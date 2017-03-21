​Завотделением старооскольской больницы уволили из-за забытого в животе пациентки бинта

Главный врач Старооскольской городской больницы № 2 получил выговор, а заведующую отделением женской консультации уволили после проверки областного департамента здравоохранения. Проверку назначили по жалобе жительницы Старого Оскола Юлии Хаустовой, в животе которой врачи во время операции забыли медицинский бинт.
Операцию женщине сделали ещё в 2015 году, а в течение почти двух лет она пережила несколько госпитализаций. Во время операции в воронежской больнице в декабре 2016 года медики обнаружили и извлекли забытый коллегами из Старого Оскола бинт. УМВД по Белгородской области сейчас проводит проверку, а пострадавшая пациентка собирается подать в суд на больницу и получить компенсацию.