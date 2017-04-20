В Белгородской области из-за выпавшего снега перенесли «Парад профессий» и фестиваль «Фомина яишня»

Выставку-ярмарку «Парад профессий», которая должна была пройти 22 апреля, перенесли на 13 мая из-за плохих погодных условий. Место проведения не изменилось — она начнётся в 11 часов на Соборной площади.
В «Параде профессий» будут участвовать 33 белгородских техникума и колледжа, БГИИК, Белгородская государственная универсальная научная библиотека и более 30 предприятий. Сюда пригласят 3 тысячи школьников. Кроме собственно выставки, здесь ещё определят лучшие товары учебно-производственной деятельности «Золотые руки», лучший мастер-класс и лучший видеоролик «В поисках своего призвания».
— Если ещё раньше не более 24 процентов девятиклассников выбирали средне-специальные учебные заведения, то сегодня по отдельным муниципалитетам этот показатель достиг 50 процентов. Для нас важно, что ребятам пришло понимание того, что, получив средне-специальное образование, они могут не только продолжить свое образование в вузах, но при этом имеют за плечами профессию, хороший багаж знаний и навыков, — цитирует сайт губернатора и правительства Белгородской области начальника управления профессионального образования и науки Альбину Бучек.
Из-за снежной погоды организаторы межрегионального фестиваля традиционной культуры и быта «Фомина яишня» тоже решили перенести его с 22 апреля на 6 мая. Напомним, что в северном микрорайоне Нового Оскола на казачьем стане «Сосновое» из 12 тысяч яиц хотят приготовить самую большую в России яичницу.