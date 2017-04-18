Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что в среду, 19 апреля, в области ожидаются местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также метель и гололедица на дорогах. Ночью температура опустится до трёх градуса мороза, а днём поднимется до шести градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер, порывы которого днём могут достигать 20 метров в секунду.
В Белгородской области ожидается метель и сильный снегопад
Ночью температура опустится до трёх градуса мороза, а днём поднимется до шести градусов тепла.
Читайте также
- В Белгородской области хотят отремонтировать дороги «Белгород — Томаровка» и «Пятницкое — Валуйки»
- В Белгородской области осудили ещё одного руководителя предприятия за взятку экс-сотруднику упрдора
- В Белгородской области Роскомнадзор составил девять протоколов о нарушениях за самовольную раздачу интернета
- В Белгородской области в ДТП погибла пенсионерка и пострадал младенец
- В Белгородской области синоптики прогнозируют снег с дождём и гололедицу
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.comments powered by HyperComments