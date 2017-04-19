Снег в апреле. Как белгородцы отреагировали на снегопад

Во вторник,
18 апреля, в Белгороде пошёл снег. Он продолжился и с утра 19 апреля. По
информации Белгородского центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, в регионе возможны даже метель и гололедица на
дорогах. Температура днём
поднимется
только до шести градусов тепла.
Главное управление МЧС России по Белгородской области просит всех автомобилистов, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю, не пользоваться личным транспортом.
В городе не станут отключать отопление. Об этом сообщают «БелНовости».
— Решение об окончании отопительного сезона принимается в зависимости от погодных условий. Когда среднесуточная температура восемь градусов держится не менее пяти дней и нет прогнозов об ухудшении, тогда и можно прекращать подачу тепла. Но сейчас температура за сутки составляет три градуса. И в ближайшие дни она будет только понижаться, — цитирует издание начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Белгорода Константина Радченко.