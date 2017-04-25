В Белгороде горожан просят не ходить в парки из-за обработки их территорий от клещей

Расследование ведёт следственный отдел УФСКН по Белгородской области. В пресс-службе белгородской областной прокуратуры сообщили, что ведомство будет контролировать расследование уголовного дела, возбужденного на банду наркоторговцев. Дело возбуждено по двумя статьям Уголовного кодекса — «Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.Напомним, 4 ноября в Белгороде задержали несколько человек, которые подозреваются в сбыте героина через специальные тайники. У подозреваемых нашли 500 граммов этого наркотика. Таким образом хотят привлечь внимание к отечественным предпринимателям. Россельхозбанк запустил новую рекламную компанию с известным сыроваром Олегом Сиротой. В ней будут рассказывать о двух банковских продуктах: вкладе «Проценты вперёд» и программе «Рефинансирование потребительских кредитов». Олег Сирота, фото parmezan.ru— Банк не только решает вопросы кредитования и финансирования аграриев, но и берёт на себя задачу информационного сопровождения их деятельности, считая своим долгом поддерживать тех людей, чья жизнь неразрывно связана с землей, тех, кто видит своё предназначение в работе на благо отечественного сельского хозяйства, — пояснили в компании. Напомним, что редакция «Фонаря» вместе с Белгородским филиалом Россельхозбанка в начале года запустила спецпроект «Сделано на Белгородчине», в котором рассказывает о белгородских агропредпринимателях, которые выращивают картофель и капусту, разводят кроликов и карпов, делают муку и подсолнечное масло.Справка «Фонаря»Олег Сирота — российский фермер-сыровар, который озвучил идею сделать «российский пармезан» в условиях импортозамещения. Партнёрский проект Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. В субботу, 29 августа, пресс-служба регионального УМВД сообщила о задержании двух старооскольцев, торговавших наркотическими средствами. 27 августа сотрудники отдела собственной безопасности УМВД и оперуполномоченные УФСКН России по Белгородской области провели оперативное задержание преступников. На дороге в Терновском сельском поселении оперативники задержали двух 29-летних мужчин: безработного и сотрудника патрульно-постовой службы старооскольского УМВД. Они планировали сбыть 1047 граммов марихуаны и 0,64 грамма гашиша.Сотрудника полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей. УФСКН возбудил уголовное дело на обоих мужчин. Им грозит от десяти до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Автор лучшего проекта получит 100 тысяч рублей на реализацию своей идеи. Управление молодёжной политики Белгорода принимает заявки на участие в конкурсе по оформлению города в стиле «Стрит-арт». Участники могут предложить оформление в свободной тематике для подземного перехода, который находится возле корпуса НИУ «БелГУ» по улице Победы. Заявки от молодых людей и девушек от 14 до 35 лет принимают на электронную почту umpbel@mail.ru до 10 мая. Образец заявки можно найти в положении. Победителя определят 17 мая. Он получит 100 тысяч рублей на реализацию своей идеи. Мешающие уборке снега машины эвакуируют. По информации пресс-службы администрации Белгорода, в городе по ночам будут убирать снег, а мешающие этому машины будут эвакуировать. В ночь с воскресенья на понедельник, с 11 на 12 декабря, снег будут убирать на улицах Гагарина, Преображенской (на участке от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Сумской), правой стороне улицы Костюкова (от Губкина до Щорса) и на Народном бульваре. С 12 на 13 декабря — на улицах Железнякова, Пушкина, левой стороне Костюкова (от Губкина до Щорса) и Белгородского полка (от Гражданского проспекта до Октябрьской). График уборки может поменяться, так как он зависит от погоды. На сегодняшний день уже убрали снег на улице Мичурина, Садовой, Народном бульваре, Шершнёва, Королёва и Будённого.Снег будут убирать также во дворах многоквартирных домов. Об этом предупреждает управление государственного жилищного надзора Белгородской области. Конкретные даты уборки дворов будут вывешиваться на стендах объявлений подъездов.— Уважаемые белгородцы! Управление государственного жилищного надзора Белгородской области убедительно просит Вас оказывать содействие, убрав свой автомобиль при расчистке от снега придомовой территории или стоянки во время обильных снегопадов. Хотите чистый двор — пожалуйста, уберите машину, — сообщают представители управления. Спонсор разделаФотостудия «Точка» (Белгород, Чехова, 1 — прим. ред.) начала принимать заявки на новогодние фотосессии. В уютном пространстве несколько тематических зон, оформленных руками мастеров специально под Новый год-2017. объективами — умельцы-фотографы (почти волшебники, а может и не почти) — Василий Кучма и Григорий Гудзь. Стоимость — от 3 тысяч рублей. Фотографы обещают, что все, кто придёт на фотосессии до 15 декабря, получат фото ещё до Нового года. Желающих много, поэтому бронируйте заранее: + 7 (961) 175-00-30 или +7 (910) 366-67-07. Точная дата завершения ремонтных работ пока неизвестна. В Белгороде на проспекте Ватутина рабочие начали капитальный ремонт в вечернее и ночное время — они планируют демонтировать кольцевую развязку с памятником «честному гаишнику» Павлу Гречихину, организовать работу регулируемого перекрёстка и отремонтировать просадку асфальта от улицы Губкина до улицы Победы. Рабочие уже приступили к работе и сняли верхний слой асфальта. — Из-за высокой интенсивности движения в дневное время работы на данном участке начинаются поздним вечером. Такое решение было принято для того, чтобы не создавать заторов и обеспечить безопасность движения днём, — рассказали в пресс-службе городской администрации. Мэрия сообщает, что работы закончатся в ближайшее время, правда, на настоящий момент точная дата неизвестна. Администрация извиняется за доставленные неудобства и просит отнестись к ним с пониманием. «Топ-менеджером года» стал ректор БГТУ имени Шухова, председатель городского Совета депутатов Сергей Глаголев, а «Человеком года-2017» признали депутата Государственной думы РФ Андрея Скоча. В Белгороде журнал BellFashion наградил победителей премии «Человек года». Церемонию, которая проходила в Белгородской государственной филармонии, вёл известный российский ведущий Александр Олешко, а в конце премии несколько песен на сцене спела певица МакSим. Также организаторы заявляли участие ещё одной звезды — Сати Казановой, но её на премии не было. Александр Щеглов, фото Владимира КорневаНоминация «Человек года» была специальной: её учредил митрополит Белгородский и Старооскольскй Иоанн за «сохранение священного дара жизни». На сцену вызвали всех претендентов: руководителя благотворительного фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгению Кондратюк, десятилетнюю школьницу, которая спасла своих братьев и сестёр во время пожара, Юлию Чернову, члена Общественной палаты Белгородской области, руководителя кризисного центра для женщин Юлию Углянскую и помощника депутата Государственной думы, руководителя фонда «Поколение» Андрея Скоча. «Человеком года-2017» в Белгороде стал Андрей Скоч. За последние несколько месяцев полиция возбудила больше сотни уголовных дел по статье «Мошеничество». Под различными предлогами преступники выманивают у людей иногда очень приличные суммы денег. Часто жертвами мошенников становятся пожилые люди, которые платят незнакомцам за несуществующие товары и услуги. «Фонарь» рассказывает о нескольких громких делах, которые сейчас расследуют правоохранительные органы. 97 тысяч рублей за услуги адвокатовВ апреле 2016 года пенсионер из Губкина трижды в течение короткого времени становился жертвой мошенников. Всё началось с оплаты услуг «знаменитой французской ясновидящей». Увидев по телевизору передачу о том, что ясновидящая — мошенница, мужчина перестал оплачивать предсказания. После этого с ним связались неизвестные, назвались адвокатами из Москвы и пообещали вернуть уплаченные гадалке деньги. За это они попросили 17 тысяч рублей, которые он им перевёл. Через несколько дней губкинцу сообщили, что он выиграл суд и ему полагается компенсация в 8 миллионов рублей. Для того, чтобы получить деньги, «адвокаты» попросили перечислить им 80 тысяч рублей для оплаты денежного перевода. Не дождавшись денег, пенсионер обратился в полицию. 200 тысяч рублей за разбитые часыВ начале июня 2016 года полиция объявила в розыск мошенника, который выманил у пенсионера 200 тысяч рублей. Мужчина ехал по улице Константина Заслонова в Белгороде, когда буквально под колёса машины выскочил молодой человек. «Пострадавший» заявил водителю, что у него повреждена рука и разбились дорогие часы. За 200 тысяч рублей молодой человек пообещал не сообщать об аварии в полицию. Через несколько часов водителю пришло в голову, что он, возможно, стал жертвой мошенника, и только тогда он обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 250 тысяч рублей за устроившего ДТП внукаВ пятницу, 17 июня, в Старом Осколе 75-летняя женщина попалась на одну из самых распространённых мошеннических схем. Ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником полиции и рассказал, что её внук устроил ДТП. Собеседник предложил пенсионерке заплатить 250 тысяч рублей и пообещал, что на её внука не будут заводить уголовное дело. Женщина сначала передала мошеннику деньги и только потом позвонила внуку. Полиция завела уголовное дело и разыскивает преступника. 620 тысяч рублей за исцеление от порчиВ феврале 2016 года 82-летняя белгородка встретила на улице двух женщин, которые сказали ей, что её дочь больна и её нужно «исцелить от порчи». Мошенницы попросили пенсионерку принести все сбережения для проведения специального обряда. Женщина принесла 620 тысяч рублей, а обратно получила свёрток, которой ей велели открыть во время следующей встречи с «целительницам». Не дождавшись продолжения обрядов, белгородка открыла свёрток и обнаружила там упаковку салфеток и пачку чая. Полиция расследует уголовное дело по статье «Мошенничество».750 тысяч рублей на страхование денежной компенсацииВ мае 2016 года в полицию обратилась 88-летняя белгородка, лишившаяся 750 тысяч рублей. Мошенники по телефону рассказали пенсионерке, что ей полагается