В Белгородской области молодым педагогам заплатят 300 тысяч рублей за работу в сельских школах. Департамент образования региона объявил конкурс «Я будущий педагог», который нужен чтобы заполнить пустующие вакансии учителей в сёлах области.
В конкурсе могут участвовать выпускники очной формы обучения 2016 и 2017 годов, которые получили высшее образование в Белгородской области. Также претенденты должны иметь российское гражданство и быть не старше 30 лет включительно. Победители конкурса единовременно получат 300 тысяч рублей и должны будут проработать в сельской школе не меньше трёх лет.
Претендентов просят обращаться в отдел кадрового и правого обеспечения департамента по адресу: город Белгород, улица Преображенская 80, кабинет 23.