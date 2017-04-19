​Выгодный обмен. Как обновить свой автомобиль по программе трейд-ин

Новый подход к работе с подержанными автомобилями заявила компания «Тринити Моторс Эксперт»: здесь предлагают три варианта, как обновить свой автомобиль — сдать его по программе трейд-ин и купить новый (или подержанный), поставить на комиссионную продажу или продать автосалону. Мы решили воспользоваться первым вариантом и «поменять» Hyundai Solaris на подержанный Ford Focus.



Что сдаём?

Модель: Hyundai Solaris, седан, МКПП;

Год выпуска: 2012;

Пробег: 81 700 километров;

Объём двигателя: 1,6 литра;

Мощность: 123 лошадиных силы.

Автомобиль в идеальном состоянии, но в ТМЭ на слово не верят. Оплачиваем полный осмотр автомобиля (тысяча рублей) и ждём заключения экспертов.

По итогам экспертизы нам показывают диагностическую карту из 40 с лишним пунктов: все приборы работают исправно, техническое состояние оценено на «пятёрку», нужно только долить масло и охлаждающую жидкость. Нам выносят вердикт: автомобиль оценили в 391 тысячу рублей.

Что хотим?

Мы присмотрели чёрный Ford Focus 2011 года с 66-ю тысячами пробега.

Объём двигателя тоже 1,6, а лошадей поменьше — 105 — это выгодно при расчёте налога и страховки. Берём автомобиль на тест-драйв.

— Какая история этого автомобиля? — интересуемся у специалиста по продажам.

— Это автомобиль от одного хозяина. В ДТП не участвовал, был окрашен только бампер. Но бампер сейчас — это расходник: где-то зацепились, где-то на бордюр наехали…

Внешне автомобиль выглядит очень хорошо, есть только пара мелких царапин. Внутри — чистенький, ухоженный. Комплектация Trend включает в себя обогрев и электропривод наружных зеркал, электростеклоподъёмники передних дверей с функцией опускания «одним нажатием» на двери водителя, кондиционер, регулировку руля по вылету и углу наклона, антиблокировочную систему тормозов (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD), фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира. В автомобиле установлена аудиосистема с AM/FM радио, проигрывателем CD/MP3, монохромным дисплеем 3.5", 6 динамиками, дистанционным управлением аудиосистемой на рулевом колесе, бортовым компьютером и USB портом.

Этот автомобиль выставлен на продажу за 485 тысяч рублей. Получается, что нам нужно доплатить 94 тысячи рублей, и мы получим автомобиль с меньшим пробегом и более выгодным в эксплуатации.

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— У каждого производителя есть программа трейд-ин. До недавнего момента в каждом дилерском центре был отдельный менеджер по продажам автомобилей с пробегом. Менеджеры занимались приёмом и последующей продажей автомобилей с пробегом. То есть автоцентр Kia, Lada, Ford — каждый продавал свои автомобили с пробегом сам. Практика показывает, что все начали объединяться и продавать автомобили с отдельной площадки. Мы поездили по стране, переняли опыт коллег, уже прошедших этот путь, увидели, как это работает. В сентябре мы запустили собственную площадку. Она называется «Тринити Моторс Эксперт. Автомобили с пробегом». Наш лозунг — «Надёжные автомобили из проверенных рук», — рассказывает об особенностях ТМЭ руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом Вячеслав Митарчан.

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