгородского отделения управления жилищного обеспечения Министерства обороны.Сотрудник управления обманул военнослужащего, нуждавшегося в субсидии для приобретения жилья. Документовед подготовил бумаги для выделения более 6 миллионов субсидии, но убедил военнослужащего, что получить деньги в срок невозможно, но он может помочь. Когда субсидия была перечислена, документовед потребовал плату за содействие — 110 тысяч рублей. Военнослужащий обратился в правоохранительные органы, которые задержали преступника. Осуждённый объяснил свои действия тяжёлым материальным положением и грядущим сокращением его должности.— Суд смягчил наказание из-за активного участия подсудимого в общественной жизни, положительных характеристик с места работы и из-за беременной супруги. Его приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима, — пояснили в пресс-службе Октябрьского районного суда. По предварительным данным, мальчик провалился в отстойник для сточных вод на территории неработающего детского лагеря. В Белгороде четырёхлетний мальчик погиб, провалившись в отстойник для сточных вод на территории неработающего детского лагеря «Сокол» в Сосновке. Об этом сообщает «БелПресса» со ссылкой на следственное управление СК РФ по Белгородской области. По данным издания, ребёнок пришёл туда с родителями и катался на горке.По факту гибели ребёнка назначили проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Энергетики уже провели первый этап проверки сетей, повторная проверка ожидается накануне проведения экзаменов. «Белгородэнерго» провело первый этап проверки школ, где весной и летом белгородские школьники будут сдавать ЕГЭ. — Схемы электроснабжения образовательных учреждений региона приводятся в состояние максимальной надежности. Для оперативного решения вопросов установлена прямая телефонная связь с представителями муниципальных администраций и органов образования районов. В дни провед