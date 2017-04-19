Новая услуга «Мелодия для себя» доступна абонентам компании с 16 июня 2016 года. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 объявлил о запуске услуги «Мелодия для себя». Она доступна для абонентов с 16 июня 2016 года. Опция позволяет устанавливать музыкальные композиции вместо стандартного гудка при совершении исходящих вызовов.Теперь абоненты Tele2 Белгородской области смогут заменить стандартные сигналы вызова или мелодию, установленную на телефоне собеседника, на композицию из онлайн-каталога Tele2.Подключить опцию «Мелодия для себя» можно на сайте оператора, по номеру 604 или при помощи команды *130*5#. Услуга позволяет настроить проигрывание мелодий определённого жанра для всех исходящих вызовов.Абонентская плата составляет 2,5 рубля в день, при этом подключение услуги, выбор и смена музыкальных жанров для абонентов Tele2 бесплатны.— Теперь наши абоненты могут сами решать, что им слушать во время исходящего вызова. При этом менять композиции можно неограниченное количество раз: дополнительная плата за новые мелодии не взимается. В качестве контента доступны всё те же мелодии, что и для стандартного «Гудка», а это десятки тысяч композиций, при этом музыкальный каталог Tele2 постоянно пополняется новыми хитами, — отметил коммерческий директор белгородского филиала Tele2 Сергей Чекунов.На правах рекламы
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​Выгодный обмен. Как обновить свой автомобиль по программе трейд-ин

Журналисты «Фонаря» провели тест-драйв нового старого автомобиля Ford Focus и выяснили, как выгодно обменять подержанный автомобиль.

Новый подход к работе с подержанными автомобилями заявила компания «Тринити Моторс Эксперт»: здесь предлагают три варианта, как обновить свой автомобиль — сдать его по программе трейд-ин и купить новый (или подержанный), поставить на комиссионную продажу или продать автосалону. Мы решили воспользоваться первым вариантом и «поменять» Hyundai Solaris на подержанный Ford Focus.

Что сдаём?

Модель: Hyundai Solaris, седан, МКПП;
Год выпуска: 2012;
Пробег: 81 700 километров;
Объём двигателя: 1,6 литра;
Мощность: 123 лошадиных силы.

Автомобиль в идеальном состоянии, но в ТМЭ на слово не верят. Оплачиваем полный осмотр автомобиля (тысяча рублей) и ждём заключения экспертов.

По итогам экспертизы нам показывают диагностическую карту из 40 с лишним пунктов: все приборы работают исправно, техническое состояние оценено на «пятёрку», нужно только долить масло и охлаждающую жидкость. Нам выносят вердикт: автомобиль оценили в 391 тысячу рублей.

Что хотим?

Мы присмотрели чёрный Ford Focus 2011 года с 66-ю тысячами пробега.

Перейти на сайт ТМЭ

Объём двигателя тоже 1,6, а лошадей поменьше — 105 — это выгодно при расчёте налога и страховки. Берём автомобиль на тест-драйв.

— Какая история этого автомобиля? — интересуемся у специалиста по продажам.

— Это автомобиль от одного хозяина. В ДТП не участвовал, был окрашен только бампер. Но бампер сейчас — это расходник: где-то зацепились, где-то на бордюр наехали…

Внешне автомобиль выглядит очень хорошо, есть только пара мелких царапин. Внутри — чистенький, ухоженный. Комплектация Trend включает в себя обогрев и электропривод наружных зеркал, электростеклоподъёмники передних дверей с функцией опускания «одним нажатием» на двери водителя, кондиционер, регулировку руля по вылету и углу наклона, антиблокировочную систему тормозов (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD), фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира. В автомобиле установлена аудиосистема с AM/FM радио, проигрывателем CD/MP3, монохромным дисплеем 3.5", 6 динамиками, дистанционным управлением аудиосистемой на рулевом колесе, бортовым компьютером и USB портом.

Этот автомобиль выставлен на продажу за 485 тысяч рублей. Получается, что нам нужно доплатить 94 тысячи рублей, и мы получим автомобиль с меньшим пробегом и более выгодным в эксплуатации.

***

— У каждого производителя есть программа трейд-ин. До недавнего момента в каждом дилерском центре был отдельный менеджер по продажам автомобилей с пробегом. Менеджеры занимались приёмом и последующей продажей автомобилей с пробегом. То есть автоцентр Kia, Lada, Ford — каждый продавал свои автомобили с пробегом сам. Практика показывает, что все начали объединяться и продавать автомобили с отдельной площадки. Мы поездили по стране, переняли опыт коллег, уже прошедших этот путь, увидели, как это работает. В сентябре мы запустили собственную площадку. Она называется «Тринити Моторс Эксперт. Автомобили с пробегом». Наш лозунг — «Надёжные автомобили из проверенных рук», — рассказывает об особенностях ТМЭ руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом Вячеслав Митарчан.

Партнёрский проект

Текст: Олеся Шкреба
Фото: Антон Вергун

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