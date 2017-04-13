​В Белгородской области молодым педагогам заплатят 300 тысяч рублей за работу в сельских школах

Шестилетний мальчик просил у прохожих конфеты, а это не нравилось его бабушке. Суд признал жительницу Губкинского района виновной в избиении внука. По версии следствия, шестилетний мальчик проживал у бабушки полгода, а она периодически избивала его за непослушание. Первыми побои заметили соседи. — У мальчика были проблемы с туалетом, он плохо знал алфавит, поэтому с трудом читал, просил конфеты у посторонних, что злило бабушку. Вместо того, чтобы объяснить внуку правила поведения в быту и воспитывать его надлежащим образом, она с сентября по ноябрь 2015 года многократно подвергала малыша истязанию путём нанесения побоев, — прокомментировали инцидент в пресс-службе следственного управления СК РФ по Белгородской области. За истязания несовершеннолетнего подсудимая получила три года тюрьмы условно. Сейчас мальчик живёт с мамой в Москве. Некоторых белгородцев взволновала заклеенная информация о дате сдачи объекта. Строители, реконструирующие «Вечный огонь» на Соборной площади Белгорода, обещают закончить работы в ближайшие несколько дней. Реконструкция началась в марте, тогда же было заявлено, что она завершится к 15 апреля. Недавно на баннере, закрывающем ремонтируемый мемориал, была заклеена строка, сообщавшая о дате окончания реконструкции.— Работу мы планируем закончить в ближайшие два–три дня, единственное, что может помешать — дождь. И прежде плохие погодные условия тормозили работу, — рассказал собеседник «Фонаря».Ремонтирует «Вечный огонь» ООО «ПарнасПлюс», привлечённое в качестве субподрядчика компанией «Белгороддорстрой». Водитель врезался в ограждение возле частного дома. Во вторник, 11 августа, пресс-служба регионального управления МВД сообщила о дорожно-транспортном происшествии в Шебекинском районе, случившемся утром 10 августа. 66-летний водитель мопеда не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на ограждение частного дома. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.Супруга погибшего, которая ехала с ним, рассказала полиции, что в пути мужчина потерял сознание и врезался в ограждение. Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств аварии. 22 июня, в день 75-летия начала Великой Отечественной войны, замгубернатора Сергей Боженов пригласил ветеранов и молодёжь в «Дом офицеров» Белгорода за «круглый стол». Воспоминания свидетелей тех страшных дней сменялись выступлениями молодёжных лидеров, которые говорили о выборах в Госдуму и суверенитете страны. Боженов, в свою очередь, всю встречу искал ответы на свои вопросы. За общением поколений следил специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев. Зал «Дома офицеров», в котором должен был состояться «круглый стол» Сергея Боженова с ветеранами и молодёжью, за 15 минут до начала производил странное впечатление. Во-первых, вместо «круглого стола» здесь был традиционный президиум, а перед ним — несколько столов со стульями по сторонам. Во-вторых, здесь было чрезвычайно мало места, хотя много и не надо было — ветеранов становится меньше, а молодёжи, достойной приглашения к заместителю губернатора, видимо, не прибавляется. Но больше всего бросались в глаза яркие скатерти с символикой «Единой России», ставшие большой проблемой для операторов телеканалов, заботящихся о правилах предвыборной агитации — мало того, эти клеёнки, похоже, ещё и прилипали к рукам гостей, издавая неприятный звук.Так или иначе, Сергей Боженов начал встречу и поприветствовал ветеранов и молодёжь, явно преувеличив количество последних — в зале, как минимум визуально, таковых было всего трое, включая секретаря местной «Единой России» Татьяну Коневу. Кроме неё, с ветеранами сидели волонтёр Сергей Гриценко и замдиректора гимназии № 2 Владимир Морозов.Начав с минуты молчания, замгубернатора пожелал ветеранам как можно дольше жить счастливо — ведь, по его словам, отсутствие войны и означает счастье.— Я всегда вспоминаю свою бабушку. Тогда воевало четверо сыновей и дед мой воевал, и все вернулись с фронта — израненными, но вернулись. И она говорила: «Я счастливая женщина». И всегда, когда люди начинали жаловаться, что нет денег или что-то ещё не получается, она говорила: «Да пусть, лишь бы не было войны». Всем налили чай.«Задать тон» встрече Боженов предложил председателю областного Совета ветеранов Наталье Звягинцевой. Она начала говорить об акции «Самый длинный день в году» у музея-диорамы, которая прошла в ночь с 21 на 22 июня. «Кто пришёл однажды ночью, на следующий год обязательно приходит сюда снова», — отметила Звягинцева.Она объяснила, что многим ветеранам уже трудно «отстоять» перед Диорамой, а затем и перед Вечным огнём, но вот на встречу с Боженовым пришли все. «Мы верим в вас, надеемся на то, что вы всегда поможете ветеранскому движению», — обратилась к кандидату в Госдуму председатель Союза ветеранов.Звягинцева рассказала, что её организация «провела разные совместные мероприятия» со всеми ветеранскими организациями, «даже с пограничниками», а значит «на смену ветеранам ВОВ должно прийти молодое поколение ветеранов не просто механически». — Более молодые ветераны на другом языке говорят с молодёжью. Когда мы говорим об уроках мужества и прочем, мы должны понимать, что будущее — это интернет-проекты, волонтёрское движение, новые формы взаимодействия. Работать с молодёжью надо не монологом, а диалогом.Затем модератор встречи Сергей Боженов дал слово писателю, ветерану Александру Васильевичу Дончаку. Он рассказал о том, каким он запомнил первый день войны.«Для меня, тогда ещё 15-летнего парнишки, война началась со странных звуков. Была ночь с 21 на 22 июня, я возвращался из школы, где чествовали выпускников десятого класса. Идя домой, я услышал как сверху раздавался какой-то непонятный звук: вроде самолёты, а вроде и непонятно что. Но не наши, как говорят, — мы знали как наши самолёты летают. Пришёл к отцу, говорю, вот такое дело — да это тебе показалось, ложись спать! На утро, 22 июня, наша квартира была полна гостей и было выступление Молотова, где он объявил о нападении Германии на нашу страну».— И второй запечатлевшийся момент моей жизни — это была встреча Победы. Странная была встреча для меня… Я первый в части узнал, что война закончилась — когда проходил по аэродрому, зашёл на КПП, включил радиоприёмник и услышал слова: «Поскольку военные действия в Европе закончились, сегодня будут выступать главы правительств — Сталин, Рузвельт и Трумэн. Я говорю: «Ребята, война закончилась» — «Как закончилась?» — «Ну вы только что слышали эти слова?» — «Не может быть. Беги в штаб, доложи командиру, что Сталин будет в три часа выступать!». Прибегаю в штаб, говорю. «В три часа стоит наш полк, из динамиков: „Шшшшш“. Десять минут — никто не выступает, 15 — никто. Командир вызывает меня перед всеми и говорит: „Так что же ты, дезинформатор, наделал? Взбудоражил всех людей! Трое суток ареста!“. Прихожу к караульному начальнику, посадили меня, лежу в каптёрке, и вот, 12 часов ночи… Вдруг начинается такая пальба, что представить невозможно. Мысль одна — это немцы высадили десант, обо мне никто и не вспомнит, мне тут крышка. В это время раскрывается дверь, вбегает караульный, говорит: „Сашка, выходи, война закончилась! Только что Москва подписала акт о безоговорочной капитуляции“. Ну а на следующий день меня, сами понимаете, чуть не разорвали на части — я ведь первый сообщил, что пришла наша победа!».Продолжил встречу воспоминаний главный редактор журнала «Звонница», писатель Владислав Мефодьевич Шаповалов. Он признался, что участвует уже в десятом за год мероприятии. «А когда выступал на Звоннице, даже приехал автобус с украинскими номерами. Значит, нас не забывают, значит, солидарность не только в нашем обществе!» — заметил Шаповалов и прочитал собравшимся свою последнюю новеллу.— В школьном классе идёт урок. Вдруг громыхнул артиллерийский выстрел. Учительница спокойно говорит: «Это отсюда», и продолжает урок. Громыхнуло ближе — учительница молчит, а каждый ученик откладывает себе в голове: «Это отсюда». Вдруг громкая команда в коридоре: «Всем встать! Выскочить во двор! Пасть головой на землю!». И только истерзанная кровью земля слышит частотный стук ещё невыросших неокрепших детских сердечек. А один смельчак из пятого класса поднял голову и как закричит, как бешенный: «Это же гроза!». Был месяц май, прогремел первый гром…Философский хеппи-энд участники встречи отметили громкими аплодисментами. В ответ Сергей Боженов подчеркнул, что произведение Шаповалова очень актуально, ведь «фашизм присутствует и в современном обществе». А перед тем, как дать слово следующему, заявил, что категорически не согласен с фразой «Молодёжь — наше будущее». — Молодёжь — наше настоящее, нельзя по-другому рассматривать. Они рядом, они уже сейчас много делают. На молодёжь сейчас возлагается большая миссия — это поколение становится хранителем народной памяти. Вы — те, кто, скорее всего, последними будете общаться с ветеранами, — обратился к сидящему рядом начальнику управления молодёжной политики Белгорода Владимиру Мерзликину замгубернатора. — Вот вы понимаете, какая это ответственность? Впрочем, отвечать Боженову сначала предстояло заместителю директора гимназии № 2 Белгорода, представителю Совета молодых специалистов Владимиру Морозову. Он поблагодарил ветеранов за то, что они до сих пор находят в себе силы приходить на школьные уроки и общаться с детьми. — Одно дело — читать об истории в учебниках и смотреть по телевизору в уже искажённом виде, другое — встретить живого человека, поговорить с ним.Морозов от благодарностей перешёл к повестке дня, которая сильно тревожит его и детей в школах. — Они видят, что фашизм возрождается, поэтому я вижу необходимость просветительской работы. Одно дело, когда мы говорим о воспитании, это больше об эмоциях — правильное отношение формировать, правильные чувства. Но нужно ещё и информацию давать, факты, тем более что сейчас становятся доступными многие факты, показывающие теневые причины, приведшие к войне.Владимир Морозов в гимназии №2, фото beliro.ruМорозов выразил надежду, что в новых учебниках истории будет больше объективной информации о событиях тех дней, «потому что корни того, что происходит сейчас, оттуда».— Сейчас говорят о политической социализации: когда молодёжь не только хранит память, но и может действовать, когда понадобится. Правильно оценить ситуацию, совершить ну