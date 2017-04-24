Белгородцы могут пожаловаться на кражу электронергии по электронной почте

Сотрудники ПАО «МРСК Центра» сделали отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru, на который белгородцы могут присылать информацию о кражах электричества. В компании обещают оперативно проверять все поступившие сообщения.

Иллюстрация пресс-служба филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»

— Оперативное устранение фактов незаконного подключения электрооборудования, набросов на провода, нарушений целостности приборов учета, подключений к чужим объектам поможет обеспечить безопасность электроснабжения и сократить потери в сетях, стоимость которых являются одной из составляющих тарифов на электро­энергию. Кроме этого, самовольное подключение к электросетям или несанкционированное вмеша­тельство в работу приборов учёта может спровоцировать выход из строя бытовой техники, перепады напряжения, пожар или даже создать угро­зу жизни и здоровью людей, — напоминают в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго».

О хищении электроэнергии можно также в любое время сообщить по прямой линии компании 8 (800) 50-50-115 или по короткому номеру 13-50.

В 2016 году белгородцы более 1,4 тысячи раз вмешивались в работу счётчиков электроэнергии и самовольно подключались к электросетям. За эти нарушения уже сейчас с них взыскали около 40 миллионов рублей. Напомним, что сотрудники «Белгородэнерго» вместе с журналистами и блогерами периодически выезжают в районы в рейды по домам, в которых воруют электричество.