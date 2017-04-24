На стоянку нельзя будет оставить автомобили на улицах Калинина и Конева. Пресс-служба мэрии сообщает, что в Белгороде в районе Белой горы 4 августа с 18:00 из-за проведения реконструкции боя по освобождению города от немецко-фашистских захватчиков ограничат движение транспорта. На улице Калинина от железнодорожного переезда до улицы Студенческой на правой полосе проезжей части — при движении от автозаправки «Газпром» в сторону улицы Студенческая — организуют парковку для машин и отметят эту зону соответствующими знаками. По левой полосе дороги можно будет проехать в обоих направлениях — двустороннее движение автотранспорта организуют с помощью направляющих устройств и дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость до 20 километров в час и запрещающих обгон. Нельзя будет поставить машину на стоянку на правой полосе проезжей части при движении от улицы Студенческой в направлении железнодорожного переезда. Также в четверг, 4 августа, с 7:00 нельзя будет оставить машину на стоянку на улице Конева от малого проезда по улице Щорса до улицы Будённого, а также от улицы Конева до бульвара Юности в районе храма иконы Божьей Матери «Почаевская». Проехать по этим участкам нельзя будет с 17 часов 4 августа. Ограничения движения связаны с крестным ходом со списком чудотворной иконы «Почаевская».
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Белгородцы могут пожаловаться на кражу электронергии по электронной почте

Сообщить о нарушениях можно на специальный электронный ящик или по телефону прямой линии «Белгородэнерго».

Сотрудники ПАО «МРСК Центра» сделали отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru, на который белгородцы могут присылать информацию о кражах электричества. В компании обещают оперативно проверять все поступившие сообщения.

Иллюстрация пресс-служба филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»

— Оперативное устранение фактов незаконного подключения электрооборудования, набросов на провода, нарушений целостности приборов учета, подключений к чужим объектам поможет обеспечить безопасность электроснабжения и сократить потери в сетях, стоимость которых являются одной из составляющих тарифов на электро­энергию. Кроме этого, самовольное подключение к электросетям или несанкционированное вмеша­тельство в работу приборов учёта может спровоцировать выход из строя бытовой техники, перепады напряжения, пожар или даже создать угро­зу жизни и здоровью людей, — напоминают в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго».

О хищении электроэнергии можно также в любое время сообщить по прямой линии компании 8 (800) 50-50-115 или по короткому номеру 13-50.

В 2016 году белгородцы более 1,4 тысячи раз вмешивались в работу счётчиков электроэнергии и самовольно подключались к электросетям. За эти нарушения уже сейчас с них взыскали около 40 миллионов рублей. Напомним, что сотрудники «Белгородэнерго» вместе с журналистами и блогерами периодически выезжают в районы в рейды по домам, в которых воруют электричество.

Андрей Маслов

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#Белгородэнерго #электроэнергия
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