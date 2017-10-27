В мэрии Белгорода опровергли информацию о застройке парка и передаче его новым инвесторам

В администрации Белгорода сообщили, что не собирались застраивать Центральный парк и отдавать территорию новым инвесторам. Начальник управления по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода Людмила Русинова рассказала сетевому изданию Go31.ru, что на парк никто из инвесторов не претендует. По словам Людмилы Русиновой, мэрия собирается развивать парк и дорабатывает его концепцию.

— В парке никакой застройки не планируется. Строительство домов по улице Попова было связано с программой расселения из ветхого жилья, и новые дома были построены в границах старой застройки, — рассказала изданию Людмила Русинова.

Мэрия выиграла суд у директора компании «Геопарк» Александра Каракулова. Суд обязал его заплатить 5,5 миллиона рублей за аренду земли в парке под аттракционы и другие площадки. Арендатор пытается оспорить это решение в суде.

В компании «Агро-Белогорье», которую считали возможным инвестором (напомним, что на встрече в парке Василий Голиков заявил, что есть инвестор и привёл несколько примеров проектов «Агро-Белогорье» — прим. «Ф».), опровергли информацию о претензиях на парк.

— Предполагаю, что слова Василия Голикова неправильно трактовали. Думаю, он просто привёл пример аналогичных инвестиций в рекреационные зоны, — рассказал журналистам руководитель пресс-службы «Агро-Белогорья» Игорь Жулькин .

Ранее жители Белгорода и чиновники обсудили судьбу парка, а представители политических партий и общественных движений написали обращение к Константину Полежаеву. В нём они просили закрепить территории и установить границы парка, чтобы ограничить застройку вокруг него, а также не расторгать договор аренды с Александром Каракуловым. В октябре 2016 года мэрия провела опрос и представила белгородцам концепцию нового парка.

Одна из схем концепции городской администрации

«БелПресса» недавно сообщила, что позже идея с тихим отдыхом трансформировалась, и теперь городская администрация намерена оборудовать эту территорию для активных прогулок и занятий спортом.