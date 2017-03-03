В Шебекинском районе «Завод премиксов №1» весной запустит очистные сооружения 

В пятницу, 3 марта, заместитель губернатора Станислав Алейник во время выступления на «большом» правительстве рассказал, что оштрафованный за загрязнение окружающей среды «Завод премиксов №1» установит очистные сооружения до 1 мая 2017 года.
— Сегодня руководство компании ускоренными темпами ведёт строительство сооружений гидроочистки. Проведение монтажных установочных работ и введение в ход биологических очистных сооружений запланировано на март-май текущего года, — сказал Станислав Алейник.
Напомним, что ранее жители Шебекина жаловались на неприятный запах в городе и ближайших к заводу сёлах . В августе 2016 года руководство завода оштрафовали на 200 тысяч рублей за несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что завод выбрасывал отходы четвертого класса опасности на иловые карты за городом.
В сентябре 2016 года корреспондент «Фонаря» вместе с экологом и активистом организации «Зелёный фронт» побывали рядом с «Заводом премиксов № 1», чтобы выяснить, повлияли ли отходы предприятия на экологическую обстановку в городе и окрестностях . В октябре 2016 года стало известно, что завод намерен потратить на очистные сооружения около 600 миллионов рублей . Тогда же было анонсировано начало монтажа оборудования, запланированное на февраль 2017 года.