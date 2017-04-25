В Белгороде горожан просят не ходить в парки из-за обработки их территорий от клещей

Пресс-служба администрации Белгорода сообщила о плановых обработках территорий городских парков от клещей. В среду, 26 апреля, специалисты с 7:00 до 11:00 будут работать в Центральном парке имени Ленина, а с 11:30 до 15:00 — в городском парке Памяти (известном ещё как «Парк Гагарина»), а в четверг, 27 апреля, в аналогичное время — сначала в парке Победы и парке «Котофей», а позже в Южном парке.
Мэрия Белгорода просит горожан не гулять в парках во время их обработки, а также в течение трёх часов после её завершения.