В Белгородской области мужчина проведёт в тюрьме два года за угрозы топором полицейскому

Суд приговорил жителя Ракитянского района к двум годам колонии строгого режима за угрозы полицейскому. По версии следствия, уполномоченный полиции вместе с опергруппой приехал, чтобы проверить поступившее сообщение о взломе замков. Увидев работника полиции, пьяный житель взял в руки топор, стал замахиваться им и угрожать. Агрессивное поведение мужчины пресекли полицейские.
Судья признал его виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.