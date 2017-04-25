В Белгородской области несколько районов получат по 100 тысяч рублей на развитие сельской культуры

В Белгородской области подвели итоги конкурса грантов на развитие сельской культуры. Организаторы назвали семь победителей, которые получат по 100 тысяч рублей на реализацию культурных проектов. Это проекты Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Красногвардейского, Новооскольского, Ракитянского и Чернянского районов.
Например, в Борисовском районе лучшим проектом признали проект «Шумельцы» — его инициаторы хотят создать районный детский оркестр шумовых народных инструментов; в Красногвардейском районе — «Открытый занавес» (победители хотят сделать мобильный этнографический театр-студию), а в Ракитянском районе — «Поверь в мечту», здесь хотят уделить больше внимания праздничному досугу детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья.