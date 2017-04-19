Снег в апреле. Как белгородцы отреагировали на снегопад

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что один из водителей не справился с управлением. Во вторник, 24 ноября, около 13:30 в Новооскольском районе столкнулись четыре автомобиля. По информации ГИБДД, водитель на ВАЗ-2107 не справился с управлением и врезался в ехавший впереди ВАЗ-2101. «Копейка» от удара вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «Вольво». Грузовик после этого врезался в «Мицубиси Лансер». В аварии погиб водитель ВАЗ-2101. Его 16-летний пассажир госпитализирован с травмами. В шахматном турнире между осуждёнными в тюрьмах США и России участвовал мужчина, который отбывает наказание в валуйской колонии. В шахматном турнире между заключёнными тюрем России и США в командном первенстве россияне победили со счётом 12:2. Турнир проходил 1 апреля через интернет. В состязаниях шахматистов-заключённых участвовал мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии № 6 в Валуйках. В пресс-службе УФСИН по Белгородской области пояснили, что представитель Белгородской области — мастер спорта по шахматам с 1989 года. В своей партии с заключённым тюрьмы в Чикаго он выиграл.В ведомстве рассказали, что во время турнира заключённые сыграли по две партии чёрными и белыми фигурами с лимитом времени на ходы в 15 минут. В турнире участвовали осужденные, отбывающие наказания в тюрьмах Санкт-Петербурга, Саратовской, Челябинской, Нижегородской областей и Республики Чувашия. Напомним, шахматный турнир между заключёнными США и России проводится по инициативе многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Открытие первого в России танкодрома, который смогут посетить обычные люди, собрало более 5 тысяч зрителей. — Хочу сердечно вас поздравить с тем, что мы начали реализовывать ту мечту, о которой говорили здесь чуть менее двух лет назад. Было принято решение о создании самого большого в России не только танкового музея, но в целом бронетанкового музея нашей страны. Первый этап этой работы уже реализован, — заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, открывавший комплекс на территории музея в Прохоровке.Торжественное открытие началось с презентации памятника «Танковый десант», а затем на выставочной площади состоялся митинг, где выступил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.— Некоторые люди задают вопрос: а зачем вы это делаете? Мы обеспечиваем память. А память — это когда люди понимают, что и следующие поколения будут помнить и будут жить. Пока мы будем помнить, будет существовать наша Родина, наша Россия, которую защитили наши ветераны 70 лет назад!Создатели предусмотрели все необходимые элементы для демонстрации возможностей боевой техники: ландшафтные неровности, участки для маневрирования танков, инсталляцию «разрушенный город» и большой мост. Для зрителей на танкодроме предусмотрены трибуны на 1,3 тысячи мест. Прежде подобных площадок не существовало, а имеющиеся принадлежат воинским частям, и поэтому доступ к ним ограничен. виды военной техники увидели зрители во время представления танкодрома: бронеавтомобиль времён Великой Отечественной войны, боевые разведывательно-дозорные машины, бронетранспортёры, БМП, военные машины «Ураган» и «Урал», крупногабаритные МАЗ и КамАЗ.Инсценировку военных действий представили белгородские отделения ОМОН и СОБР, которые разыгрывали сценарии захвата здания и поимки преступника. Стрельба из автоматов и подрывы гранат шли холостыми зарядами, но реалистично показывали действия во время спецопераций. Особый накал вызвало выступление ОМОНа: отряд друг за другом упал на землю между колёс движущегося БТРа, чтобы потом оперативно взобраться на машину.Также немой восторг у зрителей вызвали действия боевой немецкой овчарки, которая в три прыжка преодолела расстояние в 50 метров и повалила «преступника». Организаторы отметили, что это открытие, прежде всего, посвящено ветеранам Великой Отечественной войны. В первом официальном матче 2017 года «Энергомаш» уступил московскому «Чертаново» со счётом 0:1. В Белгород после почти полугодового зимнего перерыва вернулся большой футбол. В перенесённой встрече 17-го тура первенства ПФЛ, которая не состоялась в ноябре прошлого года по причине неблагоприятных метеоусловий, белгородский «Энергомаш» принимал на своём поле десятую команду первенства — московское «Чертаново». Несмотря на довольно солнечную и тёплую апрельскую погоду, поддержать своих любимцев пришло лишь немногим больше тысячи человек, которых в итоге сильно разочаровал итоговый результат. Фото go31.ruС самого начала игра развивалась под диктовку москвичей — гости не стали отсиживаться в обороне. Уже в дебюте встречи, на 7-й минуте, первый по-настоящему опасный выход на ворота хозяев превратился в гол. Владислав Сарвели выдал отличный пас на Романа Ежова, который обводящим ударом левой ногой открыл счёт — 0:1. После столь неудачного начала, хозяева попытались переломить ход встречи, однако до перерыва удалось создать лишь один по-настоящему опасный момент. Сергей Колесников после углового наносил прицельный удар головой с близкого расстояния, но каркас ворот и голкипер «Чертаново» Иван Ломаев не позволили мячу пересечь линию ворот. Во втором тайме тренерский штаб белгородцев несколько видоизменил состав хозяев, выпустив на замену Виктора Сергеева и Олега Калугина, однако дивидендов эти рокировки в игру не привнесли. Белгородцы гораздо больше времени владели мячом, придумывали разнообразные комбинации в созидательных действиях, однако защитники гостей надёжно играли в обороне. В итоге изменить счёт на табло в оставшееся время футболистам обеих команд не удалось, и финальный свисток смоленского арбитра Максима Чернецова зафиксировал минимальное домашнее поражение «Энергомаша» в первенстве ПФЛ — первое в 2017 году. Фото go31.ruНа послематчевой пресс-конференции главный тренер «Энергомаша» Виктор Навоченко извинился перед болельщиками и подвёл неутешительный итог встречи: — Первые игры для нас всегда сложные. Мы проиграли не по моментам, а по качеству игры, не показали всего того, что можем, уступая сопернику в скорости. Меньшее количество брака и лучшая реализация моментов принесли бы нам иной результат. А так, мы проиграли много подборов впереди и на нас со стороны гостей постоянно шли ответные атаки. Белгородцы упустили реальную возможность возглавить турнирную таблицу первенства ПФЛ и теперь после 16 игр имеют в своём активе 30 баллов, отставая от лидирующего курского «Авангарда» на 1 очко. В ближайшем туре «Энергомаш» вновь сыграет на домашнем стадионе. В воскресенье, 9 апреля, в Белгород приедет ФК «Рязань». Стартовый свисток прозвучит на футбольном стадионе в 17:00. КамАЗ с животными опрокинулся на дороге. По сообщению пресс-службы областного ГИБДД, в посёлке Томаровка водитель не справился с управлением, управляя автомобилем КамАЗ с полуприцепом. Автомобиль опрокинулся, и весь груз — 170 поросят — оказались на проезжей части. Водитель не пострадал. Все поросята живы.Сотрудники полиции организовали объезд места аварии. Сейчас животных перегружают в другой транспорт. На первое в истории региона публичное обсуждение доходов и расходов региона на 2016 год мог прийти любой житель Белгородской области. Но в итоге небольшой актовый зал департамента финансов без проблем вместил всех участников слушаний. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев наблюдал за обсуждением главного финансового документа региона. «Добрый день всем. Есть в зале не бюджетники?» — сходу поинтересовался глава департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик. Поднялось несколько рук на задних рядах — первые были отданы высоким гостям.«Ну хорошо. Спасибо вам!» — искренне поблагодарил Боровик. Главный финансист области объяснил, что региональный бюджет складывается из трёх составляющих: доходы, расходы и долговые обязательства. По каждому из них специалисты департамента подготовили краткие доклады. ДоходыНачальник управления доходов Александр Шабанов начал с того, что из-за «нестабильности социально-экономических прогнозов» бюджет теперь принимается не на три, а на один год, и назвал прогноз на 2016 год «умеренно-оптимистичным». Так, собственные доходы бюджета составят 46,6 миллиарда рублей. Ещё 25 миллиардов область планирует получить в виде безвозмездных поступлений. Если говорить о собственных доходах, то в сравнении с 2015 годом в департаменте финансов меньше рассчитывают получить лишь с налогов физических лиц, тогда как по всем остальным показателям (налоги на прибыль организаций, акцизы, транспортный налог) ожидается рост бюджета. Но при этом налоги с физических лиц — самая большая статья поступлений в бюджет (30,7 процента), после неё следует налог на прибыль организаций (27,7 процента), на третьем месте — налог на имущество организаций (15,1 процента). Меньше всех в бюджет принесут выплаты транспортного налога (3,5 процента).По меткому замечанию Владимира Боровика, доходы никогда никого не интересуют — потому и вопросов к Александру Шабанову почти не было.РасходыА вот начальнику бюджетного управления Андрею Изварину пришлось постоять за трибуной подольше. Для начала он разделил все планируемые траты региона на три группы: не подлежащие изменению, возможные к сокращению и те, от исполнения которых можно отказаться. К первой группе Изварин отнёс фонд оплаты труда, коммунальные услуги, социальные выплаты, питание, медикаменты и всё самое необходимое. Ко второй — услуги связи, командировочные расходы, противопожарные мероприятия, охрана помещений. К третьей — приобретение оборудования, текущий ремонт зданий и оборудования. Это, в случае чего, можно отложить. Больше всего расходов бюджета приходится на отрасли национальной экономики: агропромышленный комплекс, капитальные вложения, дорожные работы. Из отраслей социальной сферы больше всего расходов уйдёт на образование (15 миллиардов), по 9 миллиардов уйдёт на здравоохранение и социальную политику, 646 миллионов потребуется на культуру, 162 миллиона отдадут на СМИ, 125 миллионов — на физическую культуру и спорт. Все желающие поучаствовать в публичном обсуждении областного бюджета легко поместились в небольшой зал заседаний департамента финансов и бюджетной политикиИтого расходы бюджета, при условии 100 процентов запланированных поступлений из Москвы, составят 76,4 миллиарда рублей.Первым вопрос из зала задавал мужчина, назвавшийся «Андреем,
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среда, 19 апреля
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http://bel.lada.ru/ds/lada-finance/?utm_source=fonar&utm_campaign=omd_lada

Снег в апреле. Как белгородцы отреагировали на снегопад

Подборка постов со страниц белгородцев в соцсетях.

Во вторник, 18 апреля, в Белгороде пошёл снег. Он продолжился и с утра 19 апреля. По информации Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе возможны даже метель и гололедица на дорогах. Температура днём поднимется только до шести градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области просит всех автомобилистов, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю, не пользоваться личным транспортом.

В городе не станут отключать отопление. Об этом сообщают «БелНовости».

— Решение об окончании отопительного сезона принимается в зависимости от погодных условий. Когда среднесуточная температура восемь градусов держится не менее пяти дней и нет прогнозов об ухудшении, тогда и можно прекращать подачу тепла. Но сейчас температура за сутки составляет три градуса. И в ближайшие дни она будет только понижаться, — цитирует издание начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Белгорода Константина Радченко.


Андрей Маслов

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